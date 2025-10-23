DE
Halloween-Rezeptideen
Gruselig fein: Süsses und Saures aus der Küche

Wer dieses Jahr eine kleine Halloween-Party schmeisst, der findet hier Inspiration: Mit diesen Rezepten versetzt ihr euch und eure Gäste ganz bestimmt in Grusel-Stimmung.
Publiziert: 11:50 Uhr
Aktualisiert: 11:52 Uhr
Anhören
1

Rüebli-Finger mit Guacamole-Dip

Dieser Snack ist im wahrsten Sinne des Wortes «Fingerfood»: Die Rüebli stellen die Finger einer aus der Guacamole greifenden Hand dar – gruselig und gesund zugleich.

Zutaten


Zutaten

 Guacamole:
2Avocados
1Knoblauchzehe
1roter Chili
3 ELZitronen- oder Limettensaft
¾ TLSalz

 Rüebli:
5Rüebli

Crème fraîche

Zubereitung

  1. Schale von den Avocados entfernen. Mit einer Gabel zerdrücken.
  2. Knoblauchzehe pressen, Chili fein hacken und mit allen anderen Zutaten vermengen. Gut mischen.
  3. Rüebli in fingergrosse Stücke schneiden.
  4. Die Spitzen mit Crème fraîche betupfen, sodass es wie ein Fingernagel aussieht. Das geschnittene Ende in die Guacamole stecken.
2

Wienerli im Teig auf Mumien-Art

Dieses Rezept ist einfach und schnell zubereitet. Ein paar essbare Zuckeraugen sorgen für den zusätzlichen Grusel-Faktor. 

Zutaten


Zutaten (für 4 Portionen)
12rechteckiger Blätterteig
1 ELSenf
1 ELHarissa
1 ELSesamsamen
1Ei

Zuckeraugen

Zubereitung

  1. Backofen auf 220 Grad vorheizen.
  2. Blätterteig in ca. ein Zentimeter breite Streifen schneiden. Die eine Hälfte der Streifen mit Senf, die andere mit Harissa bestreichen.
  3. Wienerli mit Blätterteigstreifen umwickeln. Auf einer Seite etwas Platz für die Augen lassen.
  4. Ei verquirlen und den Blätterteig damit bestreichen.
  5. In der Ofenmitte etwa 20 Minuten backen.
  6. Mit etwas Ketchup verzieren. Zuckeraugen mit etwas Ketchup aufkleben. Sofort servieren.
3

Mini-Kürbis

Einfach und simpel: Dieses Rezept bietet eine gesunde Alternative zu den vielen Süssigkeiten an Halloween. Die Clementinen sehen ausserdem wie Mini-Kürbisse aus.

Zutaten

Zutaten
Clementinen
grüne Marzipanstange

Zubereitung

  1. Clementinen schälen.
  2. Aus den Marzipanstangen kleine, etwa fünf Zentimeter lange Rollen formen. In die Mitte der Clementinen stecken.
4

Geister-Brownies

Die kleinen Geister auf den Brownies sehen nicht nur herzig aus, sondern sind sie auch zum Anbeissen süss.

Zutaten


Zutaten (für 4 Portionen)
100 gButter
400 gdunkle Schokolade, grob gehackt
4Eier
200 gZucker
½ TLBackpulver
2Prisen Salz
200 gBaumnusskerne, grob gehackt
150 gMehl
1 PackMarshmallows
1 Tafelweisse Schokolade

Zubereitung

  1. Ofen auf 180 Grad vorheizen.
  2. Butter und dunkle Schokolade bei kleiner Hitze in einer Pfanne bei ständigem Rühren schmelzen. Für kurze Zeit zur Seite stellen und abkühlen lassen.
  3. Eier, Zucker, Vanillepulver, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben und verrühren, bis die Masse heller ist.
  4. Geschmolzene Schokolade dazugeben. Mehl und Nüsse darunter rühren. In eingefettete Form (∅ 26 cm) geben.
  5. In der unteren Hälfte des Ofens bei 180 Grad etwa 45 Minuten backen.
  6. Brownies auskühlen lassen.
  7. Weisse Schokolade über einem Wasserbad schmelzen.
  8. Marshmallows auf Brownies platzieren. Geschmolzene Schokolade über Marshmallows giessen und über den Rand der Brownies laufen lassen. Hart werden lassen.
  9. Mit dem Rest der geschmolzenen dunklen Schokolade Augen und Mund auf die kleinen Geister aufmalen.
5

Friedhof-Lasagne

Mit ein paar selbst gebastelten Grabsteinen wird die Lasagne zum perfekten Halloween-Znacht.

Zutaten


Zutaten (für 4 Portionen)
3 ELButter
3 ELMehl
3 dlMilch
2 dlGemüsebouillon
EtwasSalz
EtwasPfeffer
300 gGemüse (Lauch, Rüebli, etc.)
1Zwiebel
2 ELRapsöl
400gRindfleisch, gehackt
2 Dosengehackte Tomaten
150 gLasagneblätter
50 gReibkäse

Zubereitung

  1. Ofen auf 190 Grad mit Ober- und Unterhitze vorheizen.
  2. Für die Lasagne den Lauch der Länge nach halbieren und mit kaltem Wasser gründlich waschen. Rüebli schälen. Lauch und Rüebli in ca. fünf Millimeter grosse Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und fein schneiden.
  3. Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen. Zwiebel und Fleisch darin drei Minuten anbraten. Gemüse beifügen und ca. fünf Minuten mitbraten. Tomaten hinzugeben und bei mittlerer Hitze ca. 25 Minuten köcheln lassen.
  4. Für die Béchamelsauce Butter in einer Pfanne schmelzen. Mehl hinzugeben und verrühren. Gemüsebouillon und Milch unter Rühren zugeben.
  5. Aufkochen und bei kleiner Hitze zehn Minuten köcheln lassen, bis die Sauce bindet. Oft umrühren, damit die Sauce nicht anbrennt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  6. Gemüse-Fleisch-Sauce und Lasagneblätter abwechslungsweise in eine Form schichten. Mit Béchamelsauce begiessen und zum Schluss Käse darüberstreuen.
  7. Lasagne 35 Minuten im Ofen backen.
  8. Brotstücke als Grabsteine zuschneiden oder Cracker verwenden. Diese zum Beispiel mit Ketchup beschreiben.
