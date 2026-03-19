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Löwe oder Delfin
Welcher Schlaftyp bist du?

Der US-Schlafforscher Michael Breus teilt die Menschheit in vier Schlaftypen ein. Diese bestimmen, wann man produktiv und leistungsfähig ist – und wann nicht.
Publiziert: 18:09 Uhr
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