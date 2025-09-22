Die verrücktesten Babynamen der Stars

ASAP Rocky gibt seinem dritten Kind einen einzigartigen Namen. Das passt zum allgemeinen Trend. Wir werfen einen Blick auf die ungewöhnlichsten Namen der «Nepo Babies».

Chief Keef wählte den skurrilsten Namen für seinen Sohn

Im Interview mit der «GQ» hat ASAP Rocky (36) verraten, dass er sein drittes Kind, unabhängig vom Geschlecht, Denzel nennen möchte. Seine beiden Söhne, die er mit Rihanna (36) zusammen bekommen hat, heissen RZA und Riot. Ungewöhnliche Namen sind in der Welt der Promis keine Seltenheit. Umso normaler klingt da der Name Jack Blues Bieber, den sich Hailey (28) und Justin Bieber (31) für ihren Sohn ausgesucht haben.

Von «Wolf» bis «Pilot Inspektor»: Wir tauchen ein in die Welt der skurrilsten Promi-Namen und präsentieren die absoluten Highlights.

1 Malibu Barbie, Elvis and Aquaman

Das erste Kind, die 2022 geborene Tochter, von Trisha Paytas (37) und Moses Hacmon (47) trägt den Namen Malibu Barbie. In einem Video erklärte der Youtube-Star, dass sie schon immer zwei Namen für ihre zukünftigen Töchter im Kopf hatte: Malibu und Barbie. Sie hat die beiden Namen einfach zu einem einzigen kombiniert. Trisha Paytas verriet, dass, sollte sie ein drittes Kind bekommen, sie noch keine Idee für den Namen hätte. Inzwischen hat Trisha Paytas ein drittes Kind – mit dem Namen Aquaman.

2 Rumble Honey, Slim Easy and Whimsey Lou

Die Namen, die Nara Smith (23) und Lucky Blue Smith (27) für ihre Kinder ausgewählt haben, sind einzigartig. In einem Tiktok-Video zählte Nara Smith weitere Namen auf, die sie für ihr viertes Kind in Betracht ziehen würde: Frosty, Chrome, Sunday und Silk.

3 Mint

Das Victorias-Secret-Model Romee Strijd (30) und ihr Ehemann Laurens van Leeuwen (34) haben ihre Tochter Mint genannt. Obwohl der Name nicht alltäglich ist, ist er sicherlich nicht so ausgefallen wie der Vorname von Slim Easy.

4 Audio Science

Schauspielerin Shannyn Sossamon (46) und ihr Partner wollten keinen gewöhnlichen Namen für ihr Kind, sondern ein «Wort». Um das Passende zu finden, blätterte ihr Partner drei- bis viermal durch ein Wörterbuch. Schliesslich wurden sie fündig und tauften ihr Kind Audio Science.

5 Stormi and Aire

Ihre erste Tochter nannten Kylie Jenner (28) und Travis Scott (34) Stormi. In einem Interview mit «Elle» verriet die Mutter, dass ihr eine Endung auf «-ie» für ihre Tochter wichtig war, ähnlich wie bei ihrem eigenen Vornamen. Das zweite Kind des Paares heisst Aire. Zuerst hatten sie ihm den Namen Wolf auf der Geburtsurkunde gegeben, aber später erklärte die Influencerin, dass sie nicht wisse, was mit ihren Hormonen los gewesen sei und ihr der Name Wolf gar nicht gefalle. Also änderte sie den Namen zu Aire.

6 Pilot Inspektor

Der Schauspieler Jason Lee (55) und Beth Riesgraf (47) gaben ihrem Sohn den Namen Pilot Inspektor. Das Paar liess sich dabei von einem Lied eines Indierock-Künstlers inspirieren. Mit diesem Namen dürfte ihr Kind in der Schule wohl kaum verwechselt werden.

7 Sno FimOn Dot Com Cozart

Chief Keefs (30) Sohn trägt Berichten zufolge einen der speziellsten Namen überhaupt: Sno FilmOn Dot Com. Ob der Rapper seinen Sohn tatsächlich so genannt hat, ist zwar nicht hundertprozentig sicher. Amerikanischen Medien zufolge soll er sein Kind nach seinem Musiklabel benannt haben, um gleichzeitig Werbung für ein neues Album zu machen. Der CEO des Labels FilmOn soll der Mutter des Kindes gesagt haben, dass sie den Namen nur verwenden dürfe, wenn das Kind tatsächlich von Chief Keef sei.