Ein Baby zu bekommen, ist für Eltern das pure Glück. Und natürlich wünschen sie sich nichts mehr, als dass das kleine Wesen ein glückliches Leben führen wird. Da kann es doch nicht schaden, das Glück gleich in den Vornamen zu packen:

Der von den Eltern gewählte Vorname begleitet uns ein Leben lang. Genau aus diesem Grund zerbrechen sich viele Eltern bei der Namenswahl oft über Wochen den Kopf. Schliesslich soll der Name zum Kind passen, nicht leicht verschandelt werden können und dem Kind in seinem weiteren Leben keine Nachteile bringen.

Besonders schön ist es, wenn der Vorname nicht nur hübsch klingt, sondern auch eine positive Bedeutung hat. Die folgenden Mädchen- und Knabennamen erfüllen dieses Kriterium auf jeden Fall: Sie stehen alle für Glück.

Mädchennamen:

Alina

Dieser Mädchenname kann sowohl die moderne Form von Adelheid als auch eine Abwandlung von Helena sein. Ihm werden die Bedeutungen «die Glückliche», aber auch «die Edle» oder «die Strahlende» zugeschrieben.

Dalia

Dalia ist in der litauischen Mythologie die Göttin des Schicksals. Im Litauischen bedeutet der Name aber nicht nur «Schicksal», sondern auch «Glück».

Hanna

Hanna, aber auch Hannah – wie der Name im englischen Sprachraum oft geschrieben wird – oder die arabischen Versionen Hana und Hanaa stehen allesamt für «Glück» und «Freude».

Felicitas

Felicitas stammt aus dem Lateinischen. Der Mädchenname bedeutet «die Glückliche», «die Erfolgreiche» und «die Fruchtbare». In der römischen Mythologie ist Felicitas dann auch die Göttin des Glücks und der Fruchtbarkeit.

Leni

Dieser Mädchenname steht für «die Glückliche» oder auch «die Gutmütige». Er stammt aus Kuba, ist aber auch die Kurzform von Namen wie Helene, Helena oder Magdalena.

Knabennamen:

Ben

Ben oder auch die längere Version Benedikt hat seinen Ursprung im Hebräischen. Auf Deutsch bedeutet der Name «Sohn des Glücks».

Dennis

Dieser altgriechische Name ist Dionysos, dem Gott des Weins, gewidmet. Seine Bedeutung ist aber «der Glückliche» oder «der Freudige».

Felix

Felix ist ein lateinischer Knabenname, der in den letzten Jahren plötzlich wieder an Beliebtheit zulegte. Genau wie die weibliche Form Felizitas – oder Felicitas – bedeutet er «der Glückliche», «der Erfolgreiche» und «der Fruchtbare».

Nils

Nils ist die deutsche und skandinavische Version von Nikolaus und steht für «der Glücksbringende».

Yoshi

Dieser Name ist japanisch und bedeutet sowohl «der Gute» als auch «der Glückliche».

Liebevolles Zeichen für den Lebensweg

Ob Alina, Felix oder Yoshi – am Ende entscheidet natürlich das Bauchgefühl. Doch ein Name, der Glück, Freude oder Erfolg in sich trägt, ist ein wundervoller Start ins Leben. Vielleicht ist er kein Garant für ein sorgenfreies Dasein, dafür aber ganz bestimmt ein liebevolles Zeichen der Hoffnung, das Eltern ihrem Kind mit auf den Weg geben.