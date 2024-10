Kalorienarm, vielseitig und günstig: Die Kartoffel. Foto: Keystone 1/6

Luisa Ita Redaktorin «Food»

Ob als Gratin, gebraten, in Salzwasser gekocht, im Ofen gebacken, frittiert oder als Stampf: Die Kartoffel ist ein wahres Allround-Talent!

Was viele dabei nicht wissen: Mit einem Wasseranteil von etwa 75 Prozent und nur etwa 70 kcal pro 100 Gramm sind die Knollen sogar relativ kalorienarm und daher perfekt geeignet für Menschen, die abnehmen wollen. Zum Vergleich: Die gleiche Menge an gekochter Pasta oder gegartem Reis haben etwa doppelt so viele Kalorien, also jeweils etwa 150 Kalorien auf 100 g.