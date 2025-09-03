Neben dem Bett, auf dem Schreibtisch oder im Auto: Fast jeder Mensch hat irgendwo eine angebrochene Flasche Wasser herumstehen. Doch oft geht diese dann für ein paar Stunden oder Tage vergessen und man fragt sich: Kann Wasser auch schlecht werden?

Grundsätzlich ist Mineralwasser ein streng überwachtes Lebensmittel, frisch geöffnet kann es also bedenkenlos getrunken werden - sogar wenn die Flasche länger im Warmen stand. Allerdings gibt es auch für Mineralwasser ein Mindesthaltbarkeitsdatum. In Glasflaschen liegt es bei zwei Jahren, bei PET-Flaschen bei etwa einem Jahr. Wird Mineralwasser kühl und dunkel gelagert (also am besten im Kühlschrank), ist es jedoch auch lange nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums trinkbar.

Wasser aus einer geöffneten Flasche schmeckt nach kurzer Zeit abgestanden. Das liegt daran, dass sich die chemische Zusammensetzung des Wassers ändert, sobald Sauerstoff ins Innere der Flasche gelangt. In der Folge sinkt der pH-Wert des Wassers und ein säuerlicher Geschmack entsteht. Schädlich ist dieser jedoch nicht.

Aus gesundheitlicher Sicht sollte man eine angebrochene Wasserflasche möglichst zügig austrinken. Denn ist sie einmal geöffnet, können Mikroorganismen in die Flasche gelangen. Trinkt man direkt aus der Flasche, können zudem durch den Speichel Bakterien ins Wasser gelangen. Problematisch kann darum auch das Teilen von Flaschen sein.

Auch Wasser hat ein Verfallsdatum, es sollte kühl und dunkel gelagert werden.

So bleibt Wasser unverderblich

Viele Menschen setzen bei der Flüssigkeitszufuhr auf Leitungswasser, schliesslich ist das in der Schweiz qualitativ hochwertig und zugleich umweltfreundlicher als Wasser aus Flaschen. Aber wie ist es mit der Haltbarkeit? Theoretisch gilt Wasser als unverderblich, da es lediglich aus Wasser- und Sauerstoff besteht und keine Stoffe wie Eiweiss oder Zucker enthält, die vergären könnten.

Leitungswasser ist in der Schweiz qualitativ gut und günstig.

Faktoren, die die Keimbelastung im «Hahnenburger» erhöhen können, sind Licht, Wärme und Nahrung (zum Beispiel verschmutzte Flaschen oder Gläser). Die Haltbarkeit von Leitungswasser hängt also, ebenso wie beim Mineralwasser, von der richtigen Lagerung ab. Wer sein Wasser in saubere Behälter abfüllt und es an warmen Tagen nicht lange dem Sonnenlicht aussetzt, kann es beruhigt über längere Zeit trinken.

Wiederverwendbare Wasserflaschen sollten regelmässig in der Spülmaschine gereinigt werden, PET-Flaschen lieber nicht mehrmals befüllt werden. Generell ist das gesundheitliche Risiko durch Keime oder Bakterien für gesunde Menschen eher gering, am meisten leidet der Geschmack des Wassers.