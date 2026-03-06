Der von den Eltern gewählte Vorname begleitet uns ein Leben lang. Genau aus diesem Grund zerbrechen sich viele Eltern bei der Namenswahl oft über Wochen den Kopf. Schliesslich soll der Name zum Kind passen, nicht leicht verschandelt werden können und dem Kind in seinem weiteren Leben keine Nachteile bringen.
Besonders schön ist es, wenn der Vorname nicht nur hübsch klingt, sondern auch eine positive Bedeutung hat. Die folgenden Mädchen- und Knabennamen erfüllen dieses Kriterium auf jeden Fall: Sie stehen alle für Glück.
Mädchennamen:
Alina
Dieser Mädchenname kann sowohl die moderne Form von Adelheid als auch eine Abwandlung von Helena sein. Ihm werden die Bedeutungen «die Glückliche», aber auch «die Edle» oder «die Strahlende» zugeschrieben.
Dalia
Dalia ist in der litauischen Mythologie die Göttin des Schicksals. Im Litauischen bedeutet der Name aber nicht nur «Schicksal», sondern auch «Glück».
Hanna
Hanna, aber auch Hannah – wie der Name im englischen Sprachraum oft geschrieben wird – oder die arabischen Versionen Hana und Hanaa stehen allesamt für «Glück» und «Freude».
Felicitas
Felicitas stammt aus dem Lateinischen. Der Mädchenname bedeutet «die Glückliche», «die Erfolgreiche» und «die Fruchtbare». In der römischen Mythologie ist Felicitas dann auch die Göttin des Glücks und der Fruchtbarkeit.
Leni
Dieser Mädchenname steht für «die Glückliche» oder auch «die Gutmütige». Er stammt aus Kuba, ist aber auch die Kurzform von Namen wie Helene, Helena oder Magdalena.
Knabennamen:
Ben
Ben oder auch die längere Version Benedikt hat seinen Ursprung im Hebräischen. Auf Deutsch bedeutet der Name «Sohn des Glücks».
Dennis
Dieser altgriechische Name ist Dionysos, dem Gott des Weins, gewidmet. Seine Bedeutung ist aber «der Glückliche» oder «der Freudige».
Felix
Felix ist ein lateinischer Knabenname, der in den letzten Jahren plötzlich wieder an Beliebtheit zulegte. Genau wie die weibliche Form Felizitas – oder Felicitas – bedeutet er «der Glückliche», «der Erfolgreiche» und «der Fruchtbare».
Nils
Nils ist die deutsche und skandinavische Version von Nikolaus und steht für «der Glücksbringende».
Yoshi
Dieser Name ist japanisch und bedeutet sowohl «der Gute» als auch «der Glückliche».
Liebevolles Zeichen für den Lebensweg
Ob Alina, Felix oder Yoshi – am Ende entscheidet natürlich das Bauchgefühl. Doch ein Name, der Glück, Freude oder Erfolg in sich trägt, ist ein wundervoller Start ins Leben. Vielleicht ist er kein Garant für ein sorgenfreies Dasein, dafür aber ganz bestimmt ein liebevolles Zeichen der Hoffnung, das Eltern ihrem Kind mit auf den Weg geben.