Wie weiss ich, welches Handy-Abo wirklich das günstigste für mich ist? Wir sagen, worauf du im Angebotsdschungel des Black Friday achten musst – und welches Tool dir bei der Entscheidung hilft.

Darum gehts Black Friday Handy-Aktionen oft unübersichtlich und schwer vergleichbar

Die Plattform alao bietet Filter und Netzwerkkarten für eine ideale Wahl

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von alao

Im November herrscht wieder Rabattfieber: Bis zu 76 Prozent Nachlass auf neue Handy-Abos sind drin. Das klingt verlockend – doch wie weiss ich in der Flut der Angebote, welches sich wirklich lohnt?

Der Vergleich ist oft komplizierter, als er aussieht: Unterschiedliche Vertragsdetails, Roamingoptionen oder versteckte Zusatzkosten machen es schwer, das beste Angebot zu erkennen. So kann ein scheinbar günstiger Grundpreis täuschen: Oft steckt nur ein Mini-Datenguthaben dahinter, das mit teuren Zusatzoptionen aufgefüllt werden muss. Auch versprochene Boni klingen gut, sind aber häufig an lange Vertragslaufzeiten gebunden. Und was nützt der tiefste Preis, wenn das Handy zu Hause oder bei der Arbeit kaum Empfang hat?

Via Vergleichsplattform zum passenden Angebot

All diese Faktoren machen den Vergleich auf eigene Faust schwierig – was manche entmutigt und im ungünstigsten Fall sogar vor einem Wechsel zurückschrecken lässt. Dabei lässt sich dieser Angebotsdschungel ganz einfach entwirren. Zunächst, indem man sich die richtigen Fragen stellt: Wie viel Daten brauche ich wirklich? Will ich unlimitierte Anrufe oder reicht ein Basispaket? Und wie und wo nutze ich Roaming?

Hier kommt alao ins Spiel: Der Handy-Abo-Shop hat eine unabhängige Vergleichsplattform entwickelt, bei der die Userinnen und User die formulierten Fragen klären lassen können, indem sie persönliche Bedürfnisse rund ums Handy-Abo in eine Suchmaske eingeben. Ein System, das demjenigen der Hotelplattform booking.com gleicht und für die Abo-Suche bis zu 23 Variablen bietet – vom Preis über Guthaben in der Schweiz und im Ausland bis hin zur Länge der Vertragsdauer.

Hier gibts die besten Handy-Abo-Deals alao verschafft dir bei der Suche nach dem perfekten Handy-Abo den Durchblick im Tarifdschungel – und hilft dir, garantiert das beste Angebot zu finden. Zudem gibts alles aus einer Hand: Mit alao musst du dich auch nicht darum kümmern, das alte Abo zu kündigen. Sollten doch Fragen auftauchen, hilft dir unser ausgezeichneter Kundenservice.

Insider-Tipp: Nutze jetzt die Black-Friday-Deals bei alao für ein noch grösseres Sparpotenzial! Mobile Salt Swiss XXL , CH unlimitiert + 4 GB EU-Roaming, 21.95, inkl. CHF 100.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung

, CH unlimitiert + 4 GB EU-Roaming, 21.95, inkl. CHF 100.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung Salt Europe Data , CH unlimitiert + Unlimitiertes EU-Roaming, 24.95, inkl. 100.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung

, CH unlimitiert + Unlimitiertes EU-Roaming, 24.95, inkl. 100.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung Salt Europe XL , CH und EU unlimitiert, 32.95, inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung

, CH und EU unlimitiert, 32.95, inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung Wingo Red Pro , CH unlimitiert, 20 GB/Mt. in EU/UK, US, CA und TR, 27.95, inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung

, CH unlimitiert, 20 GB/Mt. in EU/UK, US, CA und TR, 27.95, inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung Wingo Red , CH unlimitiert, 3 GB/Mt. in EU/UK, US, CA und TR, 23.95 inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung

, CH unlimitiert, 3 GB/Mt. in EU/UK, US, CA und TR, 23.95 inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung Yallo Black NEU mit 90 Ländern , CH unlimitiert, Unlimitierte Daten in CH, EU, CA, US, TR · 5GB/Mt. in 49 anderen Ländern, 24.90, inkl. CHF 120.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung

, CH unlimitiert, Unlimitierte Daten in CH, EU, CA, US, TR · 5GB/Mt. in 49 anderen Ländern, 24.90, inkl. CHF 120.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung Yallo Black Max NEU mit 90 Ländern, CH unlimitiert, Unlimitierte Daten in CH, EU, CA, US, TR · 5GB/Mt. in 49 anderen Ländern, Unlimitierte Anrufe in CH, EU, US, CA, TR · 5hr /Mt. in 49 anderen Ländern, 34.90, inkl. CHF 120.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung Home Salt Home + Apple TV, bis zu 10 Gbit Internet speed, 280 TV-Kanäle, ab 39.95 für bestehende Salt Kunden, inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein, Gratis Aktivierung und CHF 150.- Willkommensbonus

bis zu 10 Gbit Internet speed, 280 TV-Kanäle, ab 39.95 für bestehende Salt Kunden, inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein, Gratis Aktivierung und CHF 150.- Willkommensbonus Wingo Internet Red, bis zu 500 Mbit Internet speed, 39.95, inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung

bis zu 500 Mbit Internet speed, 39.95, inkl. CHF 50.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung Yallo Max Fiber, bis zu 10 Gbit Internet speed, 34.90, inkl. CHF 200.- Shopping-Gutschein und Gratis Aktivierung alao verschafft dir bei der Suche nach dem perfekten Handy-Abo den Durchblick im Tarifdschungel – und hilft dir, garantiert das beste Angebot zu finden. Zudem gibts alles aus einer Hand: Mit alao musst du dich auch nicht darum kümmern, das alte Abo zu kündigen. Sollten doch Fragen auftauchen, hilft dir unser ausgezeichneter Kundenservice.

«Handy-Abo finden so einfach wie Pizza bestellen»

Ist alles eingespiesen, kommt ein cleverer KI-gestützter Algorithmus zum Einsatz. Dieser ermittelt aus den Angaben diejenigen Angebote aus dem «Dschungel», die am besten zu den Bedürfnissen der Userin oder des Users passen. Schon mit wenigen Klicks kommt man damit zu einem transparenten Resultat. «Die Kundinnen und Kunden finden so in maximal fünf Minuten das ideale Abo», erklärt alao-CEO Walter Salchli. «Das dauert nicht länger, als wenn ich mir eine Pizza bestelle.»

Gut zu wissen: Die Suche nach dem besten Abo muss nicht bis zum Black Friday aufgeschoben werden. Denn die Anbieter haben ihre besten Deals bereits aktiviert. «Der beste Zeitpunkt zum Wechseln ist jetzt», betont Experte Walter Salchli. Einige dieser Angebote findest du in der Box!