Für die einen lästig, für die anderen das Herbst-Highlight des Jahres: Halloween-Kürbisse. Vor allem Eltern müssen für die eigenen Sprösslinge zum Schnitz-Künstler werden. Wie das am besten und einfachsten funktioniert, zeigen wir euch.

Perfekte Kürbis-Laterne für Halloween: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Es ist gar nicht so schwer, eine eigene Kürbislaterne zu schnitzen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – Halloween kann kommen!

Die richtige Sorte

Das ist ein Halloween-Kürbis. Die Sorte heisst tatsächlich so und eignet sich ideal zum Schnitzen. Er ist zwar essbar, das Fruchtfleisch ist jedoch nicht besonders geniessbar, sondern eher fade. Der Kürbis ist ideal zum Schnitzen, weil sein Fruchtfleisch nicht sehr dick ist. Der Innenraum besteht quasi nur aus Hohlraum und Kernen. Deshalb eignet er sich perfekt als Halloween-Kürbislaterne.

Das passende Werkzeug

Um einen Kürbis zu schnitzen, brauchen wir natürlich einen Kürbis, ein Messer zum Schnitzen, einen Löffel zum Aushöhlen und einen Stift, um das Kürbisgesicht vorzuzeichnen, damit wir nachher wissen, wo wir schnitzen müssen.

2:54 Tipps vom Profi: So schnitzest du den perfekten Halloween-Kürbis

So wirds gemacht

Zuerst müssen wir den Deckel vom Kürbis abschneiden. Dazu zeichnen wir die gewünschte Form auf. Anschliessend schneiden wir mit dem Messer vorsichtig den Deckel ab. Wenn man damit fertig ist, kann man vorsichtig den Stiel anfassen und den Deckel abheben. Wenn der Deckel weg ist, geht es ans Aushöhlen. Man sollte alle Kerne und das Fruchtfleisch vollständig ausschaben. Wenn der Kürbis leer ist, ist er schön sauber ausgehöhlt. Nun können wir das Gesicht aufmalen – und zwar mit einem Stift. Zuerst zeichnen wir die Augen ein, dann die Nase, anschliessend den Mund und zuletzt ein paar Zähne. Wenn wir mit dem Gesicht fertig sind, geht es darum, mit dem Messer entlang der Linien zu schneiden und Augen, Mund und Nase auszuschneiden.

Tipps zum Schnitzen

Beim Schnitzen sollte man vorsichtig sein, besonders wenn man ein scharfes Messer verwendet, damit man sich nicht in die Finger schneidet. Keine Sorge, falls etwas nicht perfekt wird – Kürbisse sind in der Regel ziemlich robust, und man kann jederzeit etwas korrigieren.