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Löwe, Bär, Wolf oder Delfin?: Welcher Schlaftyp bist du?
Löwe oder Delfin
Welcher Schlaftyp bist du?
Der US-Schlafforscher Michael Breus teilt die Menschheit in vier Schlaftypen ein. Diese bestimmen, wann man produktiv und leistungsfähig ist – und wann nicht.
Publiziert: 18:09 Uhr
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