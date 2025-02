Mit dem milden Wetter in den kommenden Tagen sind auch die Pollen im Anflug: In tiefen Lagen auf bis rund 800 Metern muss teilweise mit hohen, gebietsweise auch sehr hohen Hasel- und Erlenpollenkonzentrationen gerechnet werden.

Mit dem milden Wetter kommende Woche kommen die Pollen und für Allergiker kann es ungemütlich werden. (Archivbild) Foto: Z1032/_Arno Burgi

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Allergiker müssten deshalb mit grösseren Heuschnupfenproblemen rechnen, teilte Meteonews am Freitag mit. Die Pollensaison der Haseln und Erlen sei in tiefen Lagen schon seit längerem in vollen Gang. In den letzten beiden Wochen seien die Pollenkonzentrationen in Abhängigkeit vom Wetter und den Temperaturen schwankend und zeitweise mässig, bei mildem und nebelfreiem Wetter in den Alpentälern vorübergehend auch hoch gewesen.

Die Pollenfreisetzung der Haseln und Erlen sei sehr stark temperaturgesteuert. «Je höher die Temperatur, desto höher die Konzentration», so Meteonews. Zudem müsse es trocken sein, da sonst die Pollen aus der Luft ausgewaschen würden.

Ab Dienstag sinken die Temperaturen dann laut den Angaben des Wetterdienstes etwas, dazu gibt es gelegentlich auch etwas Regen. Damit gehe die Pollenkonzentrationen wieder deutlich zurück. Als Nächstes werden voraussichtlich in der ersten Märzhälfte die Eschen in tiefen Lagen zu blühen beginnen, wie es weiter hiess.

Ende Januar begann im langfristigen Vergleich etwa normal früh in tiefen Lagen die Pollensaison mit dem Aufblühen der Hasel- und Erlenpollen. Im Süden waren diese schon früher unterwegs.