Wenn der Frühling Einzug hält, wird der Garten zum Wohnzimmer. Doch Vorsicht vor Schnäppchen aus dem Netz: Fachjournalistin Stephanie Ringel verrät, worauf wir achten sollten, wenn wir Gartenmöbel kaufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Billige Gartenmöbel gehen durch die Witterung schnell kaputt und verursachen auf Dauer höhere Kosten

Hochwertige Materialien trotzen der UV-Strahlung und dem Regen für eine jahrelange Nutzung im Freien

Eine fachkundige Beratung schützt vor Fehlkäufen und sichert die Freude am erweiterten Wohnraum War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Hunn Gartenmöbel

Mit den wärmeren Frühlingstagen verlagert sich unser Leben wieder vermehrt nach draussen – in den Garten oder auf den Balkon. Viele nutzen den Aussenbereich intensiv, sodass er quasi zum erweiterten Wohnraum wird.

Doch während wir in den eigenen vier Wänden oft auf eine schöne Einrichtung mit gutem Design und wohligem Komfort achten, erliegen wir im Freien häufig den Schnäppchenangeboten von Grossverteilern und Onlinehändlern.

Die Krux mit dem schnellen Klick

Ein Fehler, der einen am Ende teuer zu stehen kommen kann, wie Fachjournalistin Stephanie Ringel sagt. Die Kommunikationsberaterin, die sich seit über 20 Jahren mit Wohn- und Gartenthemen befasst, mahnt vor dem schnellen Klick: «Es lohnt sich finanziell, in Qualitätsmöbel zu investieren.»

Der Grund ist simpel: Wer auf billige Ware setzt, muss diese schon bald wieder ersetzen. Bei Outdoormöbeln zeigt sich der Unterschied zwischen billig und wertig nach einer Zeit der intensiven Nutzung und aufgrund der unberechenbaren Schweizer Witterung. Gartenmöbel müssen weit mehr aushalten als die Einrichtung im Wohnzimmer.

Härtetest unter freiem Himmel

«Im Freien sind sie Kälte und Hitze, UV-Strahlung, Regen und Staub, aber auch Tieren ausgesetzt. Möbel leiden draussen weit mehr als in Räumen», erklärt Sandro Di Giovanni, Geschäftsführer von Hunn Gartenmöbeln. «Das bedeutet: Je besser das Material, desto länger halten sie.»

Während minderwertige Kunststoffe spröde werden oder ausbleichen, setzt man im Fachhandel auf lichtechte und witterungsbeständige Lösungen. «Ein hochwertiges Sitzpolster muss bei Regen nicht sofort weggeräumt werden, das hält auch etwas aus», ergänzt Wohnexpertin Ringel. Das spart nicht nur Nerven, sondern sorgt auch dafür, dass die Freude am Outdoor-Wohnzimmer auch nach Jahren nicht verblasst. Billige Materialien hingegen gehen schnell kaputt. «Wer immer wieder neu kaufen muss, zahlt unter dem Strich mehr.»

Gartenmöbeltrends 2026 Diese Trends prägen das Outdoor Living von morgen: Leicht und wohnlich

Polyrattan und moderne Rope-Designs sorgen für Struktur, Komfort und modernes Design.

Polyrattan und moderne Rope-Designs sorgen für Struktur, Komfort und modernes Design. Robust und hochwertig

Materialmix aus Aluminium, Holz und Keramik verbindet Optik mit Alltagstauglichkeit.

Materialmix aus Aluminium, Holz und Keramik verbindet Optik mit Alltagstauglichkeit. Nachhaltig gedacht

Langlebige Materialien und reparierbare Möbel werden zur neuen Norm.

Langlebige Materialien und reparierbare Möbel werden zur neuen Norm. Flexibel nutzbar

Modulare Möbel passen sich Platz, Alltag und Gästen an.

Modulare Möbel passen sich Platz, Alltag und Gästen an. Ruhig und natürlich

Weiche Formen und Naturtöne schaffen eine entspannte Atmosphäre. Diese Trends prägen das Outdoor Living von morgen: Leicht und wohnlich

Polyrattan und moderne Rope-Designs sorgen für Struktur, Komfort und modernes Design.

Polyrattan und moderne Rope-Designs sorgen für Struktur, Komfort und modernes Design. Robust und hochwertig

Materialmix aus Aluminium, Holz und Keramik verbindet Optik mit Alltagstauglichkeit.

Materialmix aus Aluminium, Holz und Keramik verbindet Optik mit Alltagstauglichkeit. Nachhaltig gedacht

Langlebige Materialien und reparierbare Möbel werden zur neuen Norm.

Langlebige Materialien und reparierbare Möbel werden zur neuen Norm. Flexibel nutzbar

Modulare Möbel passen sich Platz, Alltag und Gästen an.

Modulare Möbel passen sich Platz, Alltag und Gästen an. Ruhig und natürlich

Weiche Formen und Naturtöne schaffen eine entspannte Atmosphäre. Die Gartenmöbel-Trends 2026 entdecken

Qualität als Geschäftsmodell

Stephanie Ringel rät deshalb ganz klar zu Qualiätsprodukten. So basiert das Geschäftsmodell von Fachgeschäften wie Hunn Gartenmöbel auf Beständigkeit statt auf schnellen Umsätzen. «Wir setzen auf Produkte, die nicht nur durch ihr Design überzeugen, sondern vor allem durch ihre Langlebigkeit», sagt Geschäftsführer Sandro Di Giovanni. «Unsere Kalkulation spiegelt die echten Materialkosten und gerechte Arbeitslöhne wider.»

Doch woran erkennt man hochwertige Gartenmöbel? «Hochwertige Gartenmöbel erkennt man an langlebigen, wetterfesten Materialien, sauberer Verarbeitung und gutem Komfort», erklärt Sandro Di Giovanni. «Sie stehen stabil, nichts wackelt. Entscheidend sind UV-beständige Materialien und Stoffe sowie pflegeleichte Oberflächen. Denn die Sonne ist die grösste Herausforderung für Gartenmöbel.»





Beratung im Fachgeschäft als A und O

Mitunter sei der Qualitätsunterschied aber nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Vor allem, weil Fast-Furniture-Hersteller immer mehr Kopien von Kollektionen etablierter Marken auf den Markt bringen würden. «Wenn der Laie im Fachgeschäft ist, steht er vermutlich vor einem hochwertigen Modell. Hier kommt dann eben der Mitarbeitende ins Spiel – mit kompetenter Beratung.»

Auf diese Weise finden auch Laien bei der grossen Auswahl an Gartenmöbeln und Einrichtungsgegenständen die individuelle und ideale Lösung. Für Sandro Di Giovanni ist klar: «Ein Gartenmöbel muss im ersten Moment gefallen. Aber es muss sich auch langfristig gut anfühlen.»

Die Erfahrung aus Tausenden Beratungsgesprächen zeige, dass Komfort sehr individuell ist. «Was für die eine Person perfekt ist, passt für eine andere nicht. Genau deshalb legen wir grossen Wert darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden die Möbel vor Ort testen können.»

Langlebigkeit dank Qualität und Service

Auch Profi Ringel lässt sich beim Kauf von Möbeln gerne von Fachleuten inspirieren. «Ich suche mir etwas aus, ganz bewusst, gern mit Beratung. Es macht mir auch Freude, mich vor dem Kauf intensiv mit Tisch und Stuhl oder dem Lounger zu beschäftigen.»

Sie wähle Produkte, die Menschen mit Sachverstand erdacht und entwickelt hätten – und die ihr viele Jahre Freude bereiten würden. «Wenn ich etwas kaufe, lebe ich eine lange Zeit damit», sagt Ringel. Denn das Ziel seien Möbel, die nicht nur einen Sommer halten, sondern zu echten Lebensbegleitern werden.

Möglich ist dies bei wertigen Möbeln aber nicht nur aufgrund der besseren Qualität. Ein entscheidender Unterschied zu billigeren Produkten zeigt sich auch nach dem Kauf: Mit Reparaturservice und langfristig verfügbaren Ersatzteilen bleiben die Möbel über viele Jahre hinweg nutzbar.