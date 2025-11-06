Manche Menschen scheinen vor Erkältungen gefeit zu sein, andere fühlen sich ständig davon geplagt. Woran liegt das? Ein gesundes und starkes Immunsystem ist sehr wichtig. Diese Lebensmittel helfen dabei, unsere Abwehrkräfte zu stärken.

Darum gehts Starkes Immunsystem durch gesunde Ernährung und Lebensweise

Knoblauch, Nüsse und Ingwer stärken das Immunsystem effektiv

Menschen mit einem starken Immunsystem werden seltener krank und falls doch, ist das Krankheitsgeschehen meist nur von kurzer Dauer. Regelmässig frische Luft, Bewegung und das Trinken von genügend Wasser sind wichtige Faktoren, die unser Immunsystem unterstützen. Doch auch bestimmte Lebensmittel helfen dabei, das Abwehrsystem zu stärken.

Um Infekten vorzubeugen, kann der Körper mit einfachen, aber wirksamen Hausmitteln fit gemacht werden. Sonnenschein, leichte Übungen, gesundes Essen und Trinken, mentale Gesundheit und ausreichend Schlaf stellen die wichtigen Grundlagen für ein starkes Immunsystem dar.

Vor allem eine gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle: Einige Lebensmittel können die Abwehrkräfte des Körpers unterstützen und gar die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten reduzieren oder dabei helfen, schneller wieder gesund zu werden.

1 Knoblauch

Wer Knoblauch isst, der stinkt doch nur? Stimmt, aber die Knolle hilft auch dabei, weniger anfällig auf Krankheiten zu sein. Ob der Gestank die Keime fernhält, bleibt offen. Knoblauch enthält auf jeden Fall eine Menge wichtiger Stoffe: zahlreiche Vitamine wie Vitamin A, B und C, sowie Allicin. Letzteres stärkt die Immunzellen und schützt vor Erkältungen. Ausserdem soll Allicin den Blutdruck senken und die Verstopfung der Arterien verlangsamen.

Wie gesund ist Knoblauch? Jetzt gibt es einen weiteren guten Grund, viel Knoblauch zu essen: Er baut effizient Schwermetalle ab.

2 Nüsse

Nüsse als auch Samen enthalten generell viele wertvolle Nährstoffe, wie Selen, Kupfer, Vitamin E und Zink. Sie alle helfen dabei, das Immunsystem zu stärken. Aus der Gruppe der Nüsse sticht in Sachen Gesundheit vor allem aber die Mandel hervor: Sie senkt zusätzlich den Cholesterinspiegel und sorgt für einen gesunden Darm.

3 Ingwer

Ein beliebtes Mittel bei Erkältungen: Heisser Ingwertee kann gegen Halsschmerzen helfen. Ausserdem soll Ingwer andere entzündliche Erkrankungen vermindern können. Auch gegen Übelkeit wirkt die Wurzel, so heisst es. Ingwer ist ein effektives Mittel gegen ein schwaches Immunsystem, da er das Risiko von Infektionen senkt und entzündungshemmend, sowie antimikrobiell wirkt. Dabei sollte Ingwer vorbeugend eingenommen werden, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

So gesund ist Ingwer Ingwer wird vorwiegend in der Küche verwendet. Beliebt ist er dort seines würzigen Aromas wegen. Doch die Knolle ist viel mehr als nur ein exotisches Gewürz. So wird sie immer öfter auch als Helferlein gegen gesundheitliche Probleme wie Erkältung oder Verdauungsbeschwerden genutzt. Ingwer ist eine Wunderwurzel.

4 Zitrusfrüchte

Ausreichend Vitamin C ist wichtig für unseren Körper, es stärkt das Immunsystem und wirkt vorbeugend gegen Erkältungen. Es erhöht ausserdem die Produktion von weissen Blutkörperchen und hilft bei der Bekämpfung von Infektionen. Die tägliche Aufnahme von Vitamin C ist von grosser Bedeutung, weil unser Körper es nicht selbst produzieren kann. Dabei sind alle Zitrusfrüchte reichhaltig an Vitamin C. Beliebte Zitrusfrüchte sind Zitronen, Orangen, Grapefruit, Limette oder Clementinen.

5 Broccoli

Dieses Wundergemüse solltet ihr nicht zu heiss kochen, ansonsten gehen wichtige Mineralien und Vitamine verloren. Broccoli enthält besonders viele Vitamine, und vor allem dem darin enthaltenen Sulforaphan sagt man gesundheitsfördernde Wirkung nach: Der Nährstoff soll gegen Arthritis und Gastritis wirken. Zudem werdet ihr durch Broccoli mit ausreichend Kalzium, Eisen, Magnesium und Folsäure versorgt, was für die Stärkung Ihres Immunsystems sorgt.

6 Spinat

Eisen ist wichtig für die Immunfunktion. Wer zu wenig Eisen zu sich nimmt, der hat mit Blutarmut oder einem schwachen Immunsystem zu kämpfen. Sehr reichhaltig an Eisen ist Spinat. Auch enthält das grüne Lebensmittel viel Vitamin C, zahlreiche Antioxidantien und Beta-Carotin, was die Abwehrkräfte erhöht und gegen ein schwaches Immunsystem wirkt. Wie beim Broccoli sollte auch Spinat nicht zu heiss oder zu lange gekocht werden, damit die Nährstoffe darin enthalten bleiben.

7 Erbsen

Auch Erbsen sind besonders stark mit Eisen angereichert, was sie zu einem Segen fürs Immunsystem macht. Dabei sollten Männer im Durchschnitt 15 Milligramm Eisen pro Tag zu sich nehmen, Frauen brauchen dagegen zehn Milligramm pro Tag. 100 Gramm Erbsen enthalten fünf Milligramm Eisen.

8 Joghurt

Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den menschlichen Organismus haben. Sie helfen gegen ein schwaches Immunsystem und unterstützen die Darmflora, was wiederum den Körper vor schädlichen Stoffen und Infektionen schützt. Joghurt ist ein probiotisches Lebensmittel, das die Immunfunktion unterstützt. Aber Achtung: Joghurt ist nicht gleich Joghurt! Man sollte Naturjoghurts gezuckerten Fruchtjoghurts immer vorziehen.

9 Kräutertees

Eine Tasse Tee kann so manches Wehwehchen heilen. Dabei schmeckt ein leckerer Kräutertee nicht einfach nur gut, sondern reguliert auch das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper und verhindert damit eine Übersäuerung. Weil ein übersäuertes Milieu den Körper empfänglicher für Bakterien und Viren macht, ist ein solches Gleichgewicht für ein gutes Immunsystem wichtig. Geeignet sind unter anderem Brennnesseltee, Kamillentee oder Salbeitee.

10 Pilze

Zu den gesündesten ihrer Art zählen Champignons, Austernpilze und Shiitake-Pilze. Weil sie reich an Ballaststoffen, Mineralstoffen und Vitaminen sind, stabilisieren Pilze das Immunsystem und stärken damit unsere Abwehrkräfte.

11 Kohl

Zu den wohl nährstoffreichsten Gemüsearten gehört der Grünkohl. In ihm stecken Unmengen an Vitamin B, C und E, sowie Folsäure, Kalzium und Magnesium. Die im Grünkohl enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe wirken zudem gegen Bakterien.