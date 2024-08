Der Schweizer Hahnenburger ist nicht in jedem Fall geniessbar.

Jonas Dreyfus Service-Team

In der neuen Überbauung Stockenhof in Regensdorf ZH wurden Legionellen nachgewiesen. Darum hängt jetzt an jedem Wasserhahn ein Filter. Schweizer Hahnenwasser sei im Ländervergleich zwar überdurchschnittlich gut, doch sorglos könne man es nicht konsumieren, sagt Matthias Mend (62), Autor des Buches «Wasser – Das Superelement». Konsumenten rät er Folgendes:

1 Erstes Wasser nie trinken

Wer einen Hahn morgens oder nach langer Abwesenheit zum ersten Mal aufdreht, muss gemäss Mend unbedingt warten, bis das Wasser schön kühl über die Hand läuft. Erst dann sind Bakterien, die sich womöglich angesammelt haben, aus der Leitung gespült. Laut Trinkwasserverordnung von 2017 müssen sämtliche Trinkwasserleitungen in der Schweiz spätestens alle 72 Stunden gespült oder benutzt werden.