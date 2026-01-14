Mit dem Einzug des Winters melden sich nicht nur Schnee und Eis zurück, sondern auch Erkältungen. Doch es gibt eine Pflanze, deren Öle und Inhaltsstoffe das Immunsystem stärkt. Bei der Zubereitung des Tees kann man jedoch einiges falsch machen.

Mit der kalten Jahreszeit schleicht sich oft eine Erkältung an. Frischer Ingwertee ist dabei genau das Richtige. Die ätherischen Öle und Scharfstoffe stärken das Immunsystem und wärmen von innen. Doch bei der Zubereitung machen viele Menschen diese Fehler.

Die 3 Fehler machen wir

Die Ingwerknolle soll erst unmittelbar vor dem Aufkochen geschnitten werden. Sonst gehen die wertvollen Inhaltsstoffe verloren.



Ingwer muss nicht geschält werden, denn die Inhaltsstoffe stecken in der gesamten Knolle. Verschwendet werden muss hier also gar nichts.



Anders bei dem grünen oder schwarzen Tee soll die Temperatur siedend sein. Am besten also das kochende Wasser direkt in Tasse oder Kanne füllen. Apropos, nach 5 Minuten Siedzeit ist der Tee perfekt.

Ingwertee-Rezept

Zutaten

5 Gramm Inwer

1/2 Zitrone

0,5 L Wasser

Etwas Honig



Zubereitung

Ingwer in Scheiben schneiden oder wahlweise fein reiben. In eine mittelgrosse Teekanne Ingwer geben. Jetzt den Ingwer mit ca. 0,5 Liter heissem Wasser aufgiessen und etwa 5 - 10 Minuten ziehen lassen.

Tipp: Wenn ihr die Ingwerstücke nicht mittrinken wollt, könnt ihr den Tee vor dem Trinken durch ein Sieb giessen. Der Tee kann mit Honig nach Belieben gesüsst werden.

Ginger-Shot Rezept Zutaten 1/2 Zitrone

50 g Ingwer

1 TL Honig Zubereitung Aus der 1/2 Zitrone Saft pressn.

Den Saft durch ein Sieb giessen, um Kerne zu entfernen.

Den Ingwer dünn schälen und würfeln.

Ingwer, Zitronensaft und Honig im Standmixer oder mit dem Pürierstab fein pürieren.

