Viele erinnern sich an eine Kindheit ohne ständige Aufsicht: draussen spielen, ohne Plan, ohne Kontrolle. Heute sieht das anders aus. Eltern begleiten und überwachen ihre Kinder viel stärker. Doch was macht das mit der nächsten Generation?

Freies Spielen oder Dauer-Kontrolle: Wie die Kindheit sich verändert hat

Freies Spielen oder Dauer-Kontrolle: Wie die Kindheit sich verändert hat

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kinder haben heute weniger unstrukturierte Zeit, mehr organisierte Freizeitprogramme

Studien zeigen: Weniger Freiheit, mehr psychische Belastungen bei Jugendlichen

Seit 1980er: Sicherheitsgefühl verändert, Medienberichte beeinflussen Eltern stark

Blick Lifestyle

Ein Velo auf dem Rasen, Kinder verschwinden nach der Schule einfach draussen, keine Uhr, kein Handy, keine ständige Kontrolle: Für viele Erwachsene klingt das wie ein Bild aus einer anderen Zeit. Heute ist das kaum mehr vorstellbar. Kinder wachsen deutlich stärker überwacht auf – aus Sicherheitsgründen, aber auch aus einem wachsenden Gefühl der Unsicherheit bei Eltern.

Die Erinnerung an mehr Freiheit

Viele Erwachsene, die selbst so aufgewachsen sind, reagieren ambivalent. Einerseits wirkt diese Freiheit im Rückblick wertvoll: einfach losziehen, Regeln unter Kindern selbst aushandeln, Konflikte ohne Eingreifen von Erwachsenen lösen. Andererseits war diese Freiheit nicht risikofrei. Verletzungen, Streit oder Überforderung gehörten dazu – und nicht immer war ein Erwachsener in der Nähe.

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Warum Eltern heute stärker kontrollieren

Der Wandel hat viele Gründe. Seit den 1980er-Jahren hat sich das Sicherheitsgefühl stark verändert. Medienberichte über seltene, aber dramatische Einzelfälle haben das Bewusstsein geprägt.

Viele Eltern reagieren heute vorsichtiger – selbst dann, wenn das objektive Risiko gering ist. Aus spontaner Freiheit wurde organisierte Freizeit: Sport, Musik, Förderkurse statt einfach draussen sein.

Weniger Freiheit, mehr Struktur

Für Kinder bedeutet das: weniger unstrukturierte Zeit ohne Erwachsene. Wo früher ganze Nachmittage ohne Plan waren, stehen heute oft durchgetaktete Programme. Das wird von vielen Familien bewusst gewählt – als Schutz und als Förderung zugleich. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Geht dabei auch etwas verloren?

Was Forschung und Experten sagen

Studien zeigen kein eindeutiges Bild, aber sie weisen auf Zusammenhänge hin. Der Psychologe Peter Gray (Boston College) beschreibt etwa, dass die Freiheit von Kindern in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen hat – während gleichzeitig Angst und depressive Symptome bei Jugendlichen zugenommen haben.

Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt betont zudem eine doppelte Entwicklung: Kinder seien im echten Leben stärker geschützt, im digitalen Raum aber oft sich selbst überlassen – obwohl sie dort noch weniger vorbereitet seien.

Nostalgie – und Realität

Die Vorstellung vom «freien Kinderleben» ist allerdings nicht nur romantisch. Diese Freiheit war nie gleich verteilt. In manchen Familien oder Quartieren war sie selbstverständlich, in anderen kaum möglich. Heute schauen viele Erwachsene daher mit einer Mischung aus Nostalgie und Verständnis auf ihre eigene Kindheit zurück.

Zwischen Schutz und Vertrauen

Moderne Eltern stehen damit vor einem Dilemma: Sicherheit geben – ohne Kinder zu stark einzuschränken. Viele fragen sich, wie viel Kontrolle wirklich nötig ist und wie viel Vertrauen Kinder brauchen, um selbständig zu werden. Denn klar ist: Kinder lernen Selbständigkeit nicht nur durch Anleitung – sondern vor allem durch eigene Erfahrungen.

Eine Balance, die schwierig bleibt

Zwischen Freiheit und Sicherheit hat sich das Pendel in den letzten Jahrzehnten deutlich Richtung Kontrolle verschoben. Ob das gut oder schlecht ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Sicher ist nur: Die Kindheit von heute unterscheidet sich grundlegend von jener früherer Generationen – und diese Entwicklung wird weiter diskutiert werden.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, der Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, das zur Ringier-Gruppe gehört.