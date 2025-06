1/11 Wer nach dem Essen häufig mit einem Blähbauch zu kämpfen hat, sollte seine Ernährung anpassen. Foto: Pixabay

Vanessa Büchel

Es ist etwas ganz Natürliches, und jeder hat es schon einmal erlebt: Nach dem Essen fühlt sich der Bauch aufgebläht an, und der Magen rumort. Wer mit Blähungen zu kämpfen hat, kann dieses Problem meist ganz einfach mit der Umstellung seiner Ernährung beseitigen. Aber nicht nur der Speiseplan trägt Schuld an Blähungen, auch die Art und Weise, wie ihr esst, kann eine Ursache dafür sein. So ärgert sich über einen rumorenden Bauch, wer ständig schlingt oder beim Essen häufig redet. Dadurch wird eine Menge Luft verschluckt, die im Magen und dann im Darm landet.

Blähungen - was ist das? Unter Blähungen versteht man eine übermässige Luftansammlung oder Gasbildung im Darm. Die häufigste Art der Blähung ist die Flatulenz bei welcher die übelriechenden Gase über den Darm ausgestossen werden. Beim Meteorismus gelangen die übermässigen Gase im Verdauungstrakt und verursachen einen geblähten Bauch. Dadurch entstehen ausserdem auch starke Bauchschmerzen. Die häufigsten Ursachen der Blähungen sind Luftschlucken während Essen und Konsum von bestimmten Lebensmitteln. Unter Blähungen versteht man eine übermässige Luftansammlung oder Gasbildung im Darm. Die häufigste Art der Blähung ist die Flatulenz bei welcher die übelriechenden Gase über den Darm ausgestossen werden. Beim Meteorismus gelangen die übermässigen Gase im Verdauungstrakt und verursachen einen geblähten Bauch. Dadurch entstehen ausserdem auch starke Bauchschmerzen. Die häufigsten Ursachen der Blähungen sind Luftschlucken während Essen und Konsum von bestimmten Lebensmitteln. Mehr

Auch Kauen ist von grosser Bedeutung. Warum dem so ist? Wer zu grosse Bissen runterschluckt, bei dem kann der Speichel nicht richtig vorverdauen. Erst den Darmbakterien gelingt es, die Happen zu zersetzen. Und weil diese beim Verdauungsprozess für übermässig viel Gase sorgen, bläht sich der Bauch auf.

Finger weg von diesen Nahrungsmitteln

Wer weiss, dass er zu einem Blähbauch neigt, der sollte sich bei der Auswahl seines Essens Gedanken machen. Es gibt Lebensmittel, die blähend wirken. Andere wiederum begünstigen einen ruhigen Magen.

Blähende Lebensmittel

Zwiebeln und Knoblauch

Lauchgewächse

Kohl

Oliven

Sauerkraut

Hülsenfrüchte

Bohnen

Beeren

Vollmilch

Gorgonzola und Schimmelkäse

gebratene Eier

Müsli

frisches Vollkornbrot

scharfes Essen

fettiges Fleisch

Hefeteig

Fast Food

Kaffee

Bier

Nicht blähende Lebensmittel

fettarmes Fleisch

milde Wurst

fettarme Milch

fettarme Käsesorten

altbackenes Brot

Getreideprodukte wie Reis oder Nudeln

Kartoffeln

Zucchini, Karotten und Tomaten

frische Kräuter

Bananen, Äpfel und Birnen

Marmelade und Honig

Grundsätzlich gilt, dass der Körper schonend gegarte Nahrungsmittel mit wenig Fett besser verdauen kann. Auch langsames Essen, gutes Kauen und viel Wasser trinken begünstigen eine einwandfreie Verdauung. Wer auf Nummer sicher gehen will, bewegt sich nach dem Essen ein wenig – das schadet nie!

Schmerzhafte Blähungen: Darum kann es dazu kommen Selbst wenn man regelmässig Sport treibt und sich sieben Tage die Woche gesund ernährt, bewahrt einen das nicht vor einem aufgeblähten Bauch. Warum das so ist und was dagegen hilft, hier erfahren. Blähungen sind lästig – und können sogar schmerzhaft sein. Thinkstock Selbst wenn man regelmässig Sport treibt und sich sieben Tage die Woche gesund ernährt, bewahrt einen das nicht vor einem aufgeblähten Bauch. Warum das so ist und was dagegen hilft, hier erfahren. Zum Artikel Mehr