An jeder Ecke duftet es nach Glühwein, bei jeder Einladung stehen Dickmacher auf dem Tisch. Diät und Weihnachtszeit vertragen sich schlecht. Wir zeigen die schlimmsten Kaloreinsünden rund um das Fest der Liebe.

Weihnachten, das Fest der Liebe und des gemütlichen Zusammenseins. Die Zeit in der Familien zusammenkommen und Geschenke verteilt werden. Aber auch die Zeit des Glühweins und des Lebkuchens, der Guetzli und der süssen Verführungen. Und alle sind sie zu finden auf einem der vielen übers Land verstreuten Weihnachtsmärkte.

Das sind die Sünden unter den beliebtesten Weihnachtsnaschereien

Getränke und Speise Kalorien Glühwein 300 kcal/Becher Schoggisamichlaus 535 kcal/100 g Zimtsterne 502 kcal/100 g Gebrannte Mandeln 590 kcal/100 g Lebkuchen 360 kcal/100 g Vanillekipferl 500 kcal/100 g

Wie viele Kalorien hat Glühwein?

Das wohl beliebteste alkoholische Getränk der Vorweihnachtszeit und der Renner auf jedem Weihnachtsmarkt. Wer liebt es nicht, bei Eiseskälte dick eingepackt, mit einem dampfenden Becher Glühwein ums Feuer zu stehen?

Gewürze wie Zimt, Nelken und Kardamom im Glühwein regen den Stoffwechsel an. Der Alkohol und das hohe Mass an Zucker sind jedoch Kalorienbomben. Neben dem angenehmen warmen Gefühl im Bauch bringt er vor allem eines mit: viele, viele Kalorien. Neben dem Alkohol, der naturgemäss Kalorien beinhaltet, enthält Glühwein auch sehr viel Zucker. Ein Becher kommt so gut und gerne auf etwa 200 bis 300 Kilokalorien.

Besser: Gut und genauso anregend ist ein Grog: Heisses Wasser mit einem Schuss Rum und Zitrone enthält nur 160 kcal.

Wie viele Kalorien hat ein Schoggisamichlaus?

Sie liegen aber auch wirklich überall herum und werden bei jeder Gelegenheit verschenkt, diese nicht immer ganz kleinen Verführungen. Gerade wir als Schokoladennation legen natürlich Wert darauf, dass zum Samichlaustag oder zu Weihnachten genug Schokolade im Haus ist.

Ein solcher Schoggisamichlaus ist neben hübschem Weihnachtsschmuck oder traditionellem Geschenk rund um die Winterzeit vor allem eines: eine Kalorienbombe. Durchschnittlich enthält ein solcher Chlaus etwa 535 Kilokalorien pro 100 Miligramm Schokolade.

Besser: Wer dunkle Schokolade mit wenig Zucker liebt, findet auch Schoggisamichlaus aus Bitterschokolade mit hohem Kakaoanteil.

Wie viele Kalorien haben Guetzli?

Keine Adventszeit ohne Guetzli: Dickmacher sind Spitzbuben mit Himbeerkonfi­türe (83 kcal pro Stück). Zimtsterne: ein Weihnachtsgebäck unter vielen. Doch weil die oft mit Zuckerguss überzogenen Guetzli auch sehr viele gemahlene Nüsse enthalten, gehören sie zu den Spitzenreitern in Sachen Kaloriengehalt. Satte 502 Kilokalorien liefern 100 Gramm Gebäck. Auch die beliebten Vanillekipferl bringen es genau wie die Zimtsterne auf etwa 500 Kilokalorien pro 100 Gramm.

Besser: Anis-Chräbeli mit 30 kcal pro Stück schmecken auch nach Weihnachten. Zimtsterne ohne Zucker: Schnelles Rezept für Weihnachtsguezli.

Wie viele Kalorien haben gebrannte Mandeln?

Gebrannte Mandeln sind ein Klassiker – und eine Kaloriensünde. Ein richtiger Weihnachtsmarktbesuch wäre keiner ohne eine ordentliche Portion in Zucker gebrannter Mandeln. Doch wer im Dezember an seine Figur denkt, sollte die Hände von der süssen Verführung lassen. 100 Gramm der leckeren Nüsse bringen es auf Sage und Schreibe 590 Kilokalorien. Daneben enthalten sie auch eine ganze Menge Fett. 46 Gramm auf eine Portion von 100 Gramm, um genau zu sein.

Besser: Wer an seine Hüfte denkt, lässt sich 100 Gramm Marroni schmecken. Die haben nur 173 kcal.

Wie viele Kalorien haben Lebkuchen undChriststollen?

Ein weiteres beliebtes Gebäck in der Adventszeit, welches in rauen Massen zu sich genommen auf die Hüfte schlagen kann. Der Klassiker bringt es auf 360 Kilokalorien pro 100 Gramm. Beim Christstollen munden Rosinen, kandierte Früchte, Mandeln und viel Zucker. In 100 Gramm stecken 400 kcal.

Besser: Etwas kalorienärmer ist der Grittibänz mit 290 kcal pro 100 Gramm.

Wie viele Kalorien hat Raclette?

Zu den Kalorien-Spitzenreitern zählt Raclette: Eine Portion bringts auf 350 kcal, ohne Kartoffeln. Der Fettgehalt des Walliser Raclette-Käses liegt bei mindestens 50 Prozent. Rechnet man 200 bis 300 Gramm Käse pro Person, ist offenkundig, dass man schon mit einem einzigen Raclette das Fettkontingent, das einem pro Tag zusteht, mindestens um das Doppelte bis Dreifache überzieht.

Besser: Eine Crêpe belastet nur halb so sehr (186 kcal), lässt sich aber mit Gemüse, Apfelmus oder Käse anreichern.

Nur nicht schlecht fühlen

Das Schöne an der Adventszeit ist doch, dass es zum guten Ton gehört nach Feierabend mit den liebsten Mitarbeitern mit einem Glühwein anzustossen. Der Dezember steht nun Mal im Zeichen der Schlemmerei und des Feierns. Und da sollte es auch erlaubt sein, sich für einmal nicht so viele Gedanken um Kalorien- oder Fettgehalt zu machen. Also bloss nicht schlecht fühlen, wenn man sich gerade dabei ertappt hat, schon wieder die ganze Tüte Spitzbuben aufgegessen zu haben.