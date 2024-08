1/13 Sind alle Früchte wirklich gesund? Vorsicht: Viele Obstsorten enthalten viel Zucker.

Cilgia Grass

1 Äpfel und Birnen

Wie war das noch mal mit den Äpfeln und den Birnen? Man kann sie nicht vergleichen? Doch, denn beide sind hervorragende Hilfsmittel zur Gewichtsreduktion. Der hohe Ballaststoffgehalt in Äpfeln und Birnen sorgt für ein langes Sättigungsgefühl und regt den Stoffwechsel an. Da die meisten Inhaltsstoffe in der Schale der Früchte stecken, gilt: Vor dem Verzehr bitte nicht schälen.

2 Heidelbeeren

Sie sind voller Antioxidantien, die dem Körper dabei helfen, sich von Giftstoffen zu befreien. Diese Giftstoffe, auch Toxine genannt, können zu einer Gewichtszunahme führen, wenn sie nicht gut abgebaut werden können. Eine Ernährung, die reich an Antioxidantien ist, kann Ihnen helfen, abzunehmen und später Ihr Gewicht zu halten. In den USA werden Heidelbeeren wohl auch deshalb als «SuperFood» gehandelt. Am besten jeden Morgen eine gute Hand voll in das Müsli oder das Joghurt geben.

3 Zitrone



Sauer macht nicht nur lustig: Die Zitrone unterstützt unsere Leber beim Entgiften. Gebt doch mal beim Frühstück den Saft einer Zitrone in eine Tasse und giesst ihn mit heissem Wasser auf – gesünder startet man kaum in den Tag. Denn das Zitronenwasser verhindert, dass es zu einer Fettansammlung im Körper kommt. Mindestens am Tag, an dem man es trinkt.

3 Avocados

Getarnt als Gemüse, schaffte es die Avocado schon auf die Teller der herzhaftesten Gerichte und das auf der ganzen Welt. Aber die Avocado ist in Wahrheit eine Frucht oder besser gesagt eine Beere. Und diese Beere kurbelt den Stoffwechsel ordentlich an. Ausserdem erhöht sie den natürlichen Testosteronspiegel, der Männern wie Frauen beim Gewichtsverlust hilft. Schneidet also öfter mal eine Avocado in Ihren Salat!





4 Bananen

Bananen gehören ebenso wie Avocados zwar zu den kaloriendichten Obstsorten, nebenbei halten sie aufgrund ihres niedrigen Glykämischen Index aber auch den Blutzuckerspiegel konstant und sorgen so dafür, dass weniger Heisshungerattacken auftreten. Gleichzeitig reduziert der tägliche Verzehr von Bananen bei Menschen mit hohem Blutdruck den Cholesterinspiegel sowie den Blutdruck. Bei einem Kaloriengehalt von 140 Kilokalorien pro Stück liefert die Banane wichtige Mikronährstoffe wie Kalium, Magnesium, Mangan und Antioxidantien, die die Zellen vor freien Radikalen schützen.

5 Kiwi

Die kleinen Früchte eignen sich super als gesunden Snack, der aufgrund seines hohen Gehalts an Ballaststoffen (ca. 3 Gramm je Stück) lange satt hält. Gleichzeitig haben Kiwis einen niedrigen Glykämischen Index: der Blutzuckerspiegel bleibt konstant und Heisshungerattacken können vermieden werden.

6 Grapefruit

Als Zitrusfrucht sind Grapefruits vor allem für ihren hohen Vitamin C Gehalt bekannt. Eine halbe Grapefruit deckt hier schon 50 Prozent der empfohlenen Tageszufuhr. Die Früchte sind aufgrund ihrer geringen Kaloriendichte (45 Kilokalorien pro 100 Gramm) und des niedrigen Glykämischen Index besonders gut zum Abnehmen geeignet. Ausserdem hat die Frucht positive Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel.

7 Kirschen

Kirschen sind reich an Kalium, Mangan und Phosphor. Das Spurenelement Mangan ist beteiligt an der Bildung von Knochen und Knorpeln, ausserdem trägt es zur Synthese von Proteinen und Fetten bei. Da der Stoff an der Herstellung des Glückshormons Dopamin beteiligt ist, kann der Verzehr von Kirschen sogar glücklich machen. In der Diät sind Kirschen statt Chips oder Keksen eine tolle kalorienarme (65 Kalorien pro 100 Gramm) Nascherei.

8 Melone

Obwohl Wassermelone, Honigmelone und Galiamelone sehr süss sind, bestehen sie zu ca. 90 Prozent aus Wasser und sind somit im Sommer das perfekte Obst zum Abnehmen. Das reichlich enthaltene Wasser hält dabei lange satt und gerade im Sommer schützt es vor Dehydrierung. Achtung: Trotz der geringen Kaloriendichte und des hohen Wasseranteils sollte man Melonenverzehr beschränken, denn die Früchte haben einen hohen Glykämischen Index, der dem Konstanthalten des Blutzuckerspiegels entgegenwirkt. Das ist vor allem für Diabetiker gefährlich und begünstigt zusätzlich Heisshungerattacken.

Also: Wenn ihr abnehmen wollt, denkt an die Früchte, die euch dabei optimal unterstützt.

