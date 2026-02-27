Wie soll das Kind heissen? Für werdende Eltern, die sich diese Frage stellen, haben wir ein paar unerwartete Antworten. Hier kommt unsere Liste der aussergewöhnlichsten Bubennamen im Universum.

27 einzigartige Bubennamen, die ihr noch nie gehört habt

Schweizer Illustrierte

Ein Name begleitet ein Kind ein Leben lang – auf dem Pausenplatz, im Job, in der Liebe. Kein Wunder zerbrechen sich werdende Eltern darüber monatelang den Kopf. Wer nicht auf Noah, Liam oder Luca setzen will, sondern auf Klang, Charakter und eine besondere Bedeutung, wird hier fündig. Wir präsentieren 27 aussergewöhnliche Bubennamen, die garantiert nicht in jeder Spielgruppe dreimal gerufen werden – und die mehr erzählen als nur ein paar hübsche Buchstaben.

1 Tomos

Wahrscheinlich wird euer Bub, wenn ihr ihn so nennt, nie jemanden treffen, der gleich heisst. Tomos ist ein äusserst seltener Vorname. Der Name stammt aus dem Aramäischen. Bedeutung: Zwilling.

2 Amari

Auch dieser Name kommt in unseren Breitengraden selten vor. Das afrikanische Amari bedeutet: Stärke, Kraft.

3 Ozias

Dieser Name stammt aus der Bibel. Bedeutung: der Erlöser.

4 Keno

Kurz, knackig, klangvoll. Keno bedeutet: kühner Ratgeber.

5 Samu

Dieser nordisch klingende Vorname passt perfekt zu einem innigst ersehnten Wunschkind. Bedeutung: Gott hat erhört.

6 Baxter

Hätte Angelina Jolie noch einen Jungen adoptiert, hätte dieser Name gut zu Pax, Knox und Maddox gepasst. Baxter ist schottisch. Bedeutung: der Bäcker.

7 Janus

So hiess der römische Gott, der die Türen und Tore bewachte.

8 Lev

Dieser Name lässt sich auf zwei Weisen auslegen. Im Hebräischen bedeutet er: Herz. Im Russischen hat er die Bedeutung: Löwe.

9 Miko

Neben den beliebten Vornamen Miro, Milo und Mirko ist diese Variante deutlich seltener. Bedeutung: Wer ist wie Gott?

10 Caillou

Wunderschöner Klang, unkomplizierte und einfache Bedeutung: der Stein.

11 Alvar

Falls es nach der Geburt bei euch im Garten plötzlich spukt (auch im positiven Sinne), habt ihr euren Sohn vielleicht so genannt. Bedeutung: der Naturgeist.

12 Orson

Dieser Name passt für einen knuffigen kleinen Schmusebären. Bedeutung: Bärenjunges.

13 Lono

Dies ist ein Bubenname mit wahrlich himmlischer Bedeutung: hawaiianischer Gott.

14 Ean

Ean ist ein Name aus dem Keltischen. Bedeutung: Eibenbaum.

15 Gideon

Dieser biblische Name ist fast in Vergessenheit geraten. Lassen wir ihn aufleben. Er passt so gut zu Buben, die gerne Legotürme umschmeissen. Bedeutung: der Zertrümmerer.

16 Senri

Ein japanischer Bubenname, der auch in unserer Sprache wohlklingend ist und gut zu Nachnamen deutschsprachigen Ursprungs passt. Bedeutung: tausend Einheiten.

17 Lean

Dies ist eine Kurzform des deutlich bekannteren Vornamens Leander. Bedeutung: Mann des Volkes.

18 Taro

Viele japanische Bubennamen lassen sich auch hierzulande wunderbar aussprechen, so auch Taro. Bedeutung: der Erstgeborene.

19 Okko

Dies ist ein nordeuropäischer Name. Bedeutung: der Erbe.

20 Ryo

Dieser Name japanischen Ursprungs kann «kühl» oder «erfrischend» bedeuten. Wir interpretieren ihn jedoch gerne so: Der Drache.

21 Indigo

Einer der allerseltensten Vornamen der Welt. Bedeutung: Dunkelblau.

22 Norden

Kim Kardashian und Kanye West habens mit North vorgemacht: Sein Kind nach einer Himmelsrichtung zu benennen, ist Trend.

23 Gero

Gero ist althochdeutsch. Es bedeutet: der Speer.

24 Reik

Dies ist ein Jungenname aus dem friesischen Sprachraum. Bedeutung: strahlender Berater.

25 Arlo

Offenbar ist dies eine Kurzform von Angelo. Bedeutung: der Engel.

26 Bent

Diese Kurzform des bekannten Namens Benedikt hört man sehr selten. Bedeutung: der Gesegnete.

27 Tegna

Dieser Name ist unisex. Er hat im irischen einen hohen Stellenwert wegen seiner aussergewöhnlichen Bedeutung: Fairness.