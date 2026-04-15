Den Sommer tragen wir alle gerne im Herzen. Mit zur Sonne passenden Vornamen können Eltern dafür sorgen, dass Sonnenschein und Wärme ihr Kind zumindest symbolisch ein Leben lang begleiten. Wir präsentieren euch die schönsten Vornamen, die für den Sommer stehen.

Diese wunderschönen Kindernamen stehen für den Sommer

Diese wunderschönen Kindernamen stehen für den Sommer

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Diese Babynamen sind von Sonne, Sommer und Meer inspiriert

Ella steht für «die Schöne», «die Strahlende» und «die Sonnenhafte»

Ravi, Nara und Kiran bedeuten in verschiedenen Sprachen «die Sonne» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

August

Warum uns dieser Knabenname an den Sommer denken lässt, brauchen wir wohl wirklich nicht zu erklären. August steht aber nicht nur für den Sommermonat. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet «der Erhabene».

Arev

Dies ist ein armenischer Jungenname, der «Sonne» bedeutet.

Eliana

Die Bedeutung des hebräischen Mädchennamens ist «die Tochter der Sonne».

Ella

Ella klingt nicht nur schön, sondern der Name hat auch eine schöne Bedeutung. Er steht für «die Schöne», «die Strahlende» und «die Sonnenhafte».

Ilios

Dieser Namen stammt aus dem Griechischen und steht für «die Sonne».

Jelena

Ganz ähnlich die Bedeutung des Mädchennamens Jelena: Der slawische Name steht für «Sonnenschein».

Juno

Auch hier erübrigt sich im Grunde die Erklärung, warum es dieser Knabenname auf unsere Liste geschafft hat. Wir tuns trotzdem: Juno bedeutet tatsächlich «der im Juni geborene».

Kai

Der beliebte Jungenname bedeutet auf Hawaiianisch «das Meer».

Kiran

Kiran ist ein Hindi-Name für Jungs, der «Sonnenstrahl» bedeutet.

Leno

Bei Leno handelt es sich sowohl um die Kurzform des altdeutschen Namens Leonhard, welcher «der Löwenstarke» bedeutet, als auch um die männliche Form von Lena. Dann ist die Bedeutung «der Sonnengleiche» und «der Strahlende».

Mara

Dieser Mädchenname kommt aus dem Hebräischen und lässt uns sogleich an die Sommerferien denken: Die Bedeutung ist «das Meer».

Nara

Und schon wieder sind wir bei gutem Wetter und Sonnenschein. Nara ist ein Name aus der Mongolei und bedeutet «die Sonne».

Ravi

Auch Ravi bedeutet «die Sonne», ist aber ein indischer Knabenname.

Sari

Dieser hübsche Mädchenname stammt aus Finnland und steht für «das Licht» oder «die Leuchtende».

Summer

Wenn es um Namen mit Bezug zum Sommer geht, darf Summer natürlich nicht fehlen. Er ist in Grossbritannien besonders beliebt für Mädchen, die in den Sommermonaten zur Welt kommen.

Tamika

Tamika ist ein japanischer Name und hat die schöne Bedeutung «die Blüte der aufgehenden Sonne».