Ungewöhnliche Baby-Namen sind sowohl bei Promis als auch allgemein hoch im Kurs. Als Inspiration dient oft auch das Wetter. Wir haben die schönsten Beispiele für euch gesammelt.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Ob Rainbow, Stormi oder Autumn – zahlreiche Promis sind bereits auf den Geschmack von Wetter inspirierten Baby-Namen gekommen. Der Trend scheint am Rest der Welt nicht vorbeizugehen. Hier findet ihr die 12 schönsten Baby-Namen, deren Ursprung im Wetter liegt.

1 Amaya

Dieser Mädchenname, der vor allem in Spanien beliebt ist, hat je nach Sprache verschiedene Bedeutungen. Während Amaya in der südamerikanischen indigenen Sprache Aymara «die geliebte Tochter» bedeutet, wird der Name aus dem Japanischen mit «Nachtregen» übersetzt.

2 Keanu

Der Ursprung dieses Jungennamens, den man vielleicht vom Schauspieler Keanu Reeves (56) kennt, liegt im hawaiianischen. Wortwörtlich übersetzt bedeutet er «der Kühle». Die allgemeinere Bedeutung lautet jedoch «kühle Brise, die über dem Berg weht», was von den Ureinwohnern Hawaiis mit der Präsenz einer höheren Macht oder Gottheiten in Verbindung gebracht wurde.

3 Eira

Dieser Name eignet sich besonders gut für Mädchen, die im Winter geboren werden. In seiner Ursprungssprache, dem Walisischen, wird er nämlich mit Schnee übersetzt. In der nordischen Mythologie ist Eir zudem die Göttin der Heilkunde.

4 Samson

Dieser biblische Vorname kommt vom hebräischen Wort «schemesch» und wird mit Sonne übersetzt. Weitere Bedeutungen sind «der Sonne gleich» «der Glänzende» oder «kleine Sonne». In der Bibel ist Samson ein Mann mit übernatürlichen Fähigkeiten.

5 Talia

Auch dieser Mädchenname hat je nach Herkunftssprache verschiedene Bedeutungen. Zum einen kann Talia auf die griechische Mythologie zurückgeführt werden, wo die Muse der Unterhaltung und Komödie Thalia hiess. Ebenso bedeutet «thallein» auf altgriechisch «blühen», was Talia zu der Blühenden macht. Die hebräische Bedeutung des Namens ist jedoch «der Tau Gottes».

6 Neil

Für Träumer: Dieser Jungenname stammt aus dem Irischen und bedeutet «die Wolke».

7 Brisa

Dieser beliebte spanische Mädchenname bedeutet in seiner Ursprungssprache «der Wind» oder «die Brise».

8 Taran

Abstammend vom keltischen Himmels- und Donnergott Taranis, das Äquivalent zum germanischen Gott Thor, bedeutet Taran passenderweise «Donner».

9 Noelani

Zusammengesetzt auf dem hawaiianischen Wort für Tau oder Nebel (Noe) und dem Wort für himmlisch (lani), bedeutet dieser Mädchenname «himmlischer Nebel» oder «Tau, der vom Himmel kam».

10 Iris

Die Namensgeberin dieses mittlerweile etwas aus der Mode gekommenen Mädchennamens ist die griechische Götterbotin Iris. Als Verbindung zwischen Himmel und Erde wurde sie in Form eines Regenbogens dargestellt.

11 Elio

Auch dieser Name geht auf die griechische Mythologie zurück. Dort war nämlich Helios der Gott der Sonne, weshalb Elio oft mit «Geschenk der Sonne» übersetzt wird.

12 Ilona

Ebenso wie Elio geht auch Ilona auf den Sonnengott Helios zurück. Der griechische Name Helena bedeutet nämlich «die Sonnenhafte» oder «die Strahlende». Ilona ist die ungarische Form von Helena und hat somit dieselbe Bedeutung.



