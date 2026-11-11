Am 11. November lockt der Singles’ Day mit Rabatten. Der Shoppingtag stammt aus China und hat sich international verbreitet. In der Schweiz bleibt er jedoch im Schatten des Black Friday.

Fabio Giger

Der November ist der Monat der Rabattschlachten. Zu den bekannten Aktionstagen gehört der Singles’ Day am 11. November. Die vier Einsen im Datum stehen symbolisch für Alleinstehende. Was als Feier des Single-Daseins begann, wurde zu einem internationalen Shoppingevent.

Auch Schweizer Händler beteiligen sich seit 2017 mit Sonderangeboten. Ein Selbstläufer ist der Rabatt-Tag hierzulande allerdings nicht: Laut dem Schnäppchenportal blackfridaydeals.ch bieten immer weniger Schweizer Shops eigene Singles’-Day-Aktionen an. Viele konzentrieren ihre Rabatte auf den Black Friday.

Was ist der Singles' Day?

Der Ursprung des Tages wird auf das Jahr 1993 an der chinesischen Universität Nanjing zurückgeführt. Studenten feierten damals ihr Single-Dasein – gewissermassen als Gegenstück zum Valentinstag. Die vier Einsen des Datums 11.11. symbolisieren dabei die Singles.

Mit dem heutigen Shoppingevent hatte die ursprüngliche Idee wenig zu tun. Erst 2009 machte der chinesische Onlinekonzern Alibaba den Tag zum grossen Verkaufsanlass. Inzwischen greifen auch Händler ausserhalb Chinas das Datum für Rabattaktionen auf.

Alibaba hat Singles' Day gross gemacht

Alibaba setzte zur Vermarktung auch auf aufwendige Galas und internationale Stars. Bei der Show 2018 waren beispielsweise Sängerin Mariah Carey und Model Miranda Kerr dabei.

In der Schweiz fällt der Anlass deutlich kleiner aus. Für den Singles’ Day 2026 prognostizierte blackfridaydeals.ch im Vorfeld einen Umsatz im Schweizer Onlinehandel von rund 65 Millionen Franken – fünf Millionen weniger als im Vorjahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung des Portals, nicht um bereits gemessene Verkäufe.

Die nächsten Rabatt-Termine im November

Nach dem Singles’ Day folgen weitere Aktionstage: Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, der Cyber Monday auf den 30. November. Viele Händler verteilen ihre Angebote zudem auf mehrere Tage oder Wochen. Ein Preisvergleich lohnt sich: Ein beworbener Rabatt allein garantiert noch kein Schnäppchen.