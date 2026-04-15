Darum gehts
- Diese Babynamen sind von Sonne, Sommer und Meer inspiriert
- Ella steht für «die Schöne», «die Strahlende» und «die Sonnenhafte»
- Ravi, Nara und Kiran bedeuten in verschiedenen Sprachen «die Sonne»
August
Warum uns dieser Knabenname an den Sommer denken lässt, brauchen wir wohl wirklich nicht zu erklären. August steht aber nicht nur für den Sommermonat. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet «der Erhabene».
Arev
Dies ist ein armenischer Jungenname, der «Sonne» bedeutet.
Eliana
Die Bedeutung des hebräischen Mädchennamens ist «die Tochter der Sonne».
Ella
Ella klingt nicht nur schön, sondern der Name hat auch eine schöne Bedeutung. Er steht für «die Schöne», «die Strahlende» und «die Sonnenhafte».
Ilios
Dieser Namen stammt aus dem Griechischen und steht für «die Sonne».
Jelena
Ganz ähnlich die Bedeutung des Mädchennamens Jelena: Der slawische Name steht für «Sonnenschein».
Juno
Auch hier erübrigt sich im Grunde die Erklärung, warum es dieser Knabenname auf unsere Liste geschafft hat. Wir tuns trotzdem: Juno bedeutet tatsächlich «der im Juni geborene».
Kai
Der beliebte Jungenname bedeutet auf Hawaiianisch «das Meer».
Kiran
Kiran ist ein Hindi-Name für Jungs, der «Sonnenstrahl» bedeutet.
Leno
Bei Leno handelt es sich sowohl um die Kurzform des altdeutschen Namens Leonhard, welcher «der Löwenstarke» bedeutet, als auch um die männliche Form von Lena. Dann ist die Bedeutung «der Sonnengleiche» und «der Strahlende».
Mara
Dieser Mädchenname kommt aus dem Hebräischen und lässt uns sogleich an die Sommerferien denken: Die Bedeutung ist «das Meer».
Nara
Und schon wieder sind wir bei gutem Wetter und Sonnenschein. Nara ist ein Name aus der Mongolei und bedeutet «die Sonne».
Ravi
Auch Ravi bedeutet «die Sonne», ist aber ein indischer Knabenname.
Sari
Dieser hübsche Mädchenname stammt aus Finnland und steht für «das Licht» oder «die Leuchtende».
Summer
Wenn es um Namen mit Bezug zum Sommer geht, darf Summer natürlich nicht fehlen. Er ist in Grossbritannien besonders beliebt für Mädchen, die in den Sommermonaten zur Welt kommen.
Tamika
Tamika ist ein japanischer Name und hat die schöne Bedeutung «die Blüte der aufgehenden Sonne».