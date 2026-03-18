Rund ums Thema Fitness kursieren zahlreiche Mythen. Einige halten sich hartnäckig – andere sind längst überholt. Doch was stimmt wirklich? Ein Überblick.

Von Muskelkater bis Proteinshake: Was Fitness wirklich bringt

Von Muskelkater bis Proteinshake: Was Fitness wirklich bringt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Viele Fitnessmythen wie «Muskelkater ist nötig» sind falsch und überholt

Effektive Fortschritte sind ohne Muskelkater, Proteinshakes oder teure Fitness-Abos möglich

Regelmässigkeit entscheidend: Kurze Workouts zeigen Wirkung, Ernährung bleibt Schlüsselfaktor War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blerina Markaj

Fitness, Muskelaufbau, Abnehmen – über Sport und gesunden Lebensstil kursieren unzählige Mythen. Viele davon halten sich hartnäckig: Muskelkater sei ein Muss, Sit-ups machen automatisch ein Sixpack, oder man müsse Proteinshakes trinken, um Muskeln aufzubauen. Wir räumen mit den häufigsten Irrtümern auf und zeigen dir, was wirklich zählt – einfach, praxisnah und ohne kompliziertes Fitness-Geschwafel.

1 Muskelkater = gutes Training?

Muskelkater entsteht durch kleine Muskelfaserrisse, die bei intensiver Belastung auftreten. Er kann ein Hinweis darauf sein, dass du deine Muskeln gefordert hast – zwingend nötig für ein effektives Training ist er jedoch nicht. Fortschritte sind auch ohne Muskelkater möglich.

2 Eier als Muskel-Booster

Eier liefern hochwertiges Eiweiss und enthalten alle essentiellen Aminosäuren. Zudem stecken Vitamine und Mineralstoffe darin, die den Körper unterstützen. Besonders nährstoffreich ist das Eigelb. Eier können also Teil einer ausgewogenen Ernährung für den Muskelaufbau sein.

3 Je schneller, desto effektiver?

Wer Fett verbrennen möchte, fährt mit abwechslungsreichem Training besser. Intervallläufe und moderates Training mit kontrolliertem Puls sind oft effektiver als dauerhaftes Laufen am Limit – und schonen den Körper.

4 Sixpack durch Sit-ups?

Bauchübungen stärken zwar die Muskulatur, machen sie aber nicht automatisch sichtbar. Entscheidend ist ein niedriger Körperfettanteil. Dieser lässt sich nur durch die Kombination aus Ernährung und ganzheitlichem Training erreichen.

5 Braucht es Proteinshakes?

Eiweiss ist wichtig für den Muskelaufbau – ob es aus Lebensmitteln oder Shakes stammt, spielt eine untergeordnete Rolle. Proteinshakes können praktisch sein, sind aber kein Muss. Eine ausgewogene Ernährung bleibt entscheidend.

6 Alkohol und Training

Alkohol kann die Regeneration bremsen und den Körper belasten. Ein bewusster Umgang ist sinnvoll – besonders rund um intensive Trainingsphasen.

7 Gesund leben ist teuer

Gesund leben muss nicht ins Geld gehen. Selbst kochen, Bewegung im Alltag und Training ohne Abo – etwa draussen oder zu Hause – sind oft günstiger als gedacht.

8 Bringen kurze Workouts etwas?

Auch kurze Bewegungseinheiten haben positive Effekte. Bereits wenige Minuten Aktivität unterstützen Herz und Kreislauf. Entscheidend ist die Regelmässigkeit – nicht die Dauer.

9 Viel Schwitzen = hoher Kalorienverbrauch?

Schweiss dient der Kühlung des Körpers. Wie viel du schwitzt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Kalorienverbrauch steigt nur, wenn auch die Intensität des Trainings höher ist.

10 Ausdauertraining ist wichtiger als Krafttraining

Beides hat Vorteile: Ausdauertraining stärkt das Herz-Kreislauf-System, Krafttraining fördert den Stoffwechsel und hilft, Muskelmasse zu erhalten. Eine Kombination ist ideal.

11 Kohlenhydrate als Dickmacher?

Nicht grundsätzlich. Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn, Hülsenfrüchten oder Gemüse machen lange satt und liefern Energie. Entscheidend ist die Menge und Qualität.

12 Sport allein reicht zum Abnehmen

Bewegung unterstützt beim Abnehmen, doch entscheidend ist die Energiebilanz. Wer weniger Kalorien zu sich nimmt, als verbraucht werden, nimmt ab. Ernährung spielt dabei eine zentrale Rolle.

Die besten Lebensmittel für den Muskelaufbau Wer Muskeln aufbauen möchte, sollte nicht nur auf Fitness, sondern auch die richtige Ernährung setzen. Dafür sind vor allem proteinhaltige Lebensmittel nützlich. Wer Muskeln aufbauen möchte, sollte nicht nur auf Fitness, sondern auch die richtige Ernährung setzen. Dafür sind vor allem proteinhaltige Lebensmittel nützlich. Zum Artikel Mehr