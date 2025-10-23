1/6
1
Rüebli-Finger mit Guacamole-Dip
Dieser Snack ist im wahrsten Sinne des Wortes «Fingerfood»: Die Rüebli stellen die Finger einer aus der Guacamole greifenden Hand dar – gruselig und gesund zugleich.
Zutaten
|
|Zutaten
|
|Guacamole:
|2
|Avocados
|1
|Knoblauchzehe
|1
|roter Chili
|3 EL
|Zitronen- oder Limettensaft
|¾ TL
|Salz
|
|Rüebli:
|5
|Rüebli
|
|Crème fraîche
Zubereitung
- Schale von den Avocados entfernen. Mit einer Gabel zerdrücken.
- Knoblauchzehe pressen, Chili fein hacken und mit allen anderen Zutaten vermengen. Gut mischen.
- Rüebli in fingergrosse Stücke schneiden.
- Die Spitzen mit Crème fraîche betupfen, sodass es wie ein Fingernagel aussieht. Das geschnittene Ende in die Guacamole stecken.
2
Wienerli im Teig auf Mumien-Art
Dieses Rezept ist einfach und schnell zubereitet. Ein paar essbare Zuckeraugen sorgen für den zusätzlichen Grusel-Faktor.
Zutaten
|
|Zutaten (für 4 Portionen)
|12
|rechteckiger Blätterteig
|1 EL
|Senf
|1 EL
|Harissa
|1 EL
|Sesamsamen
|1
|Ei
|
|Zuckeraugen
Zubereitung
- Backofen auf 220 Grad vorheizen.
- Blätterteig in ca. ein Zentimeter breite Streifen schneiden. Die eine Hälfte der Streifen mit Senf, die andere mit Harissa bestreichen.
- Wienerli mit Blätterteigstreifen umwickeln. Auf einer Seite etwas Platz für die Augen lassen.
- Ei verquirlen und den Blätterteig damit bestreichen.
- In der Ofenmitte etwa 20 Minuten backen.
- Mit etwas Ketchup verzieren. Zuckeraugen mit etwas Ketchup aufkleben. Sofort servieren.
3
Mini-Kürbis
Einfach und simpel: Dieses Rezept bietet eine gesunde Alternative zu den vielen Süssigkeiten an Halloween. Die Clementinen sehen ausserdem wie Mini-Kürbisse aus.
Zutaten
|Zutaten
|Clementinen
|grüne Marzipanstange
Zubereitung
- Clementinen schälen.
- Aus den Marzipanstangen kleine, etwa fünf Zentimeter lange Rollen formen. In die Mitte der Clementinen stecken.
4
Geister-Brownies
Die kleinen Geister auf den Brownies sehen nicht nur herzig aus, sondern sind sie auch zum Anbeissen süss.
Zutaten
|
|Zutaten (für 4 Portionen)
|100 g
|Butter
|400 g
|dunkle Schokolade, grob gehackt
|4
|Eier
|200 g
|Zucker
|½ TL
|Backpulver
|2
|Prisen Salz
|200 g
|Baumnusskerne, grob gehackt
|150 g
|Mehl
|1 Pack
|Marshmallows
|1 Tafel
|weisse Schokolade
Zubereitung
- Ofen auf 180 Grad vorheizen.
- Butter und dunkle Schokolade bei kleiner Hitze in einer Pfanne bei ständigem Rühren schmelzen. Für kurze Zeit zur Seite stellen und abkühlen lassen.
- Eier, Zucker, Vanillepulver, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben und verrühren, bis die Masse heller ist.
- Geschmolzene Schokolade dazugeben. Mehl und Nüsse darunter rühren. In eingefettete Form (∅ 26 cm) geben.
- In der unteren Hälfte des Ofens bei 180 Grad etwa 45 Minuten backen.
- Brownies auskühlen lassen.
- Weisse Schokolade über einem Wasserbad schmelzen.
- Marshmallows auf Brownies platzieren. Geschmolzene Schokolade über Marshmallows giessen und über den Rand der Brownies laufen lassen. Hart werden lassen.
- Mit dem Rest der geschmolzenen dunklen Schokolade Augen und Mund auf die kleinen Geister aufmalen.
5
Friedhof-Lasagne
Mit ein paar selbst gebastelten Grabsteinen wird die Lasagne zum perfekten Halloween-Znacht.
Zutaten
|
|Zutaten (für 4 Portionen)
|3 EL
|Butter
|3 EL
|Mehl
|3 dl
|Milch
|2 dl
|Gemüsebouillon
|Etwas
|Salz
|Etwas
|Pfeffer
|300 g
|Gemüse (Lauch, Rüebli, etc.)
|1
|Zwiebel
|2 EL
|Rapsöl
|400g
|Rindfleisch, gehackt
|2 Dosen
|gehackte Tomaten
|150 g
|Lasagneblätter
|50 g
|Reibkäse
Zubereitung
- Ofen auf 190 Grad mit Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Für die Lasagne den Lauch der Länge nach halbieren und mit kaltem Wasser gründlich waschen. Rüebli schälen. Lauch und Rüebli in ca. fünf Millimeter grosse Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und fein schneiden.
- Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen. Zwiebel und Fleisch darin drei Minuten anbraten. Gemüse beifügen und ca. fünf Minuten mitbraten. Tomaten hinzugeben und bei mittlerer Hitze ca. 25 Minuten köcheln lassen.
- Für die Béchamelsauce Butter in einer Pfanne schmelzen. Mehl hinzugeben und verrühren. Gemüsebouillon und Milch unter Rühren zugeben.
- Aufkochen und bei kleiner Hitze zehn Minuten köcheln lassen, bis die Sauce bindet. Oft umrühren, damit die Sauce nicht anbrennt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Gemüse-Fleisch-Sauce und Lasagneblätter abwechslungsweise in eine Form schichten. Mit Béchamelsauce begiessen und zum Schluss Käse darüberstreuen.
- Lasagne 35 Minuten im Ofen backen.
- Brotstücke als Grabsteine zuschneiden oder Cracker verwenden. Diese zum Beispiel mit Ketchup beschreiben.