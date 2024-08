Wie sinnvoll sind Nahrungsergänzungsmittel? Wo nützen sie? Und wo nicht? Piero Fontana weiss die Antworten. Er hat an der ETH in Zürich in Naturwissenschaften promoviert und sich auf die Entwicklung von innovativen und gesunden Lebensmitteln spezialisiert.

Es heisst, ein Apfel pro Tag ersetze den Doktor. Ersetzen Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform unterdessen den Apfel?

Nichts ersetzt pflanzliche Nahrung komplett. Aber Nahrungsergänzungsmittel sind – wie es der Name ja sagt – dafür da, allfällige Mängel auszugleichen. Mängel können trotz scheinbar ausgewogener Ernährung jederzeit entstehen. Ein Beispiel dafür ist Vitamin D3, das dank Sonnenexposition in unserer Haut gebildet wird. Ein anderes Beispiel sind Omega-3-Fettsäuren, die primär in fettem Fisch und Algen enthalten sind. Wer keinen Fisch oder keine Algen isst, riskiert potenziell einen Mangel an EPA und DHA, das sind zwei der wichtigsten Omega-3-Fettsäuren.

Ich ernähre mich ausgewogen: je eine Mahlzeit am Morgen, Mittag und Abend. Gemüse, Kartoffeln, Reis, Salat, Teigwaren, ab und zu etwas Fleisch. Zwischendurch gibts einen Apfel oder eine Orange. Warum brauche ich noch ein Nahrungsergänzungsmittel?

Ob Sie eines brauchen oder nicht, kann ich so nicht beurteilen. Um einen allfälligen Mangel feststellen zu können, müssen wir eine Blutprobe analysieren. Das Schweizer Start-up indyvit, das individuell abgestimmte Kapseln mit Nahrungsergänzungsmitteln herstellt, bietet einen Bluttest an. Das Unternehmen führt auf der Website auch einen wissenschaftlich fundierten Fragebogen, der wertvolle Hinweise geben kann.

Sind Nahrungsergänzungsmittel Medikamente?

Nein, das sind keine Medikamente, sondern Lebensmittel. Deren Inverkehrbringen ist strikt geregelt: Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) kontrolliert in der Schweiz die Hersteller, stellt so die sichere Qualität und Sicherheit sicher.

Ich bin mit meinen 25 Jahren noch sehr jung und treibe auch regelmässig Sport. Können Nahrungsergänzungsmittel helfen? Und wo nützen sie am meisten?

Sie nützen dort, wo ein Mangel besteht. Dass hohe, zusätzliche Mengen die Leistungsfähigkeit verbessern, ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Wenn du also Mängel hast, sollten Sie diese ausgleichen.

Und wo raten Sie mir als 25-Jährigen von solchen Mitteln ab?

Ganz einfach. Die Mikronährstoff-Supplemente machen nur dann Sinn, wenn effektiv ein Defizit vorliegt. Um ein solches verlässlich feststellen zu können, benötigt man eine biologische Probe, beispielsweise eine Blutanalyse.

Welche Nahrungsergänzungsmittel können mir beim Sport helfen?

Die verschiedenen Mikronährstoffe sind in unterschiedliche Stoffwechselprozesse involviert. Wenn also Nährstoffdefizite vorliegen, laufen diese spezifischen Prozesse nicht rund. Für die Energieproduktion in den Zellen werden beispielsweise verschiedene B-Vitamine benötigt. Eisen ist auch ein gutes Beispiel: Eisen ist Bestandteil von Hämoglobin, dem Protein, das in den roten Blutzellen Sauerstoff bindet und so beim Sauerstofftransport eine zentrale Rolle spielt. Wenn diese Nährstoffe fehlen, sind die physiologischen Prozesse beeinträchtigt.

Ich bin 45 Jahre alt und bin immer etwas müde und fühle mich träge. Kann ein Nahrungsergänzungsmittel helfen, dass ich mich besser fühle?

Durchaus. Mängel zeigen sich auf verschiedenste Arten, da die Mikronährstoffe auch in alle möglichen Stoffwechselprozesse involviert sind. Fehlen Vitamine, Mineralstoffe oder Spurenelemente, die eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung spielen, kann Energielosigkeit auftreten. Oder fehlt Vitamin D, ist bei Frauen die Östrogenproduktion eingeschränkt. Auch das kann zu Müdigkeit führen.

Welches sind von ihnen aus gesehen die wichtigsten und nützlichsten Nahrungsergänzungsmittel?

Das kommt effektiv darauf an, wo und ob Mängel vorliegen. Solche beobachten wir in unseren Breitengraden beispielsweise häufig bei Vitamin D3 und Omega-3-Fettsäuren.

Wie finde ich heraus, welche Mittel sinnvoll sind für mich?

Am allerbesten mit einer Blutanalyse. Individueller und genauer geht es nicht. Alternativ helfen auch Fragebogen. Beides bietet die Firma indyvit mit herausragender Qualität an.

Was passiert mit dem Körper, wenn ich irgendwann wieder auf diese Nahrungsergänzungsmittel verzichten will?

Wenn sich die Lebensumstände (Ernährung, Sonnenexposition etc.) nicht geändert haben, entstehen wieder dieselben Mängel wie vor der Supplementierung. Wenn man aber an den Äquator gezogen ist und plötzlich viel fetthaltigen Fisch ist, verschwindet ein Vitamin-D3- und Omega-3-Mangel von selbst.