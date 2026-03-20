Über Kalorien wird viel geredet. Doch nicht allen Behauptungen dürfen wir Glauben schenken. Wir räumen mit den fünf Kalorien-Mythen auf.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Wer Gewicht verlieren oder zunehmen will, landet schnell beim Kalorienzählen. Ananas lässt angeblich Fett verschwinden, viel Schweiss soll Kalorien abbauen und langsames Essen fördert anscheinend das Sättigungsgefühl. Doch was stimmt wirklich?

1 Wer mehr schwitzt, verbrennt auch mehr Kalorien

Dieser Mythos ist nicht wahr. Wir schwitzen, um unseren Körper abzukühlen. Wie viel man schwitzt, hängt von verschiedenen Faktoren wie Gewicht, Alter und Fitnesslevel ab. Auch kommt es auf die Anzahl Schweissdrüsen an – der Mensch besitzt zwischen zwei bis vier Millionen. Es ist aber durchaus möglich, dass man durch starkes Schwitzen an Gewicht verliert. Leider jedoch keine Fettmasse, sondern Wasser. Sobald man nach dem Training wieder Wasser zu sich nimmt, ist dieses Gewicht dann wieder zugenommen. Mehr Kalorien werden nur dann verbrannt, wenn mehr schwitzt, weil die Trainingsintensität gesteigert wird.

2 Durch langes Kauen nimmt man weniger Kalorien auf

Das ist richtig, weil man bei langem Kauen kleinere Mengen isst. Das Sättigungsgefühl stellt sich nämlich bei den meisten erst nach etwa 15 Minuten ein. In dieser Zeit können Schnellesser also reichlich viel hineinschaufeln, bevor sie sich satt fühlen – was auch mehr Kalorien zur Folge hat. Kaut man das Essen gründlich, wird automatisch weniger gegessen. Zudem kommt das langsame Essen der Verdauung zugute. Insgesamt kann man sich damit bis zu 30 Prozent Kalorien pro Mahlzeit sparen.

3 Alle Kalorien sind gleich

Dem ist nicht so. Kohlenhydrate, Fette, Glukose und Fruktose werden verschieden abgebaut und verstoffwechselt. Kalorien von stark gezuckerten Lebensmitteln beispielsweise jagen den Blutzuckerspiegel sofort in die Höhe, was das Hungergefühl im Endeffekt steigert. Kalorien einer ausgewogenen und gesunden Ernährung hingegen sorgen für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl.

4 Man spart Kalorien, wenn man das Frühstück auslässt

Theoretisch gesehen, ja. Es kommt nicht darauf an, wo man die Kalorien einspart. Verzichtet man aufs Frühstück, verringert sich auch die tägliche Kalorienzahl. Aber: Mit der ersten Mahlzeit des Tages startet auch die Fettverbrennung, der Stoffwechsel wird angeregt und wir verbrauchen Kalorien. Bei einem Verzicht auf das Frühstück beginnt all dies somit später, obwohl man schon aktiv ist. Deshalb ist ein kleines Frühstück trotzdem zu empfehlen.

5 Ananas killt Kalorien

Das stimmt so leider nicht ganz. Dass Früchte wie Ananas Kalorien wegzaubern, ist nur ein Mythos. Auf den Fettabbau hat sie keinen Einfluss. Trotzdem ist die Ananas äusserst empfehlenswert: Das Enzym Bromelain, welches in der Frucht enthalten ist, unterstützt unsere Verdauung und tötet Bakterien ab. Zudem stärkt sie das Immunsystem und ist sehr kalorienarm – und regt genau wie Koffein und Grüntee unseren Stoffwechsel an. Das kann beim Abnehmen hilfreich sein.

Was ist Kilokalorie?

Kilokalorie ist die Einheit, in der die in Lebensmitteln gespeicherte Energie angegeben wird. Die Kilokalorien deuten auf die Energie, die man dem Körper über die Nahrung zuführt, hin. In der Wissenschaft werden Kalorien als Energie, die notwendig ist, um 1 Liter Wasser um genau 1 °C zu erwärmen, definiert, das ist also eine Einheit für Wärmeenergie, welche den Brennwert eines Lebensmittels beziffert. Die Energie, die unser Körper braucht, werden in Kalorien bemessen. Die Einheit «Kilokalorie» wurde 1978 aufgrund internationaler Vereinbarungen durch die Einheit «Kilojoule» ersetzt. Kilojoule (kJ): Die Bezeichnung Joule geht auf den englischen Physiker J.P. Joule zurück. Es ist ein Mass für Energie und entspricht der Arbeit, die nötig ist, um 1 kg in einer Sekunde einen Meter weit zu bewegen.

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