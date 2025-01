Wie gesund ist vegan?

Laut Studien haben Vegetarier und Veganer häufig ein geringeres Risiko für ernährungsbedingte Krankheiten. Grund dafür ist der hohe Verzehr an Gemüse, Früchten und Vollkornprodukten. Dazu kommt ein im Vergleich zum Schnitt insgesamt gesünderer Lebensstil. Die Auswirkungen einer langfristigen veganen Ernährung auf die Gesundheit (in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes) sind allerdings «nicht eindeutig positiv». Oft ist ein Mangel an gewissen Nährstoffen verbreitet. ­Darum kann die Ernährungskom­mission eine vegane Ernährung noch nicht als Gesundheitsmassnahme empfehlen. Grundsätzlich gilt aber für alle Ernährungsformen: Nur ausgewogene Ernährung ist gesund.