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Mach Pesto daraus
So erntest du Brennnesseln ohne Schmerzen

Die Brennnessel hat mehr Eisen als Spinat und ist sehr gesund. Oft findest du das Kraut gratis am Strassen- oder Waldrand. Wie du dir beim Ernten die Finger nicht verbrennst, zeigt dir Gartenexpertin Scarlet Allenspach im Video.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Wer hat den schönsten Garten der Schweiz?

Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.

Hier geht es zur Teilnahme

Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.

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