Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino und Co. sind oft willkommene Helfer, wenn uns ein langer Tag bevorsteht. Doch sind die beliebten Energiebomben auch im Rahmen einer Gewichtsreduktion sinnvoll?

Welcher Kaffee hat am meisten Kalorien?

Kalorien in Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino

1/10 Kaffee zählt zu den beliebtesten Getränken. Und Kaffee kann sogar beim Abnehmen helfen. Allerdings nur, wenn er ohne Milch getrunken wird.

Kaffee gilt bei vielen als Wundermittel, das den Stoffwechsel ankurbeln und beim Abnehmen helfen soll. Tatsächlich enthält Kaffee Koffein, das kurzfristig die Fettverbrennung steigern und den Energieverbrauch erhöhen kann. Studien zeigen, dass der Konsum von Kaffee die Thermogenese anregt, also die Wärmeproduktion im Körper, was mehr Kalorien verbrauchen lässt. Dennoch: Der Effekt ist oft nur vorübergehend und nimmt ab, wenn der Körper sich an das Koffein gewöhnt.

Hilft Kaffee beim Abnehmen?

In einem guten Kaffee steckt einiges drin: geschmackliche Vielfalt, Kultur, energiespendendes Koffein und in einigen Fällen leider auch viele Kalorien. Habt ihr eurer Figur zuliebe schon einmal auf das Morgenessen verzichtet, sich auf dem Weg zur Arbeit aber einen gezuckerten Latte Macchiato geschnappt? Dann ging der Schuss nach hinten los, denn anstelle des Muntermachers (200 kcal) hättet ihr auch eine Scheibe Ruchbrot mit Butter und Konfi (172 kcal) essen und euch den knurrenden Magen im Büro ersparen können.

Welcher Kaffee hat wie viele Kalorien?

Platz Kaffee-Variante Kalorien 1 Latte macchiato, gezuckert 228 kcal 2 Chai Latte 174 kcal 3 Latte macchiato, ungezuckert 168 kcal 4 Kaffee mélange, gezuckert 136 kcal 5 Kaffee mélange, ungezuckert 100 kcal 6 Cappuccino, gezuckert 96 kcal 7 Cappuccino, ungezuckert 64 kcal 8 Kaffee creme, gezuckert 41 kcal 9 Kaffee creme, ungezuckert 21 kcal 10 Espresso, gezuckert 17 kcal 11 Kaffee schwarz, ungezuckert 2 kcal 12 Espresso, ungezuckert 1 kcal

Die gute Nachricht ist, dass Kaffee alleine so gut wie keine Kalorien enthält. Durch die Zugabe von Rahm, Vollmilch, Zucker, Toppings und Flavors ist das Getränk jedoch schnell mit einem Dessert zu vergleichen. Achtet deshalb darauf, euren Kaffee nur mit einem Schluck Milch (14 kcal), einem Kaffeerähmli (19 kcal) oder einem Zuckerstück (16 kcal) zu verfeinern.

Entzieht Kaffee dem Körper Wasser?

Wer selten Kaffee trinkt, stellt vielleicht seine harntreibende Wirkung fest. Bei regelmässigem Konsum gewöhnt sich der Körper jedoch daran und die Tassen können sogar zum täglichen Flüssigkeitsbedarf dazugerechnet werden. Wer insgesamt einen bis zwei Liter Wasser pro Tag trinkt, darf ohne Sorge vier bis fünf Tassen Kaffee geniessen.

Kalorien bei Latte Macchiato: Spielt die Wahl der Milch eine Rolle?

Für die Zubereitung eines Latte Macchiato stehen verschiedene Sorten Milch zur Auswahl: Kuhmilch in drei verschiedenen Varianten wie Vollmilch, teilentrahmte Drinkmilch, Magermilch oder auch Sojamilch. Letztere birgt den Vorteil, den Ansprüchen von Vegetariern und Veganern zu genügen. Zudem liefert sie mit 45 Kalorien auf 100ml im Vergleich zur Kuh-Vollmilch mit 68 Kalorien pro 100ml rund 22 Kalorien weniger.

Hochgerechnet auf eine Tasse Latte Macchiato (meist 3 dl oder mehr) macht dies den Braten aber auch nicht weniger feiss. Mit der Kuh-Magermilch, die nur 33 Kalorien pro 100ml liefert, wird es dann schon etwas interessanter. Aber auch das hilft nicht, um den Latte Macchiato zu einem Diätwunder schönzureden.

Fazit

Wichtig ist, Kaffee ohne Zucker und fetthaltige Zusätze wie Sahne oder Sirup zu trinken, da diese die Kalorienzahl schnell in die Höhe treiben können. Auch sollte Kaffee nicht als Hauptmittel zur Gewichtsabnahme betrachtet werden, sondern eher als kleiner Helfer in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung. Zwar kann Kaffee die Leistungsfähigkeit und Motivation steigern, ersetzt aber keinen gesunden Lebensstil. Wer langfristig abnehmen möchte, sollte also auf eine umfassende Strategie setzen und Kaffee als gelegentliche Unterstützung betrachten. Und wenn ihr euch doch auf Latte Macchiato nicht verzichten könnt und euch das Getränk trotzdem gönnen wollt, könnt ihr eine zusätzliche Sportrunde, beispielweise eine halbe Stunde Nordic Walking, einbauen.

