Die Suche nach dem perfekten Babynamen kann sich endlos anfühlen. Etwas Besonderes soll es sein, aber trotzdem ein Namen, der sich gut aussprechen lässt. Genau deshalb lohnt sich ein Blick nach Japan, hier finden sich schöne, schlichte Vornamen mit toller Bedeutung.

Japanische Namen klingen weich und haben wunderschöne Bedeutungen. Foto: Unsplash

Darum gehts Japanische Vornamen: melodisch, bedeutungsvoll und gut in den Schweizer Alltag integrierbar

Namen tragen oft Naturbilder oder liebevolle Charaktereigenschaften als Bedeutung

26 japanische Vornamen für Mädchen und Jungen mit Bedeutungen vorgestellt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Auf den ersten Blick wirken japanische Vornamen vielleicht kompliziert, aber man sollte sie trotzdem nicht unbeachtet lassen, denn aus dem Land der aufgehenden Sonne kommen besonders einfühlsame, melodische Namen – und viele davon passen erstaunlich gut in unseren Alltag. Wer sich also ein wenig mit der Aussprache befasst, merkt schnell: Viele der beliebtesten japanischen Namen klingen weich, rund und sind selbst im «Schweizer-Japanisch» gut verständlich. Und ganz ehrlich: Kleine Ungenauigkeiten in der Aussprache verzeiht man uns wohl.

Auch der generelle Trend zu kurzen Namen findet hier Beachtung, denn viele der Namen kommen mit nur zwei Silben aus, was sie kurz und eingängig macht.

Gleichzeitig bringen viele japanische Namen Bedeutungen mit, die wunderbar zu Kindern passen – von Naturbildern bis zu liebevollen Charaktereigenschaften. Eine Kombination, die gerade viele Eltern anspricht.

Die schönsten Ideen für Mädchen

Hier eine Auswahl an beliebten japanischen Mädchennamen – alle mit ihrer jeweiligen Bedeutung:

Aiko: Kind der Liebe

Amaya: der Nachtregen

Kaya: die Sommernacht

Kichi: die Glückliche

Kimiko: die Einzigartige

Mina: mein Ein und Alles

Miyu: schöne Feder

Momo: die Pfirsichblüte

Nami: die Welle

Rika: die Birnenblüte

Ruri: der Smaragd

Taki: der Wasserfall

Yuna: der Mondschein

Sanfte und kraftvolle Namen für Jungs

Auch die folgenden Jungennamen sind in Japan weit verbreitet – und könnten hierzulande genauso gut funktionieren:

Akio: leuchtender Junge / Mann

Asuka: der Morgenduft

Kenzo: klug / bescheiden

Miko: das schöne / strahlende Kind

Minato: der Hafen

Mio: der Liebenswerte

Naoki: der Aufrechte

Nio: der Friedliche

Sora: der Himmel

Taro: der Erstgeborene

Yuma: der Traumtänzer

Yori: der Verlässliche

Yuri: die Lilie

Ein wichtiger Hinweis:

Japanische Namen können je nach verwendeten Schriftzeichen unterschiedliche Bedeutungen haben. Die oben genannten Erklärungen entsprechen gängigen Varianten – doch es gibt oft mehrere Deutungen. Erkundige dich also genau, bevor du dich für einen japanischen Namen entscheidest.