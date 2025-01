Die mediterrane Diät zählt zu den gesündesten Ernährungsformen.

1 Die mediterrane Diät

Als Mittelmeerdiät bezeichnet man einen Diätplan auf Basis von Olivenöl, Fisch, Gemüse und Pasta. Foto: Getty Images

Nicht nur abnehmen soll man damit, sondern auch sein Krebsrisiko minimieren. Kritiker meinen, es gäbe nicht «die» mediterrane Diät, weil sich Griechen, Spanier, Franzosen und Italiener alle unterschiedlich ernähren. Allerdings haben sie etwas gemeinsam. Die sogenannte Pyramide der mediterranen Diät fasst zusammen, wie man sich ernähren soll.

Auf den Speiseplan kommen Vollkornprodukte, Bohnen, Obst, Gemüse, Nüsse, würzige Kräuter und Olivenöl. Mehrmals in der Woche sollen Fisch und Meeresfrüchte zu sich genommen werden. Der Konsum von Eiern, Käse, Geflügel und Joghurt soll dagegen reduziert werden. Süssigkeiten und rotes Fleisch gibts sogar nur an besonderen Anlässen.

Bewertung: Gesamt: 4.8

Was ist Mittelmeerdiät? Als Mittelmeerdiät bezeichnet man einen Diätplan auf Basis von Olivenöl, Fisch, Gemüse und Pasta. Bei dieser Diät wir auf übermässigen Fleischkonsum verzichtet. Dieses Ernährungsmodell hilft nicht nur beim Abnehmen sondern soll auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Die Mittelmeerdiät kommt ursprünglich aus Kreta und Griechenland.

2 Die Dash Diät

Auf dem Ernährungsplan stehen Gemüse und Obst, wenig gesättigte Fette und fettarme Milchprodukte. Foto: Getty Images

Das primäre Ziel der Dash Diät war nicht eine Gewichtsreduktion, sondern die Senkung des hohen Blutdrucks. Das Abnehmen gilt als positiver Nebeneffekt und Leute mit einem normalen Blutdruck dürfen auch mitmachen. Auf dem Ernährungsplan stehen Gemüse und Obst, wenig gesättigte Fette und fettarme Milchprodukte. Aber auch ein bisschen Meeres-Fisch und fettarmes Fleisch sowie Vollkornprodukte und Nüsse sind erwünscht. Auf keinen Fall soll Fertigware konsumiert werden, da diese zu viel Salz und Zusatzstoffe enthält. Wer allerdings schnell abnehmen will, muss sich was anderes überlegen, denn diese Diät wirkt vor allem dank der gesunden Umstellung längerfristig.

Bewertung: Gesamt: 4.6

3 Die flexitarische Diät

Mindestens drei Mal die Woche muss man sich auf Fleisch verzichten. Foto: Getty Images

Das Wort setzt sich aus flexibel und vegetarisch zusammen. Die Flexitarier sind aber nur Teilzeit-Vegetarier. Mindestens dreimal die Woche verzichten sie auf Fleisch und essen dafür vermehrt Hülsenfrüchte, Sojaprodukte und viel Gemüse. Ausserdem müssen Lebensmittel, wie Tofu, Bohnen, Linsen oder Samen unbedingt Teil der fast täglichen Ernährung werden.

Bewertung: Gesamt: 4.5

4 MIND Diät

MIND Diät lässt nicht nur Kilos purzeln, sie macht auch schlau. Gleichzeitig abnehmen und etwas für dein Gehirn tun? US-Forscher vom Rush University Center in Chicago sagen, wie das geht und präsentieren die MIND-Ernährung. Diese basiert auf einer wissenschaftlichen Studie über den Zusammenhang zwischen Ernährung und der Gedächtnisleistung älterer Menschen.

Auf der Liste der Lebensmittel, welche erlaubt sind, gibt es viel von dem, was wir als mediterrane Küche bezeichnen: frisches Gemüse, Fisch und Olivenöl. Ein gutes Glas Wein darf auch nicht fehlen. Denn der Alkohol enthält zahlreiche Antioxidantien. Rotes Fleisch, Gebäck, Süsses und Käse sind allerdings tabu. Dank MIND Diät verliert man ein paar Kilos und mit dem Brainfood tut man noch was Gutes für Herz und Kreislauf. Gleichzeitig fanden die Forscher deutlich geringer ausgeprägte Risikofaktoren für eine Alzheimer-Erkrankung.

Bewertung: Gesamt: 4.4

5 Die Mayo Clinic Diät

Diese Diät fokussiert sich auf Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte. Foto: Getty Images

Entwickelt in der renommierten Mayo Klinik in den USA, fokussiert sich diese Diät auf Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte. Also solche, die mit wenig Kalorien trotzdem sättigen. Dazu gehören Gemüse, Obst und Vollkornprodukte. Bei der Mayo Diät werden keine Lebensmittel grundsätzlich verboten, lediglich die tägliche Portionsmenge sollte eingehalten werden. Die im Internet kursierende Eierdiät, die damit in Verbindung gebracht wird, hat in Wirklichkeit nichts damit zu tun.

Bewertung: Gesamt: 4.0

6 Die TLC Diät

Gegessen werden sollen besonders ungesättigte Fettsäuren wie Nüsse, Oliven, Avocados, Lachs, Forelle und Olivenöl. Foto: Getty Images

TLC steht für Therapeutic Lifestyle Changes (therapeutische Änderungen des Lebensstils). Auch diese Diät hatte in erster Linie nicht die Absicht, Abnehmwilligen zu helfen, sondern war für Menschen mit hohem Cholesterin gedacht. Purzelnde Kilos war auch hier ein Zusatz. Gegessen werden sollen besonders ungesättigte Fettsäuren wie Nüsse, Oliven, Avocados, Lachs, Forelle und Olivenöl. Auf Speck, Salami, Ente, frittierte Speisen, Käse, Butter, Sahne, Schokolade und Fertiggerichte soll verzichtet werden, da sie eben gesättigte Fettsäuren enthalten. Allgemein soll der durchschnittliche Fettanteil nicht mehr als 25 bis 30 Prozent betragen. Da Pasta und Vollkornbrot gute Kohlenhydrate enthalten, dürfen auch sie verzehrt werden.

Bewertung: Gesamt: 3.9

7 Menopause Diät

Foto: imago/Westend61

Die Wechseljahre sind eine natürliche Phase im Leben einer Frau, aber sie können sehr störend sein. Symptome wie Müdigkeit, Angstzustände und Hitzewallungen können auftreten, wenn der Östrogenspiegel sinkt. Eine gesunde Ernährung kann helfen, die Auswirkungen der Menopause abzumildern. Expertin Elizabeth Ward erklärt: «Eine Wechseljahre-Diät ist ein gesunder Ernährungs- und Lebensstilplan mit Fokus auf Pflanzen, aber nicht unbedingt frei von tierischen Produkten, und einer begrenzten Menge an Alkohol, zugesetzten Zuckern, Natrium und gesättigten Fetten.»

Die Diät basiert auf pflanzlichen Lebensmitteln, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen, Fisch, Eiern und mageren Fleischsorten. Sie ähnelt der mediterranen Ernährung. Dr. Teniqua Miller empfiehlt, zugesetzten Zucker und Alkohol zu begrenzen, da diese eher als Bauchfett gespeichert werden. Regelmässige Mahlzeiten sind wichtig für einen stabilen Blutzuckerspiegel.

Die Wechseljahre-Diät ist flexibel und nachhaltig. Sie kann an persönliche und kulturelle Vorlieben angepasst werden und bietet viele gesundheitliche Vorteile.

Bewertung: Gesamt: 3.7

8 Dr. Weils entzündungshemmende Diät

Ingwer hilft gegen Übelkeit, Entzündungen und kann sogar Muskelverspannungen lösen.

Das Diätprogramm von Andrew Weil besteht aus nährstoffreichen und ausgewogenen Lebensmitteln, welche das Immunsystem stärken. Das soll ausserdem den Weg zu optimaler Gesundheit sichern und zusätzliche Pfunde schmelzen lassen. Bewegungsmangel, Stress und übermässiger Verzehr von Transfett und raffiniertem Zucker in der Nahrung sind einige der Hauptursachen für Entzündungen in unserem Körper. Dr. Weil hat einen Diätplan speziell zur Bekämpfung von Entzündungsreaktionen entwickelt, der zu 40 bis 50 Prozent aus Kohlenhydraten, zu 30 Prozent aus Fetten und zu 20 Prozent aus Proteinen bestehen sollte.

Darüber hinaus muss die Kalorienaufnahme in einem angemessenen Verhältnis zu Alter, Geschlecht, Gewicht, Grösse und körperlicher Aktivität stehen. Er empfiehlt auch vier entzündungshemmende Lebensmittel: Fisch, Beeren, grünes Gemüse und Ingwer. Diese Lebensmittel sind leicht erhältlich und haben einen hervorragenden Geschmack.

Bewertung: Gesamt: 3.6

9 Die volumetrische Diät

Bei der Volumetrics-Methode darf man grosse Mengen essen und nimmt nicht zu. Foto: Getty Images

Lebensmittel mit niedriger Energiedichte und viel Flüssigkeit sind hier das Geheimrezept. Denn Produkte mit hohem Wasseranteil bringen mehr Volumen auf den Teller, haben aber gleichzeitig weniger Kalorien. Wer sich volumetrisch ernährt, trinkt also viel Wasser, Tee oder kalorienfreie Getränke. Wurst, Hartkäse und Butter sind eher tabu, während Äpfel, Karotten, Mandeln, Eier, Frischkäse oder Dorschfilet vermehrt auf dem Teller landen dürfen.

Bewertung: Gesamt: 3.6

10 Cleveland Clinic Diät

<p>Eine Low-Carb Ernährung ersetzt Kohlenhydrate häufig durch mehr Fleisch. Menschen sollten aber besser versuchen die Kohlenhydrate durch pflanzliche Quellen zu ersetzen.</p> Foto: Getty Images

Die Cleveland Clinic Diet App zielt darauf ab, Nutzer über ihre Nährstoffaufnahme aufzuklären und Wege zur Verbesserung ihrer Gesundheit aufzuzeigen. «Das Ziel ist es, Verbraucher über gesunde Ernährung und Essen für die Gesundheit aufzuklären, anstatt nur auf Gewichtsverlust für die allgemeine Gesundheit zu schauen», erklärt Julia Zumpano, eine der Entwicklerinnen der App.

Die App generiert einen personalisierten Ernährungs- und Wellness-Plan und bietet tägliche Berichte sowie kumulative Fortschrittsübersichten. Bildungsmaterialien, Wellness-Kurse und gesunde Rezepte unterstützen die Nutzer bei der Einhaltung ihrer Ziele. Die Diät-Pläne basieren auf fünf Säulen des Wohlbefindens: Ernährung, körperliche Aktivität, Schlaf, Stressabbau und soziale Verbundenheit. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht einfaches Tracking von Mahlzeiten und Fitness durch Fotoprotokollierung, Sprachaufzeichnung oder Barcode-Scanning. Obwohl die App umfangreiche Ressourcen bietet, liegt es letztlich an den Nutzern, motiviert zu bleiben und gesunde Veränderungen vorzunehmen.

Bewertung: Gesamt: 3.5

Das komplette «U.S. News Best Diets Overall 2025» findest du hier.

