Auf einen Blick Britin (21) leidet unter seltener Allergie-Erkrankung und teilt ihre Geschichte online

Wasser-Allergie und Sperma-Allergie sind extrem selten

Eines Morgens wachte die damals 15-jährige Britin Beth Tsangarides auf, schaute in den Spiegel – und ihr Gesicht war von einem tiefroten Ausschlag bedeckt. Ab dem Moment kämpfte ihr Körper immer wieder gegen sich selbst an. Ob sie weint, lacht oder aufgeregt ist – ihr Körper reagiert mit trockenem, blutigem Ausschlag.

Mittlerweile ist sie 21 und teilt ihre Geschichte und ihren Alltag in den sozialen Medien. Sie will damit Bewusstsein für ihre seltene Erkrankung schaffen. Online beschreibt sie den Schmerz ihrer entzündeten Haut so: «Als ob man in einem Feuer verbrennt oder mit Säure angegriffen worden wäre.» Auch die Funktion ihres Darms und ihrer Nieren liess nach. Selbst Gerüche können bereits die allergischen Reaktionen auslösen.

Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Trotz unzähliger Tests konnte keine finale Diagnose gestellt werden. Ihr Krankheitsbild ist zu selten. Neben Tsangarides seltener Erkrankung gibt es weitere ungewöhnliche Allergien, die die Erkrankten in ihrem Alltag zum Teil sehr einschränken.

Wasser-Allergie

Extrem selten – extrem einschränkend: Nach Schätzungen von Medizinern ist nur eine Person unter 230 Millionen von der Wasser-Allergie betroffen. Bei der Allergie handelt es sich um eine Form der Nesselsucht. Die Symptome: Hautausschlag und Juckreiz bis schmerzhaftes Brennen bei Kontakt mit Wasser.

Die Britin Niah Selway (26) leidet unter der Wasser-Allergie. Auch sie macht ihre seltene Erkrankung auf Social Media sichtbar. Zum Duschen braucht sie eine strenge Routine, weinen löst auch bei ihr schmerzhafte Reaktionen aus. Selbst ihr Schweiss ist eine Gefahr. Anstrengenden Sport darf sie deshalb nicht betreiben.

Die Gründe für das Entstehen einer Wasser-Allergie sind bisher noch nicht ausreichend bekannt. Mediziner vermuten, dass im Wasser enthaltene Stoffe wie Nickel, Kupfer oder Kalk die allergischen Reaktionen auslösen könnten. Einen Lichtblick gibt es jedoch für Niah: Sie leidet unter der etwas weniger stark ausfallenden «Aquagenen Pruritus», bei der die inneren Organe nicht betroffen sind. Sie kann daher normal Wasser trinken.

Ähnliche Symptome erlebt eine 55-jährige Schwedin bei Kontakt mit Kälte – auch ihr Leben wird durch eine Kälte-Allergie immens eingeschränkt.

Sperma-Allergie

Die schönste Nebensache der Welt als Gefahr. Wie der deutsche Krankenversicherer AOK erklärt, leiden Betroffene einer Sperma-Allergie bei Kontakt mit der Flüssigkeit unter Hautausschlag (Nesselsucht), Juckreiz und Schwellungen. Auch Atembeschwerden und allergischer Schnupfen können auftreten. Der Geschlechtsverkehr kann mit Schmerzen verbunden sein.

Auslöser der Sperma-Allergie: ein spezifisches Protein im Ejakulat jedes Mannes. Bereits 1958 wurde ein Fall der Allergie erfasst – sie ist jedoch extrem selten. Weltweit sind etwa 100 Fälle registriert. Die Dunkelziffer fällt vermutlich höher aus.

Abhilfe können Kondome schaffen. Die Allergie richtet sich nicht nur gegen das Sperma des Sexualpartners, sondern kann sich bei Männern auch durch das eigene Ejakulat auswirken.

Allergie auf rotes Fleisch

Einige Menschen entscheiden sich gezielt, kein Fleisch zu essen. Andere haben keine andere Wahl. Essen diese Personen Säugetierfleisch, so treten bei ihnen ähnliche Symptome auf wie bei der Wasser-Allergie. Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen und Schwellungen im Mund- und Rachenbereich gehören zu den weiteren Symptomen, so der deutsche Krankenversicherer Barmer.

Betroffene der Fleisch-Allergie reagieren auf ein spezifisches Zuckermolekül, das Alpha-Gal-Molekül. Das Molekül ist in den meisten Säugetieren zu finden – ausser im Menschen und bei Menschenaffen. Normalerweise sei der menschliche Körper beim Verzehr von rotem Fleisch gegen das Molekül sensibilisiert, so Barmer.

Auslöser für das Entstehen der Allergie: eine Zecke. Über einen Zeckenbiss gelangt das Alpha-Gal-Molekül direkt in die menschliche Blutbahn. Das Immunsystem wehrt sich gegen das Molekül und bildet Antikörper aus. Beim nächsten Verzehr von rotem Fleisch kommt es daher zur allergischen Reaktion.

Verbreitet ist die Allergie insbesondere aufgrund einer Zeckenart in den USA. Doch das Zuckermolekül wurde bereits in weiteren Zeckenarten weltweit nachgewiesen. Unter anderem im Gemeinen Holzbock – der am weitesten verbreiteten Zecke in Europa.