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Fuchsbandwurm: Kann man Beeren direkt vom Strauch essen?
Fuchsbandwurm-Gefahr
Darf man Beeren direkt vom Strauch essen?
Gratis-Brombeeren am Waldrand? Seit Generationen warnen Eltern vor dem Fuchsbandwurm. Doch wie gefährlich ist das Naschen vom Strauch wirklich?
Publiziert: 10:03 Uhr
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