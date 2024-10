Diese neun Gewürze sind nicht nur lecker, sondern helfen auch beim Abnehmen! Kurkuma, Chili und Co. regen den Stoffwechsel an und fördern die Fettverbrennung. Zeit, das Gewürzregal zu plündern!

Jetzt wirds scharf! Gewürze können mehr, als nur unseren Mahlzeiten den gewissen Pfiff zu verleihen. Richtig eingesetzt, greifen sie einem beim Abnehmen unter die Arme. Es wird also Zeit, das Gewürzregal zu plündern.

1 Kurkuma

Die angesagte Alleskönner-Wurzel wirkt entzündungshemmend und entschlackend, hilft der Verdauung, sorgt für einen ausgeglichenen Magen-Darm-Trakt und lässt Giftstoffe schneller aus unserem Körper verschwinden. Zudem ist Kurkuma ein Fettverbrenner – demnach soll das Gewürz verhindern, dass neue Fettzellen entstehen. Das darin enthaltene Kurkumin sorgt für ein schnelles Sättigungsgefühl und regt die Darmtätigkeit an.

2 Schwarzer Pfeffer

Für jeden Gewürzschrank ein Muss. Wer es pfeffrig mag und abnehmen will, darf ruhig noch etwas nachwürzen. Denn das Basisgewürz sorgt für einen angeregten Stoffwechsel. Schon eine leichte Schärfe erhöht die Körperwärme, und das geht an die Fettreserven an Bauch oder Hüfte.

3 Chili

Allgemein wirkt sich Schärfe positiv aufs Abnehmen aus. Scharfe Gewürze wie Chili, Cayenne-Pfeffer oder Knoblauch erhöhen die Körpertemperatur und sorgen damit für einen hohen Energieverbrauch, was wiederum zur Folge hat, dass der Körper Kalorien verbrennt.

Chili hat es in sich: Der natürliche Scharfstoff Capsaicin bringt den Kreislauf auf Touren und heizt uns ein. Toll: Das feurige Gefühl im Mund sorgt dafür, dass unser Gehirn Endorphine ausschüttet und Stoffwechsel anregt.

4 Ingwer

Ingwer ist bekannt für seine heilende Wirkung. Aber die aromatische Wurzel kann nicht nur bei Erkältung helfen, sondern auch beim Pfundepurzeln von Vorteil sein. In Wahrheit ist Ingwer nämlich ein echter Kalorienkiller. Wie Pfeffer heizt auch er dank der Scharfmacher Gingerol sowie Shogaol mächtig ein und sorgt zusätzlich für eine gute Verdauung.

Ingwer wird vornehmlich in der Küche verwendet. Beliebt ist er dort seines würzigen Aromas wegen. Doch die Knolle ist viel mehr als nur ein exotisches Gewürz. So wird sie immer öfter auch als Helferlein gegen gesundheitliche Probleme wie Erkältung oder Verdauungsbeschwerden genutzt.

5 Zimt

Zimt ist besonders in der Weihnachtszeit sehr beliebt. Die getrocknete Rinde kann das ganze Jahr von Nutzen sein. Denn die vielen darin enthaltenen Antioxidantien machen weniger Heisshunger. Regelmässiges Einnehmen von Zimt beruhigt den Blutzuckerspiegel und sorgt für weniger Auf und Ab. Und dieses ist der eigentliche Grund für unsere starken Gelüste.

6 Kardamom

Genau wie Zimt erinnert uns Kardamom vor allem an die Adventszeit, wird er doch besonders beim Backen von Lebkuchen oder Guetsli verwendet. Dabei hat Kardamom noch viel mehr zu bieten: Er beruhigt den Verdauungstrakt und wirkt gegen einen Blähbauch, Krämpfe oder Magenschmerzen. Zudem zügelt er die Lust aufs Essen und kurbelt den Stoffwechsel an.

7 Koriander

Mit Koriander ist es so: Entweder man mag ihn, oder man hasst ihn. Beim Abnehmen sollte man aber unbedingt zugreifen. Nicht nur die Blätter, sondern auch die essbaren Samen sorgen für einen flachen Bauch. Denn Koriander wirkt gegen Blähungen und regt die Verdauung an. Ausserdem hat das Gewürz eine entgiftende Wirkung, denn es hilft beim Abtransport von Schwermetallen.

8 Oregano

Besonders auf Pizza macht sich Oregano gut. Aber auch sonst kann die Pflanze einiges: Dank vielen ätherischen Ölen wie Thymol hat das Gewürz eine verdauungsfördernde Wirkung, die sich im Auseinandernehmen der letzten Mahlzeiten zeigt. Nebenbei ist Oregano antibakteriell und entzündungshemmend – und hilft so gegen Husten oder Halsschmerzen.

9 Gewürznelken

Die beliebten getrockneten Blütenknospen sorgen dafür, dass Wassereinlagerungen schneller abgebaut werden. So verliert man rasch an Gewicht und Umfang. Zudem wirkt das in Nelken enthaltene Eugenol keimtötend und beugt Entzündungen vor. (bcv)