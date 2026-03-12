Hallyu, die koreanische Welle, hat die Welt erfasst. K-Pop-Musik, koreanisches Essen, Filme, Kosmetik und Mode aus Südkorea sind extrem erfolgreich. Folgen bald die koreanischen Babynamen?

Das müsst ihr über koreanische Vornamen wissen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Koreanische Babynamen wie Ji-woo und Ha-jun faszinieren europäische Eltern

Familienälteste entscheiden traditionell über Babynamen in Südkorea

Beliebte Namen in Südkorea: Ji-woo seit Jahren in Toplisten

Werfen wir einen Blick auf Schweizer Trendnamen, so führen Mia, Lina, Emma, Noah, Matteo und Liam die Liste an. Weiten wir den Radius etwas aus, landen wir schnell in Korea. K-Pop hat die Welt schon lange erobert und Serien wie «Squid Game» lassen uns auch schon lange ans andere Ende der Welt blicken.

Das letzte Wort hat die älteste Person der Familie

Schwappen nach Musik und Serien nun auch Babynamen nach Europa? Möglich ist es! Zumal koreanische Babynamen wie zum Beispiel Ji-woo, Min-seo oder Ha-jun nicht nur harmonisch klingen, sondern auch besondere Bedeutungen haben. So setzt sich jeder Name aus Schriftzeichen zusammen, die Tugenden, Naturbilder oder Lebenswünsche ausdrücken. In Südkorea übrigens so, dass der Babyname oft von Familienältesten ausgesucht wird.

Durch den weltweiten Hallyu-Boom entdecken jedenfalls nun auch immer mehr Eltern in Europa koreanische Namen für ihren Nachwuchs. Wir stellen einige vor.

Sechs beliebte Namen für Mädchen

Ji-woo steht für Weisheit und Hausfreundschaft. Ji-woo ist ein sanft klingender und moderner Name, der in Südkorea seit Jahren an der Spitze der Hitlisten steht.

Seo-yeon ist elegant, feminin und sehr beliebt in K-Dramen. Seo-yeon steht für Anmut und Klarheit.

Ha-eun verbindet Spiritualität mit Leichtigkeit und heisst übersetzt Gnade und Güte.

Min-seo ist eine Zusammensetzung aus Cleverness und Glück. Min-seo ist ein zeitloser Klassiker, den man oft in Filmen und Serien hört.

Su-bin steht für Reinheit und Schönheit. Su-bin ist ein moderner Name, der oft gewählt wird.

Ye-jin ist durch die Schauspielerin Son Ye-jin («Crash Landing on You») bekannt geworden. Der Name steht für Schönheit und kostbaren Schatz.

Sechs beliebte Namen für Buben

Ha-jun ist seit Jahren einer der beliebtesten Jungennamen in Südkorea. Ha-jun bedeutet Grosszügigkeit und Talent.

Ji-ho ist ein harmonischer Name mit einem sanften Klang. Er steht für Weisheit und Grösse.

Min-jun wird von Intelligenz und Erfolg abgeleitet. Kein Wunder, dass er oft von beruflich erfolgreichen Eltern für ihre Söhne gewählt wird.

Seo-jun ist ein populärer Name mit ruhiger, sympathischer Ausstrahlung. Seo-jun steht für Sanftmütigkeit und Gerechtigkeit.

Tae-hyun ist ein klassischer und eleganter Name, der in der Popkultur (zum Beispiel BTS-Mitglied Taehyun) sehr bekannt ist.

Joon-woo steht für gutaussehend und beschützt. Joon-woo ist ein moderner Name mit positiver Energie.

Sechs geschlechtsneutrale Namen

Ara ist ein kurzer Name, der weltweit ganz leicht auszusprechen ist. Er bedeutet Schönheit und Zierde.

Ji-an steht für Weisheit und Frieden. Der Name ist schlicht, elegant und einer der beliebtesten Unisex-Namen der letzten Jahre.

Yu-jin bedeutet kostbar und wahrhaftig.

Do-ha wird mit moralischer Grösse und überqueren/übersteigen assoziert. Do-ha ist ein poetischer, moderner Name mit spiritueller Note.

Ha-rin ist ein Mix aus Gnade und Reinheit. Ha-rin ist bei Eltern beliebt, die einen sanften, harmonischen Klang schätzen.

Si-woo ist ein moderner Name mit einer mystischen und schon fast kosmischen Bedeutung. Er steht für Zeit und Haus des Universums.

Ob koreanische Babynamen nun tatsächlich die Schweizer Namenslisten erobern, bleibt abzuwarten. Fest steht: Sie klingen nicht nur modern und harmonisch, sondern tragen auch tiefe Bedeutungen in sich – von Weisheit über Anmut bis hin zu Glück und Güte. Für Eltern, die nach einem besonderen, klangvollen Namen suchen, bieten Ji-woo, Seo-yeon, Ha-eun, Ha-jun und Co. spannende Inspiration. Und wer weiss, vielleicht hört man schon bald auf Schweizer Spielplätzen und in Kitas die ersten koreanischen Namen?