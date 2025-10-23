Wer dieses Jahr eine kleine Halloween-Party schmeisst, der findet hier Inspiration: Mit diesen Rezepten versetzt ihr euch und eure Gäste ganz bestimmt in Grusel-Stimmung.

Gruselig fein: Süsses und Saures aus der Küche

1 Rüebli-Finger mit Guacamole-Dip

Dieser Snack ist im wahrsten Sinne des Wortes «Fingerfood»: Die Rüebli stellen die Finger einer aus der Guacamole greifenden Hand dar – gruselig und gesund zugleich.

Zutaten



Guacamole: 2 Avocados 1 Knoblauchzehe 1 roter Chili 3 EL Zitronen- oder Limettensaft ¾ TL Salz

Rüebli: 5 Rüebli

Crème fraîche

Zubereitung

Schale von den Avocados entfernen. Mit einer Gabel zerdrücken. Knoblauchzehe pressen, Chili fein hacken und mit allen anderen Zutaten vermengen. Gut mischen. Rüebli in fingergrosse Stücke schneiden. Die Spitzen mit Crème fraîche betupfen, sodass es wie ein Fingernagel aussieht. Das geschnittene Ende in die Guacamole stecken.

2 Wienerli im Teig auf Mumien-Art

Dieses Rezept ist einfach und schnell zubereitet. Ein paar essbare Zuckeraugen sorgen für den zusätzlichen Grusel-Faktor.

Zutaten (für 4 Portionen) 12 rechteckiger Blätterteig 1 EL Senf 1 EL Harissa 1 EL Sesamsamen 1 Ei

Zuckeraugen

Zubereitung

Backofen auf 220 Grad vorheizen. Blätterteig in ca. ein Zentimeter breite Streifen schneiden. Die eine Hälfte der Streifen mit Senf, die andere mit Harissa bestreichen. Wienerli mit Blätterteigstreifen umwickeln. Auf einer Seite etwas Platz für die Augen lassen. Ei verquirlen und den Blätterteig damit bestreichen. In der Ofenmitte etwa 20 Minuten backen. Mit etwas Ketchup verzieren. Zuckeraugen mit etwas Ketchup aufkleben. Sofort servieren.

3 Mini-Kürbis

Einfach und simpel: Dieses Rezept bietet eine gesunde Alternative zu den vielen Süssigkeiten an Halloween. Die Clementinen sehen ausserdem wie Mini-Kürbisse aus.

Zutaten

Zutaten Clementinen grüne Marzipanstange

Zubereitung

Clementinen schälen. Aus den Marzipanstangen kleine, etwa fünf Zentimeter lange Rollen formen. In die Mitte der Clementinen stecken.

4 Geister-Brownies

Die kleinen Geister auf den Brownies sehen nicht nur herzig aus, sondern sind sie auch zum Anbeissen süss.

Zutaten (für 4 Portionen) 100 g Butter 400 g dunkle Schokolade, grob gehackt 4 Eier 200 g Zucker ½ TL Backpulver 2 Prisen Salz 200 g Baumnusskerne, grob gehackt 150 g Mehl 1 Pack Marshmallows 1 Tafel weisse Schokolade

Zubereitung

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Butter und dunkle Schokolade bei kleiner Hitze in einer Pfanne bei ständigem Rühren schmelzen. Für kurze Zeit zur Seite stellen und abkühlen lassen. Eier, Zucker, Vanillepulver, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben und verrühren, bis die Masse heller ist. Geschmolzene Schokolade dazugeben. Mehl und Nüsse darunter rühren. In eingefettete Form (∅ 26 cm) geben. In der unteren Hälfte des Ofens bei 180 Grad etwa 45 Minuten backen. Brownies auskühlen lassen. Weisse Schokolade über einem Wasserbad schmelzen. Marshmallows auf Brownies platzieren. Geschmolzene Schokolade über Marshmallows giessen und über den Rand der Brownies laufen lassen. Hart werden lassen. Mit dem Rest der geschmolzenen dunklen Schokolade Augen und Mund auf die kleinen Geister aufmalen.

5 Friedhof-Lasagne

Mit ein paar selbst gebastelten Grabsteinen wird die Lasagne zum perfekten Halloween-Znacht.

Zutaten (für 4 Portionen) 3 EL Butter 3 EL Mehl 3 dl Milch 2 dl Gemüsebouillon Etwas Salz Etwas Pfeffer 300 g Gemüse (Lauch, Rüebli, etc.) 1 Zwiebel 2 EL Rapsöl 400g Rindfleisch, gehackt 2 Dosen gehackte Tomaten 150 g Lasagneblätter 50 g Reibkäse

Zubereitung