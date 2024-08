1/13 Flüssigkeit kann nicht nur durch Trinken, sondern auch durch bestimmte Lebensmittel aufgenommen werden.

Viele Menschen meinen, sie trinken zu wenig. Doch wie viel Wasser sollte man in der Sommerhitze trinken? Der Mensch besteht zu etwa 75 Prozent aus Wasser. Täglich sollten wir ungefähr 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit zu uns nehmen. Diese Menge ist dann nötig, wenn man viel Flüssigkeit durchs Schwitzen verliert. Bekommt der Körper nicht genug Wasser respektive Flüssigkeit, kann es gefährlich werden. Der Körper, der nach einer schlaflosen Hitze-Nacht gegebenenfalls ohnehin geschwächt ist, fährt hoch, reagiert mit Schwitzen auf die Sommer-Temperaturen, um sich zu kühlen. Die Flüssigkeit muss wieder aufgenommen werden, sonst droht dem Menschen ein Kollaps. Die Massnahme: ausreichend Wasser trinken. Oft jedoch leichter gesagt als getan.

Flüssigkeit kann nicht nur durch Trinken, sondern auch durch bestimmte Nahrungsmittel aufgenommen werden. Das eignet sich besonders für Menschen, die Mühe haben, täglich genügend zu trinken.

1 Gurke

Die Gurke ist eines der wasserreichsten Lebensmittel überhaupt. Sie besteht zu 97 Prozent aus Wasser und hat nur 12 kcal (auf 100 Gramm). Zusätzlich ist sie reich an Kalium, Mineralstoffen und B-Vitaminen. Selbst Eisen kommt in kleinen Mengen vor. Ideal an einem heissen Sommertag oder nach dem Sport.

2 Erdbeere

Die herrlich süssen Früchte beinhalten pro 100 Gramm rund 90 Gramm Wasser, mit 32 kcal. Ihr Vitamin-C-Gehalt ist höher als der von Orangen oder Zitronen. Zahlreiche Mineralstoffe und Folsäure machen dieses Lebensmittel zu einem wahren Superfood.

3 Wassermelone

Die Wassermelone ist an einem heissen Sommertag beliebter denn je. Auf 100 Gramm verteilen sich 90 Gramm Wasser und 39 kcal. Die erfrischende Frucht ist perfekt für die Zubereitung von gesunden Smoothies, da es nebenbei nicht mehr viel andere Flüssigkeit braucht. Vitamin A und B sind in der Wassermelone auch reichlich vorhanden.

4 Blumenkohl

Blumenkohl ist besonders reich an Vitamin C und Mineralstoffen wie Calcium und Magnesium. 100 Gramm davon enthalten etwa 92 Gramm Wasser und nur 25 kcal. Dieses wasserreiche Gemüse lässt sich hervorragend backen und braten, ohne dass es seine Konsistenz verliert.

5 Orange

Orangen sind, wie auch Zitronen, für ihren hohen Vitamin-C-Gehalt bekannt. Daneben kommen auch die Vitamine B1 und B2 in grösseren Mengen vor. Und das Ganze bei einem Anteil von 90 Gramm Wasser und 47 kcal (auf 100 Gramm). So brauchen Sie nur ein Stück pro Tag, um Ihren Vitamin-C-Bedarf zu decken.

6 Radieschen

Rot, klein, pfeffrig und perfekt zu einer kalten Brettljause (= gemischte Wurstplatte). Radieschen sind mit rund 94 Gramm Wasser und 15 kcal (auf 100 Gramm) überraschend wasserreich. Weiter steckt eine Menge Kalium, Vitamin C und Phosphor in diesen Kerlchen.

7 Rhabarber

Rhabarber wird häufig fälschlicherweise zum Obst gezählt, gehört aber eigentlich zum Gemüse. 100 Gramm davon enthalten knapp 94 Gramm Wasser, nur 14 kcal und 4 Gramm Ballaststoffe. Neben Kuchen lässt er sich auch herrlich zu Kompott oder Marmelade verarbeiten.

8 Spargel

Dieses Gemüse gibt es in Weiss und in Grün zu kaufen. Die Sorten unterscheiden sich im Geschmack, jedoch nicht in der Zusammensetzung. Mit rund 93 Gramm Wasser und nur 18 kcal (auf 100 Gramm) zählt Spargel zu den üblichen Bestandteilen von Fastendiäten. Reich an Calcium und Stickstoff ist das Gemüse auch.

9 Pilze

Pilze, wie zum Beispiel Champignons, sind überraschend nährstoffreich. Neben Vitamin D und sämtlichen B-Vitaminen beinhalten sie auch Eiweiss und essenzielle Aminosäuren für den Muskel. 100 Gramm kommen dabei auf 95 Gramm Wasser und 22 kcal.

10 Zucchetti

Die Zucchetti sind vor allem in der mediterranen Küche sehr beliebt. Mit fast 95 Gramm Wasser auf 100 g und lediglich 19 kcal helfen dir die Zucchetti, deinen täglichen Wasserbedarf zu decken.

