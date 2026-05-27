Gestern spielte dein Kind noch friedlich Lego – heute springt es mit seinem neuen besten Freund schreiend über das Sofa, sagt plötzlich «Digga» und diskutiert über Bildschirmzeit. Willkommen im Elternalbtraum namens Kinderfreundschaft. Doch Panik ist oft fehl am Platz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eltern kämpfen mit nervigen Kinderfreundschaften, besonders ab Primarschule und Pubertät

Kategorisches Verbot funktioniert selten, besser offen und interessiert reagieren

Gewalt, Diebstahl oder Leiden des Kindes erfordern sofortiges Eingreifen der Eltern

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Er ist laut, frech und flucht wie ein Bauarbeiter – oder sie bringt das eigene Kind plötzlich auf Ideen, bei denen Eltern nur noch die Augen verdrehen. Aus dem Kinderzimmer schallt nonstop «6-7!» gefolgt von wildem Gepolter und hysterischem Gelächter. Statt Lego und Fangis stehen auf einmal Sephora-Hauls, Schmink-Tutorials und Hautpflege-Routinen wie bei 25-Jährigen auf dem Programm. Dazu kommen neue Fluchwörter, fragwürdige Tiktok-Trends und ganz spezielle neue «Mödeli».

Viele Mütter und Väter kennen dieses Gefühl: Der neue beste Freund oder die neue beste Freundin des eigenen Kindes sorgt zu Hause für Augenrollen, Streit oder manchmal sogar echte Sorgen.

Doch wie viel Einfluss sollten Eltern auf die Freundschaften ihrer Kinder nehmen? Und wann ist Eingreifen wirklich nötig?

Kinderfreundschaften gehören zu den wichtigsten Erfahrungen der Kindheit. Über Gleichaltrige lernen Kinder, Konflikte auszutragen, Grenzen zu testen und ihren eigenen Platz in der Welt zu finden. Genau deshalb raten Fachpersonen davon ab, vorschnell einzugreifen – auch wenn die neue Freundschaft Eltern an ihre Belastungsgrenze bringt.

Warum uns gewisse Kinder triggern

Oft steckt hinter der Ablehnung mehr als nur schlechtes Benehmen. Manche Kinder erinnern Eltern unbewusst an eigene Unsicherheiten oder Ängste. Andere bringen Unruhe in ein Zuhause, das klare Regeln gewohnt ist. Besonders schwierig wird es, wenn das eigene Kind sich plötzlich verändert: Es spricht anders, widerspricht häufiger oder interessiert sich plötzlich für Dinge, die vorher kein Thema waren.

Doch genau das gehört zur Entwicklung dazu. Kinder probieren sich über Freundschaften aus und testen verschiedene Rollen. Der Einfluss von Gleichaltrigen wird mit zunehmendem Alter wichtiger – besonders ab der Primarschule und später in der Pubertät.

Ein Verbot bringt selten etwas

So verständlich der Wunsch vieler Eltern ist: Ein kategorisches Kontaktverbot funktioniert meistens nicht. Im Gegenteil. Wird eine Freundschaft verboten, wird sie oft noch spannender. Kinder fühlen sich missverstanden oder kontrolliert – und ziehen sich eher zurück.

Besser ist es, interessiert statt wertend zu reagieren. Wer offen fragt statt sofort zu urteilen, erfährt oft mehr darüber, warum diese Freundschaft dem Kind wichtig ist. Vielleicht fühlt sich das eigene Kind beim wilden Klassenkameraden mutiger. Oder die stille Freundin gibt ihm endlich das Gefühl, verstanden zu werden.

Wann Eltern genauer hinschauen sollten

Natürlich gibt es Situationen, in denen Eltern handeln müssen. Wenn ein anderes Kind massiv Grenzen überschreitet, Gewalt ausübt, stiehlt oder das eigene Kind permanent unter Druck setzt, ist Wegschauen keine Lösung. Auch wenn sich das Verhalten des eigenen Kindes drastisch verändert oder es sichtbar leidet, sollten Eltern das Gespräch suchen.

Nicht lästern, das bringt nichts

Wichtig ist dabei, nicht das andere Kind schlechtzumachen. Sätze wie «Der ist kein guter Umgang für dich» verletzen oft mehr, als sie helfen. Sinnvoller ist es, konkrete Situationen anzusprechen: «Ich habe gemerkt, dass du seit einiger Zeit oft traurig nach dem Treffen bist» oder «Bei uns gelten gewisse Regeln – auch für Besuch.»

Was Eltern tun können:

1 Ruhe bewahren

Nicht jede nervige Freundschaft ist automatisch problematisch.

2 Interesse zeigen

Fragen stellen statt urteilen. Was ist spannend am neuen Freund? Wie ist es bei der neuen Freundin zu Hause? Was verbindet die Kinder?

3 Eigene Werte klar kommunizieren

Zu Hause dürfen weiterhin die eigenen Regeln gelten. Dies gilt für die Sprache, das Verhalten, die Lautstärke.

4 Das andere Kind kennenlernen

Oft relativiert sich der erste Eindruck. Vielleicht hilft es auch, die Eltern des Kindes kennenzulernen.

5 Vertrauen aufbauen

Kinder erzählen eher von Problemen, wenn sie keine Angst vor Verboten haben.

Kinder müssen auch schlechte Erfahrungen machen dürfen

So schwer es Eltern fällt: Nicht jede Freundschaft hält ewig – und nicht jede ist gesund. Aber auch enttäuschende Beziehungen sind wichtig für die Entwicklung. Kinder lernen daraus, wem sie vertrauen können, wie man Konflikte löst und wann man sich abgrenzt.

Für Eltern bedeutet das oft vor allem eines: aushalten. Denn manchmal ist der nervigste Freund nicht automatisch der schlechteste Einfluss – sondern einfach jemand, der nicht in die eigene Vorstellung passt.