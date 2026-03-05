Würde dieser Artikel sehr kurz gehalten, hätte er nur 81 Buchstaben. Denn wir stellen euch – in alphabetischer Reihenfolge – 27 Mädchennamen vor, die aus drei Buchstaben bestehen. Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, jeden der Namen kurz zu kommentieren. Schliesslich spielen bei der Namenswahl für ein Neugeborenes auch Klang und Bedeutung für viele Eltern eine wichtige Rolle.
Ada
Dieser Kurzform werden verschiedene längere Herkunftsnamen zugesprochen. Adelheid ist einer davon. Ada bedeutet «die Edle».
Bea
Diese Kurzform des Namens Beatrice kommt gerade wieder etwas in Mode. Der Name passt wunderbar zu einem kleinen Wunschkind. Er bedeutet «die Beglückende».
Cai
Die Herkunft dieses Unisex-Namens ist nicht restlos geklärt. Manche Seiten geben chinesische Wurzeln an. Andere sagen, es sei eine Kurzform des lateinischen Namens Cajetana, was «die aus der Stadt Greta Stammende» bedeutet.
Dea
Das lateinische Wort Dea leitet sich vom griechischen Wort Thea ab, was «Göttin» bedeutet.
Ena
Diese Kurzform bedeutet «die Echte», wenn man sie von Verena ableitet. Oder «die Friedliche», wenn man Irena als Ursprungsname ansieht. Auch als Kosename für Jelena kommt Ena infrage.
Fie
Fie ist ein schottischer Name, der «die Dunkle des Friedens» bedeutet. Mystisch klingt das auf jeden Fall.
Gia
Diese Kurzform von Gianna wird «Tscha» ausgesprochen.
Hao
Dieser chinesische Unisex-Vorname steht für «die Gute».
Ida
Dieser skandinavische Mädchenname gefiel schon Astrid Lindgren. Dank seines wunderschönen Klangs ist er jedoch nicht nur im Norden beliebt.
Jun
Dieser asiatische Unisex-Vorname funktioniert im deutschen Sprachraum sehr gut. Auf Koreanisch bedeutet er «die Talentierte», auf Chinesisch «die Königin» und auf Japanisch «die Reine».
Kim
Dieser Name stammt zwar aus dem asiatischen Sprachraum, wie viele kurze Namen. Doch ist er als Mädchenname vor allem in den USA verbreitet.
Lia
Das ist die griechisch-lateinische Variante des Vornamens Lea. Der Name hat die kraftvolle Bedeutung «die Löwin».
Mar
Mar bedeutet auf Spanisch «das Meer».
Nur
Dieser schlichte Vorname ist arabischen Ursprungs und bedeutet «das Licht».
Ona
Dieser Name irischen Ursprungs bedeutet «das Lämmchen».
Pia
Ein weiblicher Vorname mit langer Tradition. In der christlichen Geschichte kommt er mehrfach vor. Der Name bedeutet «die Fromme»
Qin
Dieser weibliche Vorname ist äusserst selten und nicht einmal auf den gängigen Vornamensseiten zu finden.
Rea
Zurück zu den gängigeren Vornamen. Rea ist ein Klassiker der kurzen Mädchennamen. Dieser altgriechische Name bedeutet «der Fluss».
Siv
Ein nordischer Mädchenname, der «die Braut» bedeutet. Er wird «Sief» ausgesprochen.
Tia
So hiess die Schwester von Ramses. Obwohl wahrscheinlich viele den Namen noch nie gehört haben, gibt es ihn bereits seit mehr als 3000 Jahren.
Uma
Uma ist «die Gnadenreiche» und Hollywoodstar Uma Thurman die wohl bekannteste Frau, die diesen Namen voller Stolz trägt.
Viv
Eine Abkürzung des lateinischen Namens Vivian – «die Lebendige».
W wie Moa
Es ist wirklich schwierig, einen Mädchenvornamen zu finden, der mit der Initiale W beginnt und nur drei Buchstaben hat. Darum an dieser Stelle noch ein schöner mit M: Moa. Moa ist nordischen Ursprungs und bedeutet «Mutter».
Xia
... ist eine chinesische «Heldin».
Yve
Yve ist der Ursprungsname oder die hebräische Form von Eva. Er bedeutet ebenfalls «die Starke» oder «die Verführerin».
Zoé
Ein aktueller Trendname, der «das Leben» bedeutet und griechische Wurzeln hat.