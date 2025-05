1/12 Im einem Restaurant gibt es viele Leckereien, die man auch während einer Diät essen darf. Foto: Getty Images

Claudia Müller

Was essen beim Italiener?

Die italienische Küche kann leicht sein, jedoch nur, wenn man auch die richtige Wahl trifft. Pizza und Teigwaren können mit viel Öl, Käse, Rahm (Panna) oder Salami schnell fettig werden und zwischen 700 und 1000 Kalorien aufweisen. Schwer sind Pizza Margherita (ca. 800 kcal), Pizza Diavolo (ca. 980 kcal), Pizza Formaggio (830 kcal) oder Teigwaren Aglio-Olio (ca. 650 kcal).

Weniger leicht, als man denkt ist die Insalata Caprese, wenn man sie mit Brot und Olivenöl verzehrt. Foto: Thinkstock

Kalorienarme Gerichte italienischer Küche

Caprese-Salat (Mozzarella und Tomaten)

Melone und Parmaschinken

Carpaccio

Minestrone

Vitello tonnato

Pasta all'arrabiata

Spaghetti alla puttanesca

Pasta Napoli

Gegrilltes Gemüse, Fleisch oder Fisch

Salat

Obstsalate und Fruchtsorbets

Für figurfreundliche Lösungen bestellt man Gerichte mit viel frischem Gemüse, das nicht in Öl eingelegt wurde und/oder einen Salat (ohne Brot) als Vorspeise. Würze, falls nötig, mit etwas Salz und Pfeffer nach, sei aber sparsam mit zusätzlichem Öl und Käse. Auch Gerichte mit Fisch oder Meeresfrüchten sind meist eher leicht. Wer Kalorien sparen möchte, kann zu zweit auch eine Pizza teilen und mit Salat ergänzen.

Was ist Mittelmeerdiät? Als Mittelmeerdiät bezeichnet man einen Diätplan auf Basis von Olivenöl, Fisch, Gemüse und Pasta. Bei dieser Diät wir auf übermässigen Fleischkonsum verzichtet. Dieses Ernährungsmodell hilft nicht nur beim Abnehmen sondern soll auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Die Mittelmeerdiät kommt ursprünglich aus Kreta und Griechenland.

Was essen beim Asiaten?

Spezialitäten in den asiatischen Restaurants sind so vielseitig wie ihre Herkunftsländer und können kaum in einen Topf geworfen werden. Trotzdem lassen sich einige generelle Aussagen zu kalorienarmen und kalorienreichen Speisen machen. Wer auf die Linie achtet, sollte gekochte, gedämpfte sowie gegrillte Gerichte bevorzugen und die Finger von Frittiertem und Gebratenem lassen. Viele asiatische Gerichte werden ausserdem im Teigmantel serviert. Dieser liefert grösstenteils schon mehr Kalorien als sein Inhalt, so zum Beispiel bei Frühlingsrollen (197 kcal pro Stück).

Finger weg von frittierten Sushi, wenn Sie auf Ihre Figur achten!

Kalorienarme Gerichte asiatischer Küche

Misosuppe

Sommerrollen

Wok mit Rindfleisch oder Shrimps

Hähnchenspiesse

Sashimi

Sushi

Vegetarische Gemüsegerichte

Shabu Shabu

Dim Sum

Linsen-Daal

Entscheide dich am besten für Speisen mit Tofu oder magerem Fleisch wie Poulet, Rind oder Fisch – Schweinefleisch und Ente sind fettiger. Beispiele für leichte Gerichte sind eine gemischte Sushiplatte (336 kcal), rotes Thai-Curry mit Kokosmilch (421 kcal) oder Linsen-Daal mit Reis und Joghurt-Sauce (297 kcal).

Was essen beim Mexikaner?

Wer mexikanisch isst, bestellt als Vorspeise oft Tortilla-Chips mit Guacamole. Doch alleine dieser Appetitanreger enthält bereits 340 kcal. Auch gemischte mexikanische Tapas sind durchschnittlich 588 kcal schwer, weshalb Sie den Teller besser mit Ihrer Begleitung teilen. Bei den Hauptspeisen sollte man auf fettige Cheddar-Füllungen, beispielsweise in frittierten Burritos oder Tacos, verzichten.

Kalorienarme Gerichte mexikanischer Küche

Guacamole ist zwar fettig, aber gesund. Foto: Alle Bilder: Getty Images

Garnelen-Cocktail

Asada-Steak

Chile verde (Schweinefleisch in Tomatensauce)

Gegrilltes Fisch oder Fleisch

Tacos aus Maismehl mit Gemüse

Fajitas

Gesünder sind Fajitas mit viel Gemüse, Salat und magerem Fleisch wie Poulet oder Rind.

Was essen im Fast-Food-Restaurant oder im Steakhouse?

Wer für einige Zeit durch Amerika reist, wird schnell merken, dass gesunde Speisen ausserhalb der grösseren Städte manchmal gar nicht so einfach zu finden sind. In kleineren Orten reiht sich Fast-Food-Kette an Fast-Food-Kette, wodurch die Gewichtszunahme in den Ferien fast vorprogrammiert ist. Eher meiden solltest du Hamburger mit Pommes Frites (850 kcal) und auch Gerichte mit viel Marinade, so zum Beispiel Spareribs (426 kcal) oder Chicken Wings (400 kcal). Ketchup, Mayonnaise und Dressings sind in vielen Gerichten bereits dabei – verlange diese separat und dosiere die Menge selbst.

Beim Besuch eines Steakrestaurants ist die Wahl des richtigen Fleisches von Bedeutung.

Kalorienarme Gerichte amerikanischer Küche

Salate (Mit Vinaigrette statt Sauce) Suppen Gegrilltes Gemüse Steak (fettarm) und Entrecôte Fleisch mit Gemüse und grünem Salat Fisch oder Putenbrust vom Grill Lobster Ofenkartoffel Maiskolben

Ein Caesar's Salad, Sandwiches oder Wraps können gesund und ausgewogen sein. Ausserdem ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein kulinarischer Schmelztiegel: Man findet – zumindest in den Städten – überall auch italienische, mexikanische oder asiatische Restaurants.

Was essen in einem englischen Pub?

Das bekannteste Gericht der britischen Küche – Fish and Chips – hat es mit ca. 1000 kcal in sich. Allgemein ist Pub Food nicht die beste Wahl, wenn du auf deine Linie achtest.

Wer Abnehmen will sollte sich für Porridge entscheiden! Foto: Getty Images

Kalorienarme Gerichte britischer Küche

Porridge

Baked Potatoes oder Jacket Potatoes

Eintopf

Salat

Britisches Gemüse-Relish

Roastbeef

Kedgeree

Gesünder als Frittiertes sind Baked Potatoes oder auch Eintöpfe mit Fleisch und Gemüse. Scones zum Frühstück sind gescheiter als Full English Breakfast mit Würstchen und Speck – solange du mit der Konfitüre und Cream sparsam umgehst.

Was essen in einem schweizerischen Restaurant?

Typisch schweizerische Gerichte sind nicht gerade leicht, weil sie oft Käse enthalten. Ein Fondue (200 g Käse und 150 g Brot) schlägt meist mit 850 kcal zu Buche, schon eine einzelne Raclettekäse-Scheibe mit 150 kcal. Auch Älplermagronen mit Apfelmus gehören mit etwa 700 kcal zu den schweren Gerichten. Geschnetzeltes mit Rahmsauce und Rösti liegt zwar bei «nur» 600 kcal, eine Gemüsebeilage ist jedoch überwiegend noch nicht dabei.

Ob als Start in den Tag, zum Dessert oder als energiegeladene Zwischenmahlzeit, das Birchermüsli ist international bekannt. Foto: iStockphotos

Kalorienarme Gerichte Schweizer Küche

Birchermüsli

Omelette

Salat

Suppe

Krustenbraten

Gemüseeintopf

Eingelegtes Eglifilet

Basler Laubfrösche

Albelifilets mit Kräutern

Sauerkraut & Sauerrüben

Kartoffelsalat

Fleischvögel

Kalbsvoressen

Filet Wellington

Besser: Bestelle ausgewogene Gerichte, die neben Kohlenhydraten und Fett auch Protein und Gemüse enthalten.

Auswärts essen: Kalorien kompensieren

Bei all den Tipps für eine schlanke Linie ist es dennoch wichtig, das Essen im Restaurant zu geniessen. Wer richtig viel isst, kann die überschüssigen Kalorien auch mit Sport ausgleichen.

Bitte beachtet, dass die im Artikel genannten Kalorienangaben nur Richtwerte sind.

