Im Internet winken Rabatt-Aktionen und es wird geshoppt. Doch nicht immer händigen Pöstler die Pakete dem Empfänger persönlich aus. Manchmal stellen sie Sendungen vor die Haustüre. Im dümmsten Fall werden die Päckli dann gestohlen. Wer muss für den Schaden aufkommen?

Paket gestohlen: Wer kommt für den Schaden auf?

Fehlerhafte Zustellung: Wer bezahlt, wenn ein Paket verschwindet?

Immer mehr, immer schneller – überall herrscht Zeitdruck. Davon werden auch die Pöstler nicht verschont. Deshalb fackeln gestresste Briefträger bisweilen nicht lange: Klingeln sie erfolglos an einer Haustüre, legen sie die Sendung einfach vor die Tür. Wenn dann das Paket verschwindet oder ein heftiger Wolkenbruch den Inhalt zerstört, bleibt die Frage, wer für den Schaden haftet.

Der Online-Shop kam mit der Auslieferung der Bestellung ihrer Verpflichtung nach. Geht das Paket unterwegs verloren, trägt allein der Besteller das Risiko. Man muss deshalb den Kaufpreis bezahlen.

Wer haftet für den Schaden?

Ist der Schaden durch fehlerhafte Zustellung entstanden, haftet die Post. Grundsätzlich darf der Postbote die Sendung einfach in den Milchkasten legen. Meistens haben Pakete darin aber keinen Platz. In diesem Fall muss der Pöstler die Sendung dem Empfänger direkt übergeben. Ist dieser nicht da, muss er das Paket entweder einem Nachbarn anstelle des Empfängers übergeben oder es wieder mitnehmen. Tut er das nicht, haftet die Post für den entstandenen Schaden.

