Sonnencreme ist im Sommer unverzichtbar, aber auch bestimmte Lebensmittel können den Hautschutz stärken. Vitamin A, Beta-Carotin, Lycopin, Vitamin C und E sowie Omega-3-Fettsäuren helfen, die Haut vor UV-Strahlung zu schützen.

Vanessa Büchel

Wenn wir im Sommer draussen unter der Sonne liegen, dürfen wir eines nicht vergessen: die Sonnencreme! Sie ist in der heissen Jahreszeit unser wichtigster Begleiter. Denn die Haut vergisst nie, und deshalb ist es auch so wichtig, ihr den nötigen Schutz vor der UV-Strahlung zu geben.

Wer nicht gerne viel cremt, der kann mit den richtigen Lebensmitteln den körpereigenen Sonnenschutz stärken. Wichtig: Die Kraft von Sonnencreme ersetzt das nie gänzlich. Ihrem Hauttypen entsprechende Lotion ist darum auch so ein Muss!

Vitamin A und Beta-Carotin

Unser Körper wandelt Beta-Carotin in Vitamin A um, welches als Radikalfänger fungiert. Ausserdem sorgt es für eine geschmeidige Haut und gesunde Hautfarbe. Das grosse Plus: Vitamin A kann gar vor Sonnenbrand bewahren. Wer direkt Vitamin A zu sich nehmen will, der greift zu tierischen Produkten. Eier, Käse, Butter oder Thunfisch eignen sich hier besonders gut. Wollt ihr lieber Beta-Carotin konsumieren, sollt ihr Karotten oder Aprikosen essen.

Damit das Vitamin A seine Vorteile ganz ausspielen kann, sollte es immer mit etwas Fett zu sich genommen werden. So könnt ihr dem Karottensaft beispielsweise etwas Pflanzenöl beifügen.

Lycopin

Neben Beta-Carotin unterstützt vor allem auch der Lycopin-Spiegel den Eigenschutz der Haut. Diesen könnt ihr besonders hochhalten, wenn ihr vermehrt bei Tomaten zugreifen. Denn Lycopin ist der Farbstoff von reifen Tomaten. Auch in anderen roten Früchten wie Wassermelone oder Guave findet ihr Lycopin.

Vitamin C

Es bindet unter anderem freie Radikale im Körper und fördert das durch die Sonne geschwächte Immunsystem: Vitamin C ist vor allem in Zitrusfrüchten, Kiwis, Äpfeln, Erdbeeren, Sanddorn oder Peperoni enthalten. Ausserdem unterstützt es die Wirkung von Vitamin E, warum die beiden immer in Kombination eingenommen werden sollen.

Vitamin E

Ein schlechter Nebeneffekt von häufigem Sonnenbaden: Die Hautalterung wird beschleunigt. Wer dem entgegenwirken will, der sollte ausreichend Vitamin E im Körper haben. Dieses findet ihr in Sonnenblumen- sowie Avocadoöl, Nüssen oder Vollkornprodukten. Vitamin E stärkt das Immunsystem und gehört zu den sogenannten Antioxidantien, die freie Radikale abfangen. Diese entstehen durch UV-Strahlung in der Haut und können verschiedene Erkrankungen auslösen.

Omega-3-Fettsäuren

Auch wer häufig Fisch konsumiert, macht seine Haut unempfindlicher gegenüber der Sonne. Das ist dank den darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren so.