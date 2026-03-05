Kurz und knackig ist gerade das Nonplusultra der Babynamen. Darum hier eine Liste von 27 tolle Mädchen-Vornamen, die aus nur drei Buchstaben bestehen.

27 wunderschöne Mädchen-Namen von A-Z mit nur 3 Buchstaben

Würde dieser Artikel sehr kurz gehalten, hätte er nur 81 Buchstaben. Denn wir stellen euch – in alphabetischer Reihenfolge – 27 Mädchennamen vor, die aus drei Buchstaben bestehen. Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, jeden der Namen kurz zu kommentieren. Schliesslich spielen bei der Namenswahl für ein Neugeborenes auch Klang und Bedeutung für viele Eltern eine wichtige Rolle.

Ada

Dieser Kurzform werden verschiedene längere Herkunftsnamen zugesprochen. Adelheid ist einer davon. Ada bedeutet «die Edle».

Bea

Diese Kurzform des Namens Beatrice kommt gerade wieder etwas in Mode. Der Name passt wunderbar zu einem kleinen Wunschkind. Er bedeutet «die Beglückende».

Cai

Die Herkunft dieses Unisex-Namens ist nicht restlos geklärt. Manche Seiten geben chinesische Wurzeln an. Andere sagen, es sei eine Kurzform des lateinischen Namens Cajetana, was «die aus der Stadt Greta Stammende» bedeutet.

Dea

Das lateinische Wort Dea leitet sich vom griechischen Wort Thea ab, was «Göttin» bedeutet.

Ena

Diese Kurzform bedeutet «die Echte», wenn man sie von Verena ableitet. Oder «die Friedliche», wenn man Irena als Ursprungsname ansieht. Auch als Kosename für Jelena kommt Ena infrage.

Fie

Fie ist ein schottischer Name, der «die Dunkle des Friedens» bedeutet. Mystisch klingt das auf jeden Fall.

Gia

Diese Kurzform von Gianna wird «Tscha» ausgesprochen.

Hao

Dieser chinesische Unisex-Vorname steht für «die Gute».

Ida

Dieser skandinavische Mädchenname gefiel schon Astrid Lindgren. Dank seines wunderschönen Klangs ist er jedoch nicht nur im Norden beliebt.

Jun

Dieser asiatische Unisex-Vorname funktioniert im deutschen Sprachraum sehr gut. Auf Koreanisch bedeutet er «die Talentierte», auf Chinesisch «die Königin» und auf Japanisch «die Reine».

Kim

Dieser Name stammt zwar aus dem asiatischen Sprachraum, wie viele kurze Namen. Doch ist er als Mädchenname vor allem in den USA verbreitet.

Lia

Das ist die griechisch-lateinische Variante des Vornamens Lea. Der Name hat die kraftvolle Bedeutung «die Löwin».

Mar

Mar bedeutet auf Spanisch «das Meer».

Nur

Dieser schlichte Vorname ist arabischen Ursprungs und bedeutet «das Licht».

Ona

Dieser Name irischen Ursprungs bedeutet «das Lämmchen».

Pia

Ein weiblicher Vorname mit langer Tradition. In der christlichen Geschichte kommt er mehrfach vor. Der Name bedeutet «die Fromme»

Qin

Dieser weibliche Vorname ist äusserst selten und nicht einmal auf den gängigen Vornamensseiten zu finden.

Rea

Zurück zu den gängigeren Vornamen. Rea ist ein Klassiker der kurzen Mädchennamen. Dieser altgriechische Name bedeutet «der Fluss».

Siv

Ein nordischer Mädchenname, der «die Braut» bedeutet. Er wird «Sief» ausgesprochen.

Tia

So hiess die Schwester von Ramses. Obwohl wahrscheinlich viele den Namen noch nie gehört haben, gibt es ihn bereits seit mehr als 3000 Jahren.

Uma

Uma ist «die Gnadenreiche» und Hollywoodstar Uma Thurman die wohl bekannteste Frau, die diesen Namen voller Stolz trägt.

Viv

Eine Abkürzung des lateinischen Namens Vivian – «die Lebendige».

W wie Moa

Es ist wirklich schwierig, einen Mädchenvornamen zu finden, der mit der Initiale W beginnt und nur drei Buchstaben hat. Darum an dieser Stelle noch ein schöner mit M: Moa. Moa ist nordischen Ursprungs und bedeutet «Mutter».

Xia

... ist eine chinesische «Heldin».

Yve

Yve ist der Ursprungsname oder die hebräische Form von Eva. Er bedeutet ebenfalls «die Starke» oder «die Verführerin».

Zoé

Ein aktueller Trendname, der «das Leben» bedeutet und griechische Wurzeln hat.