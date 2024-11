Um abzunehmen sind Sport und die richtige Ernährung der Schlüssel zum Erfolg. Es ist also wichtig, zu wissen, was auf den Teller soll und was nicht.

Wenn du abnehmen willst, ist ein Kaloriendefizit vonnöten. Du musst dem Körper also weniger Kalorien zuführen, als dieser verbraucht. Deshalb solltest du am Abend kalorienarm leben und nur wenige Kohlenhydrate konsumieren. Kohlenhydrate machen nämlich weniger satt als Proteine und blockieren den Fettabbau in der Nacht. Besser ist es also Lebensmittel, die viel Eiweiss und gesunde Fette enthalten, zu essen. Auch sollte neben übermässigen Kohlenhydraten auf Ungesundes wie Fast Food oder Süssigkeiten verzichtet werden. Bei welchen reichhaltigen Lebensmitteln du abends zugreifen kannst, liest du hier.

1 Pute und Poulet – proteinreich und kalorienarm

Die Puten- und Pouletbrust unterscheidet sich von anderem Fleisch, weil diese viel Eiweiss enthält und überhaupt keine Kohlenhydrate besitzt. Vor allem ist sie sehr mager und gehört mit ca. 100 Kalorien pro 100 Gramm zu den kalorienarmen Lebensmitteln.

2 Salat – viele Ballaststoffe

Auch Salat ist äusserst kalorienarm. Dabei ist jede Salatsorte mit wenigen Kalorien versehen, weswegen du dich an Salat satt essen kannst. Dennoch sollte kein kalorienreiches Dressing genutzt werden, weil der Salat sonst zu viele Kalorien enthalten würde. Stattdessen kannst du den Salat geschmacklich mit etwas Essig und Öl aufwerten.

3 Quark (Magerstufe) – hält lange satt

Auch Quark bzw. Magerquark lässt sich am Abend problemlos verzehren. Quark hält lange satt und hat viel Eiweiss (unschlagbare 60 Gramm Eiweiss in einem 500-Gramm-Becher). Da Quark keine Kohlenhydrate enthält, wird das Abnehmen keinesfalls gestört.

4 Fisch – reich an Omega-3-Fettsäuren

Fettiger Fisch eignet sich ebenfalls als Mahlzeit am Abend, da dieser einerseits viel gesunde Fette wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren und andererseits viel Eiweiss enthält. Gerade Lachs und Thunfisch sind für den Abend sehr empfehlenswert.

5 Eier – wenig Kohlenhydrate

Eier haben ebenfalls viel Eiweiss, das den Stoffwechsel ankurbelt. Vor allem können Eier sehr gut vom Körper aufgenommen werden. Ausserdem enthalten sie ebenfalls kaum Kohlenhydrate.

6 Nüsse – viel Eiweiss und gesunde Fette

Mit einem sehr hohen Fettgehalt können auch Nüsse in kleinen Portionen am Abend gegessen werden. Denn nach der Low-Carb-Diät sind viel Eiweiss und Fett erlaubt. Du solltest nur auf den Kohlenhydratkonsum achten. Nüsse wie zum Beispiel Walnüsse oder Mandeln eignen sich besser, da diese weniger Kohlenhydrate als andere Nussarten enthalten.

