Wer das Velo seit langem wieder aus der Garage nimmt, sollte einiges beachten. Der Velo-Mechaniker Richard Zimmerli gibt euch nützliche Tipps rund ums Fahrrad.

So machst du dein Velo fit für den Frühling

Es ist wieder Velozeit: Kaum sind die warmen Tage da, steigen Herr und Frau Schweizer wieder aufs Velo. Wie du dein Fahrrad wieder fit für die Saison machst, zeigt Fachmann Richard Zimmerli.

Zu einem richtigen Frühlings-Service gehören alle wichtigen Kontrollen zur Verkehrssicherheit wie Bremsen, Lenkung, Reifen und Licht. Zudem müssen sämtliche Schrauben angezogen, die Schaltung eingestellt sowie der Antrieb geschmiert werden.

1. Schnellspanner überprüfen

Bei einem Velo mit Schnellspanner sollte überprüft werden, ob das Rad in der Mitte steht und die Schnellspanner richtig angezogen sind.

2. Luftdruck checken

Nach ein paar Wochen im Keller haben die Reifen keinen Druck mehr. Die Reifen müssen neu gepumpt werden.

3. Reifenqualität kontrollieren

Wenn die Reifen wieder genügend Druck haben, sollten diese auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Rissige und spröde Reifen könnten dazu führen, dass er kaputtgeht. Der Pneu sollte dann ersetzt werden, bevor er platzt.

4. Kette ölen

Falsch wäre es, zu viel Öl in die Kette zu giessen. Richtig macht man es so, dass man den Reifen dreht und etwas Öl in die Kette träufeln lässt. Anschliessend wird mit selbiger Bewegung das überschüssige Öl mit einem Lappen wieder von der Kette genommen.

5. Bremsen überprüfen

Bremsen sollten darauf überprüft werden, ob sie den Pneu auf einer Seite streifen. Zudem sollen die Bremsbeläge noch genügend breit sein.

6. Stabilität des Velos prüfen

Anschliessend sollte gecheckt werden, dass das Velo nicht zu fest rüttelt. Dazu lässt Richard Zimmerli das Velo von ein paar Zentimeter Höhe fallen. Sollte das Velo zu sehr rütteln, sollten die Einzelteile wieder gut angezogen werden. Das Werkzeug dafür gibt es in jedem Fachgeschäft.

7. Sattel festziehen

Zuletzt sollte der Sattel überprüft und, wenn nötig, wieder angezogen werden.