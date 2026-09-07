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Fuchsbandwurm-Gefahr
Darf man Beeren direkt vom Strauch essen?

Gratis-Brombeeren am Waldrand? Seit Generationen warnen Eltern vor dem Fuchsbandwurm. Doch wie gefährlich ist das Naschen vom Strauch wirklich?
Publiziert: 10:03 Uhr
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