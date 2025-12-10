Ob Rainbow, Stormi oder Autumn – zahlreiche Promis sind bereits auf den Geschmack von Wetter inspirierten Baby-Namen gekommen. Der Trend scheint am Rest der Welt nicht vorbeizugehen. Hier findet ihr die 12 schönsten Baby-Namen, deren Ursprung im Wetter liegt.
Dieser Mädchenname, der vor allem in Spanien beliebt ist, hat je nach Sprache verschiedene Bedeutungen. Während Amaya in der südamerikanischen indigenen Sprache Aymara «die geliebte Tochter» bedeutet, wird der Name aus dem Japanischen mit «Nachtregen» übersetzt.
Der Ursprung dieses Jungennamens, den man vielleicht vom Schauspieler Keanu Reeves (56) kennt, liegt im hawaiianischen. Wortwörtlich übersetzt bedeutet er «der Kühle». Die allgemeinere Bedeutung lautet jedoch «kühle Brise, die über dem Berg weht», was von den Ureinwohnern Hawaiis mit der Präsenz einer höheren Macht oder Gottheiten in Verbindung gebracht wurde.
Dieser Name eignet sich besonders gut für Mädchen, die im Winter geboren werden. In seiner Ursprungssprache, dem Walisischen, wird er nämlich mit Schnee übersetzt. In der nordischen Mythologie ist Eir zudem die Göttin der Heilkunde.
Dieser biblische Vorname kommt vom hebräischen Wort «schemesch» und wird mit Sonne übersetzt. Weitere Bedeutungen sind «der Sonne gleich» «der Glänzende» oder «kleine Sonne». In der Bibel ist Samson ein Mann mit übernatürlichen Fähigkeiten.
Auch dieser Mädchenname hat je nach Herkunftssprache verschiedene Bedeutungen. Zum einen kann Talia auf die griechische Mythologie zurückgeführt werden, wo die Muse der Unterhaltung und Komödie Thalia hiess. Ebenso bedeutet «thallein» auf altgriechisch «blühen», was Talia zu der Blühenden macht. Die hebräische Bedeutung des Namens ist jedoch «der Tau Gottes».
Für Träumer: Dieser Jungenname stammt aus dem Irischen und bedeutet «die Wolke».
Dieser beliebte spanische Mädchenname bedeutet in seiner Ursprungssprache «der Wind» oder «die Brise».
Abstammend vom keltischen Himmels- und Donnergott Taranis, das Äquivalent zum germanischen Gott Thor, bedeutet Taran passenderweise «Donner».
Zusammengesetzt auf dem hawaiianischen Wort für Tau oder Nebel (Noe) und dem Wort für himmlisch (lani), bedeutet dieser Mädchenname «himmlischer Nebel» oder «Tau, der vom Himmel kam».
Die Namensgeberin dieses mittlerweile etwas aus der Mode gekommenen Mädchennamens ist die griechische Götterbotin Iris. Als Verbindung zwischen Himmel und Erde wurde sie in Form eines Regenbogens dargestellt.
Auch dieser Name geht auf die griechische Mythologie zurück. Dort war nämlich Helios der Gott der Sonne, weshalb Elio oft mit «Geschenk der Sonne» übersetzt wird.
Ebenso wie Elio geht auch Ilona auf den Sonnengott Helios zurück. Der griechische Name Helena bedeutet nämlich «die Sonnenhafte» oder «die Strahlende». Ilona ist die ungarische Form von Helena und hat somit dieselbe Bedeutung.