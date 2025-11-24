In Ingwer steckt mehr Gesundheits-Power als ihr ahnt. Und mit der scharfen Wurzel kann man jedes Frühstück aufpeppen. Eurem Körper tut ihr damit gleichzeitig etwas Gutes, denn Ingwert macht schlank und gesund.

1/8 Ingwer ist vielseitiger als jedes andere Superfood und kann leicht zu jeder Mahlzeit des Tages hinzugefügt werden. Foto: Getty Images/500px Plus

Ingwer wird in der chinesischen und indischen Medizin schon lange als Naturheilmittel verwendet. Auch in unseren Küchen wird die Knolle zunehmend geschätzt. Ihr leicht pikanter Geschmack wärmt uns im Winter. Im Tee oder in einem Glas Wasser getrunken, setzt Ingwer Mineralien frei. Die helfen unter anderem bei der Behandlung von Übelkeit bis hin zur Verringerung von Muskelschmerzen.

Ingwer ist vielseitiger als jedes andere Superfood und kann leicht zu jeder Mahlzeit des Tages hinzugefügt werden. Hier sind acht Möglichkeiten, seine gesundheitlichen Vorteile zu nutzen.

1 Peppt eure morgendliche Tasse Kaffee auf

Gebt einen Teelöffel gemahlenen Ingwer zu eurem Kaffee oder probiert das jemenitische Qishr-Getränk. Dieser traditionelle Ingwerkaffee ist nicht nur scharf und köstlich, er fördert auch die Verdauung.

2 Ingwertee für die tägliche Dosis Vitamin C

Ingwertee ist besonders im Winter ein beliebtes Getränk zum Warmhalten. Er ist nicht nur wohltuend, das Vitamin C in Ingwer kann auch dazu beitragen, Erkältungsbeschwerden zu lindern. Eine Tasse des pikanten Tees ist ausserdem hilfreich, um Übelkeit oder Reisekrankheit zu lindern. Ihr könnt euren eigenen Ingwertee leicht zu Hause zubereiten, indem ihr die Ingwerwurzel reibt und zehn Minuten lang in kochendem Wasser ziehen lasst. Fügt je nach Geschmack ein bisschen Zucker hinzu. Ingwertee kann man auch als Fertigmischung im Supermarkt kaufen.

3 Brot mit Ingwerkonfitüre

Unsere Vorratskammern sind oft mit Fruchtkonfitüren gefüllt, aber habt ihr schon einmal Ingwerkonfi probiert? Egal, ob ihr sie kauft oder selbst herstellt, etwas Ingwerkonfitüre ist köstlich auf Toast oder Keksen.

4 Ersetzt den Ahornsirup

Ihr könnt euren eigenen Ingwersirup ganz einfach zu Hause herstellen, indem ihr die Zutaten 30 Minuten lang sanft kochen lasst und die Mischung durch einen Filter oder ein Sieb passiert, um eine glattere Konsistenz zu erhalten.

Rezept für Ingwersirup

250 Gramm geschälter und in dünne Scheiben geschnittener Ingwer

1 Tasse Zucker

1 Tasse Wasser

5 Probiert doch einmal ein entzündungshemmendes Müsli

Eine Schüssel knuspriges, ballaststoffreiches Müsli ist immer eine gute Wahl zum Frühstück. Aber wenn man duftendes, würziges Ingwergranulat dazu gibt, wird es noch besser. Raspelt einen Zentimeter Ingwer und mischt ihn mit Honig oder geschmolzenem Kokosnussöl, dann träufelt ihn über eure Frühstücksschüssel.

Die Zugabe von Ingwer zu eurer Frühstücksschale am Morgen bietet einige entzündungshemmende Vorteile, insbesondere für Menschen mit rheumatoider Arthritis.

6 Ingwersaft im Smoothie

Zur Stärkung am Morgen solltet ihr einen Ingwersaft probieren, der den Darm stimuliert. Er eignet sich hervorragend als Zusatz für eine Vielzahl von Dingen, wie z. B. Pfannengerichte und Salatdressings. Er bietet eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, von der Förderung des Stoffwechsels bis hin zur natürlichen Bekämpfung von Bakterien. Es eignet sich auch besonders gut zur Behandlung von Schmerzen, Menstruationsbeschwerden und trainingsbedingten Muskelschmerzen. Wenn Ingwersaft allein euch zu intensiv ist, fügt ihn einfach zu Ihrem morgendlichen Smoothie oder dem Proteinshake nach dem Training hinzu.

7 Ingwerwasser – Energieschub für unterwegs

Ist die Zeit knapp? Man kann die Vorteile des Ingwers auch unterwegs nutzen. Schnappt euch die Thermosflasche mit heissem Wasser und gebt etwas Kurkumapulver und Ingwer hinzu. Je länger das Ganze zieht, desto besser. Über den Tag verteilt getrunken, spendet das Ingwerwasser die nötige Energie, die ihr braucht, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Im Gegenteil: Nicht nur das Vitamin C in Ingwer ist gut für euren Körper, Ingwer steigert auch die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

Rezept Ingwer-Tee Fünf Gramm (etwa daumengross) Ingwer schälen und in Scheiben schneiden oder wahlweise fein reiben. Geben Sie ihn in eine mittelgrosse Teekanne. Jetzt den Ingwer mit ca. 0,5 Liter heissem Wasser aufgiessen und etwa 5 - 10 Minuten ziehen lassen. Zutaten: 5 Gramm Inwer 1/2 Zitrone 0,5 LWasser Etwas Honig Tipp: Wenn Sie die Ingwerstücke nicht mittrinken wollen, können Sie den Tee vor dem Trinken durch ein Sieb giessen. Der Tee kann mit Honig nach Belieben gesüsst werden.

8 Nutzt Ingwer auch für Hauptmahlzeiten

Im Gegensatz zur Chilischote hat Ingwer eine würzige Note, die nicht anhaltend ist und deshalb für Menschen, die Chilis nicht mögen, angenehmer. Ingwer eignet sich also nicht nur zum Frühstück, sondern als Gewürz für alle Mahlzeiten.

Ginger-Shot Rezept Zutaten 1/2 Zitrone

50 g Ingwer

1 TL Honig Zubereitung Aus der 1/2 Zitrone Saft pressn.

Den Saft durch ein Sieb giessen, um Kerne zu entfernen.

Den Ingwer dünn schälen und würfeln.

Ingwer, Zitronensaft und Honig im Standmixer oder mit dem Pürierstab fein pürieren.

50 g Ingwer

50 g Ingwer

Den Saft durch ein Sieb giessen, um Kerne zu entfernen.

Den Ingwer dünn schälen und würfeln.

Den Ingwer dünn schälen und würfeln.

Den Saft in eine Flasche abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Vor Gebrauch schütteln.

Den Saft in eine Flasche abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Vor Gebrauch schütteln. Mehr

