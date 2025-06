Diese Fehler sollte man beim Abnehmen am Bauch vermeiden

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Übergewicht ist ein Risikofaktor für Krebs-Erkrankungen. Insbesondere das sogenannte viszerale Bauchfett, das die inneren Organe umgibt, produziert viele entzündungsfördernde Botenstoffe. Sind sie dauerhaft erhöht, entstehen chronische Entzündungen, die krebsfördernd wirken. Die Fettzellen im Körper produzieren zudem das wachstumsfördernde Sexualhormon Östrogen. Auch Krebszellen können dadurch zum Wachstum angeregt werden. Insulin, das übergewichtige Menschen mehr produzieren, dient für viele Krebszellen ebenfalls als Wachstumsfaktor.

Das sind schlechte Angewohnheiten, die für das Abnehmen am Bauch schädlich sind:

1 Falsche Lebensmittel

Die richtige Ernährung ist einer der wichtigsten Punkte beim Abnehmen. Du solltest generell auf kalorienarme Ernährung zurückgreifen und auf Fastfood oder Süssigkeiten verzichten.

2 Zu viel Alkohol

Alkohol sollte beim Abnehmen nicht getrunken werden, da er sehr kalorienreich ist. Wenn du Alkohol als Mischgetränk trinkst, sind schnell 800 Kilokalorien pro Getränk fällig. Ausserdem lässt Alkohol den Insulinspiegel steigen, was den Appetit steigert. Experten gehen davon aus, dass das Trinken von Alkohol verhindert, Bauchfett abzubauen. Übermässiger Alkohol führt dazu, dass die Leber Fett und Kohlenhydrate nicht mehr metabolisiert. Sie kümmert sich zuerst um den Abbau des Alkohols.

3 Zu wenig Schlaf

Wer Gewicht verlieren möchte, benötigt viel Schlaf, da dieser viele Prozesse beeinflusst. Bei Schlafmangel fühlt man sich abgeschlagen und müde, weshalb ein Sportprogramm dann oft vernachlässigt wird. Ausserdem steigert Schlafmangel den Appetiti und hat direkte Auswirkungen auf die Muskelmasse. Man hat festgestellt, dass man bei zu wenig Schlaf nicht Fettmasse, sondern vermehrt Muskelmasse verliert. Deshalb solltest du auf jeden Fall mindestens acht Stunden schlafen, um deine Muskelmasse nicht zu gefährden.

4 Zu viel Training

Übungen, die man zu oft macht, können schädlich sein. Der Körper braucht nämlich die Regenerationszeit, um sich zu erholen. Zu viel Training führt zum sogenannten Übertraining und damit zu einem Leistungsabfall. Bau deswegen unbedingt Pausen ein, in denen du deinem Körper Ruhe gönnst.

5 Zu viele Crunches

Manche machen den Fehler, immer die gleichen Übungen zu absolvieren, was auf Dauer nicht sehr effektiv ist. Sport an sich ist eine wichtige Voraussetzung, um Fett am Bauch zu reduzieren. Wenn du aber täglich nur Crunches machst, wirst du wenig erreichen. Denn Bauchfett verliert man nicht unbedingt durch Bauchmuskeltraining. Viel effektiver ist ein regelmässiges Ganzkörpertraining – zum Beispiel ein HIIT-Training oder Tabata.

6 Zu viel Stress

Auch häufiger Stress kann das Abnehmen am Bauch verhindern, denn durch Stress wird das Hormon Cortisol produziert. Cortisol bringt den Hunger-satt-Rhythmus aus der Balance. Es kann sein, dass du dadurch viel mehr Appetit verspürst, als du solltest. Cortisol führt ebenfalls zu einem hohen Insulinspiegel, das einen auf längere Zeit beim Abnehmen hindern kann. Lege deshalb unbedingt Ruhepausen ein und entspanne dich.

7 Crash-Diäten

Manche Menschen versuchen, durch Crash-Diäten schnell abzunehmen. Man spezialisiert sich bei einer Crash-Diät meist nur auf ein paar Lebensmittel, die man dann den ganzen Tag isst. Dies ist jedoch nicht ausgewogen und führt oft zwar zu Abnehmerfolg, aber nicht in den Problemzonen, wie zum Beispiel am Bauch. Ausserdem besteht die Gefahr, dass der sogenannte Jojo-Effekt hinzukommt. Nach Crush-Diäten weiss man noch nicht, wie man sich ausgewogen ernähren sollte und isst wieder genauso ungesund wie vorher. Probiere deshalb, ganzheitlich gesund und ausgewogen zu essen.

