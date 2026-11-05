Popcornmaschine, Eierkocher, Sandwichmaker: Viele Küchengeräte versprechen mehr Komfort. Doch oft erledigt ein Topf oder eine Pfanne denselben Job. Vor dem Black-Friday-Kauf lohnt sich deshalb eine Frage: Wie oft wirst du das Gerät wirklich brauchen?

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Die Black-Friday-Rabatte sind verlockend: Für wenig Geld gibt es plötzlich einen Helfer für fast jede Aufgabe in der Küche. Doch ein günstiger Preis macht ein Gerät nicht automatisch nützlich. Manche Küchenhelfer übernehmen eine Arbeit, die auch mit dem erledigt ist, was bereits im Schrank steht. Andere kommen nur für einen bestimmten Anlass zum Einsatz – und warten danach, oft ziemlich lange, auf den nächsten.

Vor dem Kauf dieser Geräte solltest du am besten noch mal in dich gehen und dich fragen: Benötige ich sie wirklich oder werden sie in meiner Küche unnötig Platz vergeuden?

Ein Topf kann auch Eier kochen

Der Eierkocher verspricht perfekt gekochte Eier auf Knopfdruck. Wer aber nur gelegentlich Eier kocht, braucht dafür meist kein eigenes Gerät: Ein Topf, Wasser und ein Timer erfüllen denselben Zweck. Der Eierkocher ist vor allem dann praktisch, wenn er oft benutzt wird und morgens wirklich Zeit spart.

Die Popcornmaschine klingt nach Kinoabend zu Hause. Für den gelegentlichen Filmabend lässt sich Popcorn aber auch im Topf zubereiten. Ähnlich ist es beim Hotdog-Maker: Wer selten Hotdogs macht, braucht kaum ein Gerät, das fast ausschliesslich dafür vorgesehen ist.

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Für ein Sandwich gleich eine Maschine?

Ein Sandwichmaker kann praktisch sein, wenn regelmässig Toasts darin landen. Für alle anderen tut es oft eine Pfanne oder ein Kontaktgrill. Auch ein Crêpes-Maker ist kein Muss: Mit einer beschichteten Pfanne gelingen die dünnen Teigfladen ebenfalls.

Das gilt nicht für alle Spezialgeräte gleichermassen. Wer jeden Sonntag Waffeln backt, hat gute Gründe für ein Waffeleisen. Wer es nur einmal im Jahr aus dem Schrank holt, sollte sich vor dem Kauf überlegen, ob sich der Platzbedarf lohnt. Vielleicht kann man für so seltene Gelegenheiten auch einfach mal das der Nachbarn ausleihen?

Elektrische Saftpresse und Milchaufschäumer versprechen einen einfacheren Start in den Tag. Doch wenn du nur ab und zu Saft presst oder alle drei Wochen einen Cappuccino trinkst, reichen vielleicht eine Handpresse und ein kleiner Schneebesen. Für ein Glas Saft möchtest du keine Maschine auf- und abbauen und die Einzelteile anschliessend auch noch von Hand spülen müssen. Und ein Schraubglas und Schütteln können für gelegentlichen Milchschaum ebenfalls genügen – auch wenn das Ergebnis nicht ganz dasselbe ist.

Partyspass für einen Abend

Ein Schokoladenbrunnen macht auf einer Feier Eindruck und Kinder träumen davon. Im Grossen und Ganzen geht aber auch ein anderes Dessert. Der Brunnen muss danach gereinigt und verstaut werden – bis zum nächsten, oft ferne gelegenen Anlass. Auch Slushie- und Frozen-Drink-Maker sind Spezialisten für ganz bestimmte Getränke. Wenn du sie nur selten brauchst, ist ein weiteres sperriges Gerät womöglich kein guter Kauf.

Bei elektrischen Dosenöffnern zählt der eigene Alltag besonders: Wer Mühe mit einem herkömmlichen Öffner hat, kann von einem elektrischen Modell profitieren. Für andere ist es ein zusätzlicher Helfer für eine Aufgabe, die sie problemlos von Hand erledigen.

Eismaschinen sind sehr voluminös. Oftmals müssen die ziemlich grossen Kühlteile vorab stundenlang in die Gefriertruhe, was dann oft zu einem Platzproblem wird. Muss es bei dem tollen Angebot in den Supermärkten wirklich selbstgemacht sein?

Diese Frage schützt vor Fehlkäufen

Brotbackautomat, Eismaschine, Joghurtmaschine, Saftpresse, Dörrautomat & Co. sind nicht automatisch überflüssig. Wer regelmässig gerne selbst Brot backt, Eis herstellt oder Früchte dörrt, kann sie bestimmt gut gebrauchen. Falls du jedoch erst wegen des Rabatts an Black Friday auf die Idee kommst, damit anzufangen, diese Dinge zu tun, brauchst du vielleicht noch eine Nacht Bedenkzeit.

Frag dich vor dem Kauf: Wie oft werde ich das Gerät wirklich benutzen? Habe ich schon etwas, das dieselbe Aufgabe erfüllt? Und habe ich Platz dafür? Vergleiche zudem den Angebotspreis mit dem Preis, zu dem das Gerät sonst verkauft wird. So wird aus einem roten Preisschild nicht automatisch ein vermeintliches Schnäppchen.

Sind Raclette-Geräte und Tischgrills auch unnütz?

In der Schweiz dürfen Raclette- und Fondue-Geräte oder Tischgrills für viele Haushalte ganz klar eine Ausnahme sein: Denn auch wenn sie nur im Winter zum Einsatz kommen, erfüllen sie ihren Zweck und gehören einfach dazu. So manches Set verbringt dann die restlichen Jahreszeiten aus Platzgründen im Keller oder auf dem Dachboden. Aber das spielt keine Rolle, denn der Käse muss brutzeln, Alternativen gibt es da keine.

An Black Friday kannst du dein Wunschgerät günstig finden

Wer ein Gerät schon länger auf der Wunschliste hat und weiss, dass es regelmässig zum Einsatz kommt, kann beim Black Friday durchaus ein gutes Angebot finden. Am Ende zählt nicht, wie gross der Rabatt ist, sondern ob das Gerät in deinen Alltag passt. Und wenn es dir Freude macht und du es gern benutzt, darf es natürlich auch ein kleines Stück Küchenluxus sein.