Ist schwitzen wirklich so fettverbrennend und hilft es, in der Kälte zu trainieren? Wir räumen mit den Kalorien-Mythen auf.

Lara Zehnder

Wenn man abnehmen will, sollte man mehr Kalorien verbrennen, als man zu sich nimmt. Schwitzen, aber auch Frieren sollen beim Gewichtsverlust angeblich zusätzlich helfen. Stimmt das wirklich?

1. Schwitzen bedeutet Kalorien verbrennen?

Die Vermutung ist naheliegend, denn bei intensiverem Training steigt tatsächlich der Kalorienverbrauch. Grundsätzlich gilt jedoch: Menschen, die stärker schwitzen, verbrennen nicht automatisch mehr Kalorien. Wie stark man schwitzt, hängt unter anderem von Körpergewicht, Trainingszustand, Alter und äusseren Bedingungen ab. Da der Körper beim Schwitzen vorwiegend Wasser verliert, kann es dennoch kurzfristig zu einer Gewichtsabnahme kommen.

2. Mehr Kalorienverbrauch in der Kälte?

Nur wenn der Körper in der Kälte zu zittern beginnt, steigt der Kalorienverbrauch spürbar an. Wer hingegen gut gekleidet ist und warm bleibt, verbrennt durch das Training im Freien nicht automatisch mehr Kalorien als drinnen. Wichtig: Sich bewusst dem Frieren auszusetzen, um durch Zittern Kalorien zu verbrennen, kann gefährlich sein und das Risiko für Erkältungen oder sogar Erfrierungen erhöhen.

3. Verbrennt der Körper nach dem Training noch immer Kalorien?

Nach einem Besuch im Fitnessstudio verbraucht der Körper Energie, um sich zu erholen. Dabei verbrennt er viele Kalorien, das nennt man den Nachbrenneffekt. Länger als 24 Stunden dauert dieser allerdings nicht.

Ausserdem steht der Nachbrenneffekt im Zusammenhang mit dem Work-out: Geht man nicht an seine Grenzen, so werden nur wenige Kalorien verbrannt, und der Effekt ist nicht wirklich sichtbar.

4. Mit nüchternem Magen zu mehr Kalorienverbrauch?

Wie viele Kalorien man verbrennt, hat nichts damit zu tun, ob der Magen gefüllt oder leer ist. Ist der Magen nämlich leer, so greift der Körper ganz einfach auf die Kalorien der Fettreserven zurück. Fürs Abnehmen zählt allerdings, wie viele Kalorien insgesamt verbrannt werden, und nicht, woher sie stammen.

5. Werden beim Rennen mehr Kalorien verbrannt als beim Gehen?

Diese Vermutung stimmt. Beim Rennen werden etwa 30 Prozent mehr Kalorien verbrannt, wie wenn man die gleiche Strecke gehen würde. Zwischen schnellem Rennen und langsamen Joggen gibt es einen ziemlich spürbaren Unterschied, für den Ihnen auch Ihre überschüssigen Kalorien danken werden.

