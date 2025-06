Vom 19. bis 22. Juni 2025 findet die Art Basel statt. Die bedeutendste Kunstmesse der Welt verwandelt die Stadt in eine Metropole. Ihr wollt auch mal hin? Wir geben euch Inspiration und Ideen für die schöne Zeit in der Stadt.

Was tun während Kunstmesse in Basel?

Was tun während Kunstmesse in Basel?

1/8 Von 19. bis 22. Juni 2025 findet die Art Basel statt.

Art Basel 2025

Wann 19. bis 22. Juni Wo Messe Basel, Messeplatz 10, 4005 Basel Was Weltweit führende Messe für moderne und zeitgenössische Kunst. Tickets ca. 69 CHF (Tageskarte)

Vier Tage lang ist in Basel ­alles anders. Die Menschen bewegen sich schneller als sonst, tragen die modischeren Sonnenbrillen und sprechen andere Sprachen – zumindest im Kleinbasel, wo die bedeutendste Kunstmesse der Welt mit all ihren Nebenveranstaltungen stattfindet.

Basel in Art-Fieber

Es lohnt sich, Art Basel zu besuchen, auch wenn man wenig von Kunst versteht. In der Haupthalle haben die renommiertesten Galerien einen Stand und zeigen dort die effektvollsten Werke ihrer prominentesten Künstler.

Die 11 besten Orte für Brunch in Basel Frühstücken wie ein König – das kann man in Basel. Wir zeigen euch, wo man am besten isst. Frühstücken wie ein König – das kann man in Basel. Wir zeigen euch, wo man am besten isst. Zur Übersicht

Wer sich den ganzen offiziellen Teil in Ruhe ansehen will, braucht einen Tag. Wer nur ein paar Stunden Zeit hat, geht am besten direkt an die Art Unlimited. Dort sind Kunstwerke zu sehen, die in keinem Museum Platz haben: riesige Videoinstallationen, begehbare Welten und mechanische Meisterwerke, bei denen dem Besucher der Atem stockt.

Warum Art Basel besuchen?

Die Art ist nicht nur ein Kunst-, sondern genauso ein People-Event. Je früher in der Woche, desto glamouröser das Publikum. Öffentlich zugänglich ist die Messe ab Donnerstag, 19. Juni.

Weltweit führende Messe für moderne und zeitgenössische Kunst mit über 290 Galerien aus etwa 42 Ländern und mehr als 4 000 Künstlern wartet auf euch!

Eintritt & Tickets

Tageskarte : ca. 69 CHF

Abendticket (ab 16 Uhr): 40 CHF

Ermässigt: 58 CHF

Tageskarte gilt auch für ÖV in den Tarifzonen 10, 11, 13–15 in Basel.

20 heisse Tipps für eure Reise nach Basel Art Basel ist die wichtigste Kunstmesse der Welt – sie lockt Künstler, Sammler und internationale Prominenz an den Rhein. Aber Basel hat noch mehr zu bieten. Was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr einen Ausflug nach Basel macht. Genuss, Kultur und Kunst und dazu die warmherzige Gastfreundschaft der Basler – was will man mehr? Getty Images Art Basel ist die wichtigste Kunstmesse der Welt – sie lockt Künstler, Sammler und internationale Prominenz an den Rhein. Aber Basel hat noch mehr zu bieten. Was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr einen Ausflug nach Basel macht. Zum Artikel Mehr

Mehr Information über Art Basel hier.