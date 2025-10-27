Laub rechen ist derzeit wieder im Garten angesagt. Statt Laub in der Biotonne zu entsorgen, kann es aber im Garten genutzt werden.

1/8 Der Rasen sollte so gut wie möglich laubfrei gehalten werden, auch wenn das etwas mühsam sein kann. Kleine Gärtner helfen aber manchmal gern mit. Foto: CTF

Darum gehts Herbstlaub sinnvoll nutzen: Kompost, Pflanzenschutz und Tierwinterlager

Laubkompost für Bodenverbesserung und als Gartenerde wiederverwendbar

Nach etwa einem Jahr ist Laubkompost für den Garten einsatzbereit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Corine Turrini Flury

Bäume und Sträucher verlieren ihr herbstlich farbiges Blätterkleid und auch die Wälder lichten sich. Das Laub liegt auf Wegen und Wiesen. Laub rechen ist derzeit wieder angesagt, denn nasse Blätter auf Wegen führen zu Rutschgefahr und Unfällen.

Aber auch der Rasen sollte von übermässigen Laubschichten befreit werden und laubfrei gehalten werden, damit er nicht unter Lichtmangel und Feuchtigkeit unter dem Laub leidet. Statt das gesammelte Laub einfach in der Biotonne zu entsorgen, kann es aber ökologisch mehrfach sinnvoll genutzt werden.

Kompost für den eigenen Garten

Um das mühsame Laubrechen auf dem Rasen etwas zu vereinfachen und Zeit zu sparen, ist Rasenmähen im Herbst schon ein simpler und effektiver Tipp. Beim Rasenmähen wird nämlich gleichzeitig Laub im Fangkorb gesammelt, gehäckselt und mit dem Rasenschnitt vermischt. Daraus ergibt sich eine ideale Mischung, die sich im Kompost schneller zersetzt.

Findet sich im Garten ein geeigneter Platz für einen Laubkorb aus Draht, so kann gesammeltes Laub bis zur Verrottung auch dort deponiert werden. Der zersetzte Laubkompost kann nach etwa einem Jahr für die Bodenverbesserung im Garten oder als eigene Gartenerde wiederverwendet werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Gartenkompost ist Laubkompost aber relativ nährstoff- und kalkarm und der Verrottungsprozess dauert länger.

Kälteschutz für Pflanzen

Nicht alles Laub muss aber aus dem Garten verschwinden. Im Gegenteil. Herbstlaub fügt dem Boden auch wichtige Nährstoffe zu und bewahrt ihn vor dem Austrocknen. Gesammeltes Herbstlaub lässt sich beispielsweise gut als Frostschutz für empfindliche Pflanzen einsetzen, wenn der Wurzelbereich mit einer dünnen Laubschicht aufgefüllt wird. Das schützt vor Wintersonne und somit vor dem Vertrocknen.

Der Gemüsegarten kann ebenfalls mit Laub abgedeckt werden. Damit die Blätter nicht verwehen, können sie mit getrocknetem Kuhmist abgedeckt werden. Neben Kälteschutz soll damit auch die Zersetzung schneller von sich gehen. Zum Winterende kann dann das Ganze in die Erde eingearbeitet werden und soll so den Boden fruchtbarer machen.

Winterschutz für Türe

Aber nicht nur verschiedene Pflanzen sind im Winter dankbar, wenn sie mit Laub vor Kälte geschützt sind. Laub ist auch ein wichtiges Überwinterungslager für Insekten, Amphibien und kleine Tiere wie beispielsweise Igel. In den Laubhügeln in Gärten finden sie Rückzugsmöglichkeiten und Schutz über die Winterzeit.

Diese Gartenarbeiten sind im Herbst nötig Morgennebel und zunehmend fallende Blätter kündigen den Herbst an. Damit stehen wieder einige Arbeiten im Garten und auf der Terrasse an. Morgennebel und zunehmend fallende Blätter kündigen den Herbst an. Damit stehen wieder einige Arbeiten im Garten und auf der Terrasse an. Zum Artikel



