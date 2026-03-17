Einfach ins Fitnessstudio gehen und ein paar Gewichte stemmen – das passt nicht in jeden Alltag. Deshalb entscheiden sich viele Sportbegeisterte dafür, zu Hause zu trainieren. Wie das richtig gelingt und welche Fehler es zu vermeiden gilt, erklärt ein Personal Trainer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experte gibt Tipps für effektives Home-Workout

Häufiger Fehler: Aufwärmen vergessen, was Verletzungen fördern kann

2–4 Trainingseinheiten pro Woche reichen, Muskel wächst in Erholungsphase War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

«Für alle, die ihre Fitnessziele angehen möchten: Zuhause ist ein guter Ort, um damit zu beginnen», sagt Pascal Moor selbständiger Personal Trainer und Inhaber eines Personal-Training-Studios in Zürich. Gerade wenn man flexibel ist und sich Zeit einteilen kann, bietet sich das Training in den eigenen vier Wänden an.

Alle wichtigen Muskelgruppen abdecken

Doch wie legt jemand, der noch keine Erfahrung mit Fitness hat, überhaupt alleine zu Hause los? «Wichtig ist auf jeden Fall ein geeigneter Trainingsplatz», so Moor. Dafür eigne sich meist das Wohnzimmer, wobei auf genügend Abstand zu den Möbeln geachtet werden sollte. «Im Optimalfall hat man eine Yoga- oder Trainingsmatte daheim, um die Übungen am Boden etwas komfortabler zu gestalten.»

Ist der richtige Platz einmal gefunden, kommt die Planung der Übungen, wie der Zürcher Personal Trainer erklärt. «Wichtig ist hierbei ein sinnvoll geplantes Workout, das alle wichtigen Muskelgruppen und Bewegungsmuster abdeckt.» Idealerweise besteht das Training aus:

zwei bis fünf Minuten Aufwärmen,

15 bis 45 Minuten Kraft- und Ausdauerübungen,

sowie einem kurzen Cool-down mit Mobilitäts- und Beweglichkeitsübungen.

Wer unsicher ist, kann sich Unterstützung holen. Personal Trainer helfen bei der Planung und nehmen Unsicherheiten. Auch Online-Trainings oder Video-Workouts sind besonders für Einsteiger eine gute Option.

Häufige Fehler beim Training zu Hause

Auf die Frage, was man beim Trainieren zu Hause alles falsch machen kann, antwortet Moor: «Vieles!» Schliesslich stehe ja niemand nebenan und korrigiere die Ausführung der Bewegungsmuster. «Am wichtigsten ist, genauso wie im Fitnessstudio, die saubere Ausführung der jeweiligen Übungen», führt der Personal Trainer aus. Denn bei einer falschen Ausführung können durchaus Verletzungen entstehen, wie der Zürcher erklärt. «Gut dabei ist jedoch, dass zu Hause meist nur mit dem eigenen Körpergewicht oder mit Kleinequipment trainiert wird. Ernsthafte Verletzungen sind darum eher unwahrscheinlich.» Ausser man falle doof auf die Kante eines Möbelstücks.

Der gröbste Fehler, den viele begehen, ist jedoch: «Das Aufwärmen vergessen», erwähnt Moor. Der passive und aktive Bewegungsapparat sollte unbedingt auf die bevorstehende Belastung vorbereitet werden. Das könne in Form von leichten Mobilitätsübungen und mithilfe des Trainierens der Bewegungsmuster ohne Belastung geschehen. «Der Puls sollte dabei nur langsam erhöht werden und nicht von Anfang an direkt auf Hochtouren gehen.»

Auch eine gute Core-Spannung sei von grosser Bedeutung. Das heisst, die Muskulatur in der zentralen Körperpartie zwischen Zwerchfell und Hüfte sollte gut angespannt sein. «Je nach Übung sollte man niemals einen zu runden Rücken machen oder zu extrem ins Hohlkreuz fallen», rät Moor.

Muskel wächst in der Erholungsphase

Auch ein Zuviel gibt es beim Trainieren. «Gerade jetzt, wenn viele fast zu viel Freizeit haben, ist die Motivation, zu viel zu machen, eventuell sehr hoch», sagt der Personal Trainer. Dabei sollte bedacht werden, dass der Muskel nicht während des Trainings, sondern in der Erholungsphase wächst.

Der Fitnessexperte empfiehlt, ein Ganzkörpertraining jeden zweiten oder dritten Tag zu absolvieren. «Also zwei bis vier Trainingseinheiten pro Woche für daheim sind absolut genug.» Erfahrene Sportler können hier aber auch etwas mehr machen, da ihre Regenerationszeit kürzer ist, weiss Moor.

Auf einen Blick: Diese Fehler macht man beim Home-Workout Falsche Ausführung: Weil niemand danebensteht, der die Ausführung der Bewegungsmuster korrigiert, sollte man selbst auf eine gute Ausführung achten. Eine falsche Ausführung von Bewegungen könnte zu Verletzungen führen.

Weil niemand danebensteht, der die Ausführung der Bewegungsmuster korrigiert, sollte man selbst auf eine gute Ausführung achten. Eine falsche Ausführung von Bewegungen könnte zu Verletzungen führen. Aufwärmen vergessen: Ein Aufwärmen sollte unbedingt ins Training eingeplant werden. So sollten der passive und aktive Bewegungsapparat auf die bevorstehende Belastung vorbereitet werden.

Ein Aufwärmen sollte unbedingt ins Training eingeplant werden. So sollten der passive und aktive Bewegungsapparat auf die bevorstehende Belastung vorbereitet werden. Core-Spannung vernachlässigen: Die Muskulatur in der zentralen Körperpartie zwischen Zwerchfell und Hüfte sollte gut angespannt sein. Auch sollte je nach Übung keinesfalls ein zu runder Rücken oder ein zu extremes Hohlkreuz gemacht werden.

Die Muskulatur in der zentralen Körperpartie zwischen Zwerchfell und Hüfte sollte gut angespannt sein. Auch sollte je nach Übung keinesfalls ein zu runder Rücken oder ein zu extremes Hohlkreuz gemacht werden. Zu viel trainieren: Der Muskel wächst nicht während des Trainings, sondern in der Erholungsphase. Daher reicht es bei gewöhnlichen Menschen aus, zwei bis vier Trainingseinheiten pro Woche zu absolvieren. Falsche Ausführung: Weil niemand danebensteht, der die Ausführung der Bewegungsmuster korrigiert, sollte man selbst auf eine gute Ausführung achten. Eine falsche Ausführung von Bewegungen könnte zu Verletzungen führen.

Weil niemand danebensteht, der die Ausführung der Bewegungsmuster korrigiert, sollte man selbst auf eine gute Ausführung achten. Eine falsche Ausführung von Bewegungen könnte zu Verletzungen führen. Aufwärmen vergessen: Ein Aufwärmen sollte unbedingt ins Training eingeplant werden. So sollten der passive und aktive Bewegungsapparat auf die bevorstehende Belastung vorbereitet werden.

Ein Aufwärmen sollte unbedingt ins Training eingeplant werden. So sollten der passive und aktive Bewegungsapparat auf die bevorstehende Belastung vorbereitet werden. Core-Spannung vernachlässigen: Die Muskulatur in der zentralen Körperpartie zwischen Zwerchfell und Hüfte sollte gut angespannt sein. Auch sollte je nach Übung keinesfalls ein zu runder Rücken oder ein zu extremes Hohlkreuz gemacht werden.

Die Muskulatur in der zentralen Körperpartie zwischen Zwerchfell und Hüfte sollte gut angespannt sein. Auch sollte je nach Übung keinesfalls ein zu runder Rücken oder ein zu extremes Hohlkreuz gemacht werden. Zu viel trainieren: Der Muskel wächst nicht während des Trainings, sondern in der Erholungsphase. Daher reicht es bei gewöhnlichen Menschen aus, zwei bis vier Trainingseinheiten pro Woche zu absolvieren. Mehr

Tipps für mehr Motivation

Wer fit bleiben oder neue Gewohnheiten etablieren möchte, kann auch zu Hause effektiv trainieren. «Zu Hause kann man definitiv genauso gut Kalorien verbrennen und die Muskulatur stärken wie im Fitnessstudio.» Auch der Personal Trainer selbst habe seine ersten Erfahrungen im Keller daheim gemacht: «Dort habe ich meine Liebe zum Fitnesstraining entdeckt.»

Für mehr Motivation empfiehlt er feste Trainingszeiten und Routinen. Auch Musik kann helfen, in Schwung zu kommen. Wer zusätzliche Unterstützung braucht, kann sich mit kleinen Tricks wie einem klaren Trainingsplan oder kurzen, festen Einheiten behelfen.