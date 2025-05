So kannst du mit Erdbeeren abnehmen

Gute Nachrichten für alle, die Erdbeeren lieben: Der fruchtige Snack schmeckt nicht nur gut, sondern er hilft auch dabei, die Pfunde purzeln zu lassen. Denn in den frischen Beeren stecken nur wenig Kalorien. So enthalten 100 Gramm gerade einmal 32 Kalorien. Eine Banane bringt es im Vergleich dazu auf ganze 115 Kalorien!

Zugreifen ist also angesagt! Erdbeeren haben dank des grossen Ballaststoffanteils die Fähigkeit, Heisshungerattacken zu verhindern. Mithilfe von Erdbeeren bleiben Sie deshalb länger satt. Zusätzlich werden die Fettverbrennung und der Stoffwechsel angekurbelt, was gut für die Verdauung ist.

Erdbeeren bestehen zu einem Grossteil aus Wasser und weisen einen sehr geringen Kalorienwert auf und sind vollkommen frei von Fett und Cholesterin. Auch ist in Erdbeeren nur wenig Fruchtzucker zu finden, sodass sie nicht nur kalorienarm sind, sondern gleichzeitig auch nur eine geringe Menge an Kohlenhydraten aufweisen.

Wie diese Diät funktioniert

Sich ausschliesslich von Erdbeeren ernähren sollte man dann aber doch nicht. Ausgewogenheit ist der Schlüssel – so auch hier! Sonst setzt schnell der Jo-Jo-Effekt ein. Wer sich jetzt fragt, wie denn nun eine Erdbeer-Diät funktioniert: Ergänzt ganz einfach eure Mahlzeiten mit dem roten Superfood. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um die Erdbeeren in den Speiseplan einzubauen und so von ihren hervorragenden Eigenschaften beim Abnehmen zu profitieren. Obst gilt bei den meisten Diäten als guter Snack, da es fettarm ist. Jedoch haben viele Obstsorten im Verglich zu den Erdbeeren einen hohen Fruchtzuckergehalt und sind daher bei einer Diät auch als Snack eine zusätzliche Quelle für Kalorien.

Frühstück

Morgens: Beispielsweise Hüttenkäse mit Erdbeeren ist eine ausgezeichnete Frühstücksidee, bei der man die Erdbeeren mit Proteinen kombinieren kann, die am Morgen einen Boost für den Stoffwechsel darstellen und Muskeln sowie Gehirn zu einem guten Start in den Tag verhelfen. Erdbeeren eignen sich auch wunderbar, um morgens einen Shake zuzubereiten und auch Overnight Oates stellen zusammen mit Erdbeeren ein gesundes Frühstück dar, das beim Abnehmen helfen kann.

Mittag- und Abendessen

Mittags und abends: Auch zum Mittagessen und zum Abendessen gibt es unzählige Möglichkeiten, um Erdbeeren in die Mahlzeit einzuarbeiten. Wie wäre es beispielsweise mit einem Erdbeer-Spargel Salat? Es ist ratsam, die Erdbeeren mit mageren Fleischprodukten zu kombinieren, oder auch mit Tofu und Hülsenfrüchten, wenn man eine vegetarische oder vegane Diät bevorzugt. Der Körper braucht auch gesunde Fette und auch diese müssen in einer Diät enthalten sein. Daher sollte man die Salate, die man mit Erdbeeren und anderen Zutaten kreieren kann, beispielsweise mit hochwertigem Olivenöl zubereiten.

Erdbeeren eignen sich ausgezeichnet dazu, um mit anderen Lebensmitteln kombiniert zu werden. Überlegt euch ausgefallene Rezepte und seid kreativ. Wie wäre es mit Rucola-Salat mit Fetakäse und Erdbeeren? Eine köstliche Kombination aus süss, salzig, würzig.

Diät-Rezepte: Erdbeer-Rucola-Salat

Zutaten (4 Portionen)



Für das Dressing 2 EL Balsamico Bianco 4 EL Orangensaft 2 EL Traubenkernöl 1 Prise Zucker

Salz

Pfeffer







Für den Erdbeer-Rucola-Salat 400 g Erdbeeren 100 g Rucola 12 Blätter Basilikum 1 TL roter Pfeffer





Zubereitung

Erdbeeren waschen und putzen, dann quer in Scheiben schneiden. Rucola waschen und gut abtropfen lassen. Erdbeeren, Rucola und Basilikum auf Tellern anrichten. Alle Zutaten für das Dressing gut vermischen und über den Salat geben. Mit rotem Pfeffer würzen.

Wer will, kann etwas Feta zum Salat hinzufügen. Macht sich ebenfalls gut.

Snack

Zwischendurch: Auch zwischendurch als Snack machen sich Erdbeeren gut. Lasst lieber die Finger von Chips, und dem Sommerbody steht nichts im Weg.

