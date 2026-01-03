Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer starten mit mehr oder weniger grossen Vorsätzen ins neue Jahr. In vielen Fällen bleibt es beim Vorsatz. Denn wer schlechte Gewohnheiten ändern will, braucht Durchhaltewille bis zum Ziel. Was als Motivation helfen kann: Mit einigen der Vorsätze liesse sich reichlich Geld sparen, wenn man diese in die Tat umsetzt.

1 Stress abbauen

Ein besonders beliebter Vorsatz ist es, im neuen Jahr weniger häufig gestresst zu sein. Seine Arbeit, Familie, Freunde und das Vereinsleben alles unter einen Hut zu bringen, ist eine grosse Herausforderung. Mit guter Planung lässt sich hier einiges an Stress vermeiden. Gerade auf der Arbeit können dir Tools bei einem strukturierten Tagesablauf helfen.

Mit Methoden wie der Eisenhower-Matrix kannst du die Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisieren. Damit sparst du natürlich noch kein Geld. Aber hat man weniger Stress, fällt es leichter, andere unerwünschte Gewohnheiten wie das Rauchen oder Trinken abzulegen. Auch das sind Neujahrsvorsätze von vielen. Wer täglich eine Packung Zigaretten raucht, gibt im Jahr gut 3000 Franken für sein Laster aus. Mit weniger Stress hat man nach der Arbeit auch weniger das Bedürfnis, in einer Beiz zum Herunterfahren ein paar Bier zu trinken.

2 Sport

Bei Jahresbeginn rennen viele Schweizerinnen und Schweizer den Fitnessstudios die Türen ein. Bei vielen ist der Schnauf an der eigenen Fitness zu arbeiten aber rasch verflogen. Dabei würde sich die Investition in ein Abo allemal lohnen. Die günstigsten Anbieter starten bei rund 500 Franken. Dafür spart man womöglich den ein oder anderen Besuch beim Chiropraktiker oder Physiotherapeuten und kann das Risiko von langwierigen gesundheitlichen Problemen vermeiden. Langfristig spart man damit auf jeden Fall Geld. Wer nicht gern ins Studio geht, kann sich auch im Freien körperlich ertüchtigen. Beispielsweise auf einem Vita-Parcours.

3 Ernährung

Auch punkto Ernährung haben viele zum Jahresbeginn den Vorsatz, sich gesündere Gewohnheiten anzueignen, weniger Zucker zu konsumieren und Gewicht zu verlieren. Daheim selbst mit frischen Zutaten zu kochen, ist dabei oft sogar günstiger, als mit Zucker ergänzte Fertigprodukte zu kaufen. Und wer gern am Abend noch via Uber Eats eine Pizza oder ein Menu aus dem Fast-Food-Restaurant bestellt, könnte auch hier mit eigenen Gerichten etwas für die Gesundheit und fürs Portemonnaie tun.

4 Mehr sparen

Viele Leute nehmen sich zum neuen Jahr vor, generell mehr Geld zu sparen. Die wenigsten Leute haben tatsächlich einen Überblick, über ihre Ausgaben. Dabei wäre dies heutzutage schon mit einer App für die eigene Debitkarte leicht zu bewerkstelligen. Wer die App regelmässig aufruft, hat einen besseren Überblick über seine täglichen und wöchentlichen Ausgaben und kann so ein besseres Gefühl für unnötige Ausgabeposten und Einkäufe entwickeln. Auch beim Handyabo, Heiminternet, Versicherungen oder der Krankenkasse kann mit einem Wechsel des Anbieters in vielen Fällen reichlich Geld gespart werden.